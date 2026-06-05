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  • Андреева в финале РГ, Шнайдер проиграла 114-й ракетке, Батраков не перейдет в «ПСЖ», Ираола в «Ливерпуле», еще один бразилец в «Зените» и другие новости
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Андреева в финале РГ, Шнайдер проиграла 114-й ракетке, Батраков не перейдет в «ПСЖ», Ираола в «Ливерпуле», еще один бразилец в «Зените» и другие новости

1. Мирра Андреева обыграла непобедимую Марту Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос» – первый для нее на турнирах «Большого шлема». Она стала восьмой теннисисткой из России с таким достижением. Увы, российского финала не будет: Диана Шнайдер уступила 114-й ракетке мира Майе Хвалинской – впервые в истории РГ в финал пробился квалифаер. Андреева в этом сезоне не проигрывала соперницам не из топ-100.

2. Похоже, мечте Алексея Батракова не суждено сбыться – «ПСЖ» отказался от планов подписать полузащитника сборной России. К слову, CIES назвал именно Батракова самым дорогим футболистом РПЛ.

3. Андони Ираола назначен главным тренером «Ливерпуля». Баск, отказавший «Милану» ради «красных», назвал свой новый клуб «особенным».

4. Появилась информация, что «Зенит» за 20 млн евро подписывает нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Михаил Кержаков вошел в тренерский штаб Сергея Семака.

5. «Каролина» обыграла «Вегас» (4:3 ОТ) в овертайме и сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли (1-1).

6. Роналду, Мбаппе, Винисиус, Холанд, Леброн, Кардашьян и множество звезд появились в ролике Nike к ЧМ-2026.

7. Андрей Аршавин отверг домыслы Рафаэла ван дер Варта о допинге сборной России на Евро-2008. Динияр Билялетдинов считает, что нидерландец просто обиделся, а депутат Свищев добавил, что тот, возможно, «употребил чего в кофешопе».

8. Игроки на ЧМ-2026 будут сообщать о расизме жестом со скрещенными руками. На матчи турнира запретили пронос пластиковых бутылок с водой.

9. ЦСКА обыграл УНИКС во втором матче серии Единой лиги ВТБ благодаря 49 очкам Мело Тримбла и Каспера Уэйра.

10. «Ман Сити» может подать судебный иск после обещания Энрике Рикельме подписать Эрлинга Холанда в «Реал».

11. «Реал Сосьедад» хочет продать Арсена Захаряна или отдать его в аренду летом.

12. Хоккейный матч Россия – США был анонсирован на ПМЭФ: сыграть могут представители торговых палат.

13. Жена Федора Кудряшова показала мужа с перебинтованной рукой – они высмеяли слухи о ДТП футболиста.

14. Парикмахер Федерико Вальверде впервые показал шрам, оставшийся на лбу игрока после конфликта с Тчуамени.

Цитаты дня

Флорентино Перес: «Во вторник предложу 150+ млн евро – больше всего в истории «Реала» – за игрока из топ-клуба ЛЧ. Это не Олисе, не Доку, не Холанд, не Кейн»

Смертин о суточном забеге: «Вспоминаю скорее с негативом, первые дни по-маленькому ходил с кровью. Это сделало меня крепче – теперь никакие трудности не способны сбить с пути»

Рюдигер о беженцах: «В Германию приезжают и хорошие люди, желающие изменить жизнь. Если чернокожий совершает преступление, разве все они преступники? Людям нужно больше думать»

Роднина о переходе сына Плющенко: «Мы все уперлись в этого мальчика. А у Тутберидзе дочка с тремя гражданствами выступает то за Россию, то за Грузию – вас не волнует это?»

Александр Алаев: «РПЛ – самая безопасная лига мира. Во многом это результат государственной политики и Fan ID – раньше случались разные инциденты, сейчас скучно читать отчеты»

Ролик дня

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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С победой всех кто болел за Мирру! 🎾😄
ОтветCat VasSillnyi
С победой всех кто болел за Мирру! 🎾😄
разве кто-то против болел? нет таких!
ОтветVatikan
разве кто-то против болел? нет таких!
– Видишь суслика?
– Не вижу.
– И я не вижу. А он есть!
Батраков не перейдёт в ПСЖ, но Пирес кого-то купит за 150 млн долларов. Так надо заголовки писать.
ОтветРоман_АИ
Батраков не перейдёт в ПСЖ, но Пирес кого-то купит за 150 млн долларов. Так надо заголовки писать.
Это тоже первое, что приходит мне на ум. Старый лис Флорентино Перес вот-вот сделает серьезное вложение в РЖД, других вариантов просто нет)
Интересно, спортс когда нибудь сделает своем приложение нормальным? Стабильно каждая 4 новость в браузере открывается, просто позор какой то для так называемого главного спортивного сайта страны
ОтветИгорь Ростовцев
Интересно, спортс когда нибудь сделает своем приложение нормальным? Стабильно каждая 4 новость в браузере открывается, просто позор какой то для так называемого главного спортивного сайта страны
А еще некоторые новости открываются «Жена Кудряшова показала» и на этом все)
Мирра супер! Жаль Диану! Наш финал был бы повеселее.
Скрестим пальцы за нашу Красавицу в финале. Мирра! Мирра! Мирра!
Ответjcvrt9hz77
Мирра супер! Жаль Диану! Наш финал был бы повеселее. Скрестим пальцы за нашу Красавицу в финале. Мирра! Мирра! Мирра!
Конечно, в каждой шутке есть доля шутки, но Диана избавила меня от раздвоения личности. Если бы вышла в финал, непонятно, за кого болеть. Очень симпатизирую обоим девчонкам, и как быть?!☹️😊
Но в полуфинале болел за Диану, разумеется.
шнайдер,как так то? ладно бы топу какому-нибудь, но 114 ракетке, лишив мир русского финала....
ОтветVatikan
шнайдер,как так то? ладно бы топу какому-нибудь, но 114 ракетке, лишив мир русского финала....
эта ракетка почти на 95 позиций уже практически поднялась по ходу турнира
Ведущая Первого канала в финале РГ, офигеть!
ОтветСергей Пичугин
Ведущая Первого канала в финале РГ, офигеть!
Это кто же?
ОтветСергей Пичугин
Ведущая Первого канала в финале РГ, офигеть!
Смешно! 😄
Мирра её троюродная племянница, из Красноярска
С таким агентом как у Батракова можно только в Магадан уехать.
Батраков не перейдет в «ПСЖ», а Москву не переименуют в Нью Васюки...
Ну неужели так сложно починить проблему, при которой новости открываются в браузере? Ей уже месяц почти
Мирра, кстати, в случае если возьмёт титул, станет первой в чемпионской гонке
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