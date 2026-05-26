Рябчук уходит из «Спартака»: «Спасибо за эти три года, было очень приятно»

Олег Рябчук сообщил об уходе из «Спартака».

«Спасибо «Спартаку» за эти три года! Было очень приятно», – написал защитник сборной Молдовы.

Рябчук играл за красно-белых с сезона-2023/24. За это время он принял участие в 51 матче в Мир РПЛ.

Рябчук играл за красно-белых с сезона-2023/24. За это время он принял участие в 51 матче в Мир РПЛ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Олега Рябчука
Чистка началась..
Олегу удачи в карьере и спасибо за игру 🤝!
Опять бесплатно
ОтветCurforia
Комментарий скрыт
а кому он нужен за деньги , ну е мае , прям как дети , игрока который прочно сидит на банке даже в футбольном менеджере не продашь
Спартак это Робин Гуд футбола, покупают игроков, наваливают им огромную личку и потом отпускает без компенсации. Все что нужно знать о гениальных управленцах Лукойла и прочих "акул бизнеса"
1,2 млн по нашей сейчас жизни не такая уж огромная зп. А покупали из Олимпиакос и там был ничего себе, а здесь так получилось. Но в рамках Лукойла 3 млн за 3 года не так уж и много.
Таких Рябчуков, которые пришли за деньги, а ушли с неустойкой, на целую команду можно собрать
Трансферная политика от "эффективных управленцев" Спартака: продать Аиртона за 7 миллионов, купить ему на замену Рябчука за 6, полтора года мариновать на лавке, отпустить бесплатно. Ну вот что в голове у этих людей, как в принципе такое возможно? Непонятно.
Пилят с, сэр. Агенты, переводы, откатные, спонсорские, партнёрские, вся байда...
Айртон захотел уйти, и мог уйти бесплатно, это было чудо, что его продали
Уходит без негатива, честно старался, но не смог. Удачи.
-Бэрримор, сегодня смог.
-Поздравляю, сэр!
Спасибо за игру
Временами был неплох, пассажиром не был. Но кроме как хорошей скорости как будто и нет ничего
Но старался, вопросов нет
Очень обидно что снова бесплатно
Не люблю Зенит, можно все что угодно о них говорить, но именно продавать, «втюхивать» игроков они умеют, в отличие от нас. К сожалению
28-летнего игрока ротации тяжеловато продать.
Вообще неправда. Мы его брали как лидера Олимпиакоса, а 28 лет это вообще расцвет для защитника. В ту же Грецию и надо было обратно втюхать хоть за пару лямов.
старался? носился?) какие претензии ? Вот, если бы пешком по полю ходил, тогда да, проводили бы с укором.
у меня к нему нет претензий
Удачи, хотя своим так и не стал
Средний игрок. Как его умудрились купить за 5-6 млн, не понимаю
в Греции был не пло , кто же знал знал что тут не попрет
Первое время Рябчук хорошо играл за Спартак, но в этом сезоне умудрился проиграть конкуренцию Дмитриеву, который непрофильный защитник, а теперь основным левым защитником стал Зобнин.
