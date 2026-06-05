Андреева в финале РГ, Шнайдер проиграла 114-й ракетке, Батраков не перейдет в «ПСЖ», Ираола в «Ливерпуле», еще один бразилец в «Зените» и другие новости

1. Мирра Андреева обыграла непобедимую Марту Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос» – первый для нее на турнирах «Большого шлема» . Она стала восьмой теннисисткой из России с таким достижением. Увы, российского финала не будет: Диана Шнайдер уступила 114-й ракетке мира Майе Хвалинской – впервые в истории РГ в финал пробился квалифаер . Андреева в этом сезоне не проигрывала соперницам не из топ-100 .

2. Похоже, мечте Алексея Батракова не суждено сбыться – «ПСЖ» отказался от планов подписать полузащитника сборной России. К слову, CIES назвал именно Батракова самым дорогим футболистом РПЛ .

3. Андони Ираола назначен главным тренером «Ливерпуля». Баск, отказавший «Милану» ради «красных», назвал свой новый клуб «особенным» .

4. Появилась информация, что «Зенит» за 20 млн евро подписывает нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Михаил Кержаков вошел в тренерский штаб Сергея Семака.

5. «Каролина» обыграла «Вегас» (4:3 ОТ) в овертайме и сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли (1-1).

6. Роналду, Мбаппе, Винисиус, Холанд, Леброн, Кардашьян и множество звезд появились в ролике Nike к ЧМ-2026.

7. Андрей Аршавин отверг домыслы Рафаэла ван дер Варта о допинге сборной России на Евро-2008. Динияр Билялетдинов считает, что нидерландец просто обиделся , а депутат Свищев добавил, что тот, возможно, «употребил чего в кофешопе» .

8. Игроки на ЧМ-2026 будут сообщать о расизме жестом со скрещенными руками. На матчи турнира запретили пронос пластиковых бутылок с водой .

9. ЦСКА обыграл УНИКС во втором матче серии Единой лиги ВТБ благодаря 49 очкам Мело Тримбла и Каспера Уэйра.

10. «Ман Сити» может подать судебный иск после обещания Энрике Рикельме подписать Эрлинга Холанда в «Реал».

11. «Реал Сосьедад» хочет продать Арсена Захаряна или отдать его в аренду летом.

12. Хоккейный матч Россия – США был анонсирован на ПМЭФ: сыграть могут представители торговых палат.

13. Жена Федора Кудряшова показала мужа с перебинтованной рукой – они высмеяли слухи о ДТП футболиста .

14. Парикмахер Федерико Вальверде впервые показал шрам , оставшийся на лбу игрока после конфликта с Тчуамени.

Цитаты дня

Флорентино Перес: «Во вторник предложу 150+ млн евро – больше всего в истории «Реала» – за игрока из топ-клуба ЛЧ. Это не Олисе, не Доку, не Холанд, не Кейн»

Смертин о суточном забеге: «Вспоминаю скорее с негативом, первые дни по-маленькому ходил с кровью. Это сделало меня крепче – теперь никакие трудности не способны сбить с пути»

Рюдигер о беженцах: «В Германию приезжают и хорошие люди, желающие изменить жизнь. Если чернокожий совершает преступление, разве все они преступники? Людям нужно больше думать»

Роднина о переходе сына Плющенко: «Мы все уперлись в этого мальчика. А у Тутберидзе дочка с тремя гражданствами выступает то за Россию, то за Грузию – вас не волнует это?»

Александр Алаев: «РПЛ – самая безопасная лига мира. Во многом это результат государственной политики и Fan ID – раньше случались разные инциденты, сейчас скучно читать отчеты»

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