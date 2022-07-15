Акинфеев под водой, пуфики на бровке «Локо», футболка Лео для русского Месси – все самое классное вокруг нашего футбола

Вы же знаете, что российский футбол – это не только боль неразумных решений, есть достаточно поводов порадоваться.

Кто-то удачно представил нового игрока, кто-то ярко заявил о планах на новый сезон, кто-то просто нашел, как красиво пригласить болельщиков на стадион.

Давайте договоримся: тут без самого футбола, только происходящее вокруг. Если мы что-то упустили или о чем-то забыли – смело залетайте в комментарии делиться тем, что понравилось вам.

Очень хотим, чтобы наши игроки, клубы и лига продолжали жечь – а мы собирали бы такие коллекции еще и еще. Готовы хоть каждую неделю!

ЦСКА снял Акинфеева под водой. В сочетании с пламенем – огонь!

В предсезонном ролике ЦСКА много допустимого пафоса, а еще больше – красивых кадров. Игорь Акинфеев, медитирующий под водой – блеск.

Он там отрешен от всего и максимально спокоен, пока вокруг огненные страсти – так в последнее время и выглядит оборона ЦСКА.

«Урал» превратился в нашу «Венецию» – очень вовремя заказали комплект формы

И показали ее красиво, и сам дизайн очень впечатляет – наверняка притянет интернет-заказы даже из других городов. А еще приятно, что сразу же после презентации такую футболку можно купить в самом Екатеринбурге.

Тут мы подробно рассказывали, откуда у «Урала» такой креатив. Если коротко: да, этот дизайн готовили для «Венеции», ей не подошло – ну и отлично!

«Локо» позвал болельщиков прямо на бровку – усадил на пуфики смотреть прощальный матч Ротенберга

Лучшие места на «РЖД Арене» нашлись намного ближе к полю, чем мы привыкли: «Локомотив» разыграл два места прямо у тренерской скамейки и пригласил туда болельщиков на бонусный третий тайм товарняка с «Динамо».

А представляете, если бы прямо по этой бровке отрабатывал Борис Ротенберг! Его выпустили в конце второго на семь прощальных минут, и больше за «Локо» он не сыграет.

«Химки» переодели «русского Месси» – в Месси! Причем в реальную футболку Лео

Чтобы представить Дениса Давыдова, в «Химках» обыграли главный связанный с ним мем: в кадре Денис выходит на химкинскую арену – и чтобы показать себя в новом дизайне, снимает футболку сборной Аргентины с фамилией «Месси».

И все натурально: это действительно футболка Лео – ее подогнал Денис Глушаков, обменявшийся с аргентинцем после матча сборных.

«Пари НН» элегантно показал новый логотип – над Волгой и Окой синхронно кружили дроны

Нижегородцы вместе с главным спонсором устроили световое шоу в вечерней видовой локации: над стрелкой Волги и Оки, недалеко от стадиона, из десятков дронов сложили новый клубный логотип.

Спонсорский бренд заодно таким образом тоже представили – комбо.

«Торпедо» продолжает арт-перфоманс в афишах – теперь на топ-уровне

В прошлом сезоне мы уже восторгались матчевыми афишами торпедовцев, теперь команда в элите, а арт-фестиваль продолжается с новой силой.

Это анонс первого тура, возвращение торпедовцев в РПЛ – оммаж на постер для лондонского метро.

Бонус из Первой лиги: «Балтика» – снова в моде

Просто посмотрите на приятную повседневную одежду, которую претендент на РПЛ выпустил к старту сезона.

Напоминаем: всем, что заслуживает такого же респекта, можно делиться в комментариях!

Фото: vk.com/fckhimki_official; t.me/fclokomotiv; РИА Новости/Алексей Филиппов; fc-ural.ru; vk.com/fcnn_ru; vk.com/fcbaltika