Гендиректор «Спартака» о судействе: «Не хочу говорить о предвзятости, но ошибок довольно много. Как нас судили в последних матчах – вопросов нет»

Гендиректор «Спартака» Некрасов о судействе: ошибок довольно много.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о судействе в минувшем сезоне.

– Ваше мнение по поводу судейства в этом сезоне?

– Скажу так – мы смотрим матчи Лиги чемпионов и видим, что и там судьи ошибаются. Наверное, есть направления, в которых, как нам хотелось бы, судейский корпус и ВАР работали более эффективно.

Не хочу говорить о какой-то предвзятости судей против «Спартака » или против кого-то, но ошибок довольно много. ВАР очень долго смотрит. Поэтому надеюсь на то, что мы все будем лучше делать свою работу.

– Конкретизирую – насколько вы удовлетворены работой Милорада Мажича, в том числе и учитывая принимаемые ЭСК решения?

– Мне сложно сказать. Надо все более серьезно проанализировать. То, как нас судили в последних матчах, вообще никаких вопросов нет. Отдельно хотел бы отметить работу Инала Танашева в Суперфинале Кубка, – сказал Некрасов.