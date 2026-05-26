Гендиректор «Спартака» о судействе: «Не хочу говорить о предвзятости, но ошибок довольно много. Как нас судили в последних матчах – вопросов нет»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о судействе в минувшем сезоне. 

Ваше мнение по поводу судейства в этом сезоне?

– Скажу так – мы смотрим матчи Лиги чемпионов и видим, что и там судьи ошибаются. Наверное, есть направления, в которых, как нам хотелось бы, судейский корпус и ВАР работали более эффективно.

Не хочу говорить о какой-то предвзятости судей против «Спартака» или против кого-то, но ошибок довольно много. ВАР очень долго смотрит. Поэтому надеюсь на то, что мы все будем лучше делать свою работу.

Конкретизирую – насколько вы удовлетворены работой Милорада Мажича, в том числе и учитывая принимаемые ЭСК решения?

– Мне сложно сказать. Надо все более серьезно проанализировать. То, как нас судили в последних матчах, вообще никаких вопросов нет. Отдельно хотел бы отметить работу Инала Танашева в Суперфинале Кубка, – сказал Некрасов.

Источник: «РБ Спорт»
Мажича нужно гнать, это факт, почему этого не делают - значит кому то это нужно, уровень судейства в России и так не высокий , в этом году пробил дно.
за новостями не следишь, предлагали Карасёву, отказался )
Мажич всего лишь посредник между газпромовским РФС и судьями, и кого Дюков не назначит - результат будет прежним. Я сегодня привел статистику в своем блоге.
судейство вызывает стыд когда принимаются в очевидных моментах ошибочные решения, а потом эти решения ещё пытаются оправдать...в целом по сезону к одному клубу было слишком лояльное судейство, но этот клуб умудряется переворачивать всё и говорить о ошибках в пользу соперника...мяч прилетающий защитнику со спины в руку в единоборстве, дважды оборачивается пенальти в пользу этой команды, а в конце сезона Мажич рассказывает, что рука в борьбе это не пенальти )
Мажич весной норм, до этого было хуже
Станкович ушёл и ярая предвзятость судей к Спартаку тоже кончилась, что забавно учитывая новости про их с Мажичем конфликт существовший до РПЛ)))
Судьи в этом сезоне конечно были ниже уровня судей дворовых команд Нижнего Бутово )
