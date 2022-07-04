Полуфинал Медиалиги в пике смотрели 122 тысячи. Ее матчи популярнее игр клубов РПЛ

Пока в РПЛ межсезонье, Медиалига в центре внимания. В воскресенье на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде сыграли полуфиналы: Basement разгромили команду Art (4:0), 2Drots минимально обыграли «На Спорте».

Но главные цифры дня – не счет матчей, а количество просмотров: 122 тысячи. Столько народу одновременно смотрели прямой эфир на ютубе в пиковый момент. Медиалига уже заявила, что это рекорд.

Неудивительно, что именно 2Drots и «На Спорте» дали такой результат – это команды из самых популярных в турнире. Предыдущий рекорд (78 тысяч) тоже был у них, запись одного из их матчей собрала 589 тысяч просмотров, к утру понедельника (примерно за 14 часов с начала игры) у видео с полуфинала уже больше 700 тысяч.

Для сравнения: клубы РПЛ сейчас играют товарищеские матчи. Пик в онлайне на трансляции «Спартака» против «Енисея» – 23 тысячи. У игры «Зенита» и «Црвены Звезды», шедшей в одной время с матчем 2Drots и «На Спорте» максимум – 5,5 тысяч (правда, игру показывал еще и «Матч ТВ»).

И ведь в онлайне была не вся аудитория Медиалиги. На стадион пришло немало зрителей. Опять же сравним: в среднем домашние матчи «Нижнего Новгорода» в РПЛ в прошлом году собирали чуть больше 6 тысяч зрителей. Если убрать матчи против «Зенита» и «Спартака», когда приходят в первую очередь на соперника – средняя цифра опустится до 3,5 тысяч.

Судя по картинке, на матче Медиалиги было как минимум не меньше. Хотя и с бесплатными билетами.

Так что да, блогерский футбол уже составляет конкуренцию РПЛ.

Что такое Медиалига?

У нас есть подробный текст про Медиалигу, приглашаем туда. Здесь – короткий ликбез.

Медиалига – попытка блогерского футбола выйти на новый уровень. 10 команд со звездами ютуба и тиктока усилились хорошими футболистами (от крепких любителей до игроков с опытом в РПЛ) и образовали Медийную футбольную лигу. У турнира сразу же появился богатый спонсор, а матчами заинтересовались сотни тысяч человек.

Помимо медиазвезд, в МФЛ участвуют много знакомых героев: Денис Глушаков, братья Гатаговы, Сергей Давыдов, Александр Филимонов, Андрей Ещенко (он даже сыграет в финале турнира за Basement), Дмитрий Тарасов (играл за «На Спорте», в полуфинале получил травму), Георгий Тигиев, актер и КВНщик Дмитрий Кожома. Комментаторы «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин и Карен Адамян тоже рядом.

У Медиалиги есть несколько преимуществ перед Премьер-лигой:

• Открытость – судьи комментируют решения в микрофон, прямая речь тренеров и футболистов без купюр попадает в трансляции, а пресс-конференции бывают по накалу не хуже матчей;

• Готовность к экспериментам – после матчей бьют буллиты, команды сами пытаются выделяться, да и те же судейские инновации из пункта выше заслуживают внимания. Судьи говорят, что к микрофонам на форме поначалу сложно было привыкнуть, но потом прочувствовали и преимущества: решения становятся понятнее, споров – меньше.

В итоге все больше и больше людей проникается блогерским футболом, в том числе профессиональные спортсмены: свои команды на следующий сезон хотят заявить Александр Кокорин, Александр Соболев и Хабиб Нурмагомедов, желание поиграть в Медиалиге озвучил даже Юрий Жирков.

А когда финал? И где посмотреть?

Финальный матч Медиалиги между Basement и 2Drots пройдет 10 июля. Сыграют тоже на классном новом стадионе – на «ВТБ-Арене» в Москве. Посмотреть игру онлайн можно на ютуб-канале Медиалиги.

Интересно, побьют ли рекорд еще раз?

Фото: VK/media.football.league