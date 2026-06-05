Андреева в финале РГ, Шнайдер проиграла 114-й ракетке, Батраков не перейдет в «ПСЖ», Ираола в «Ливерпуле», еще один бразилец в «Зените» и другие новости
1. Мирра Андреева обыграла непобедимую Марту Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос» – первый для нее на турнирах «Большого шлема». Она стала восьмой теннисисткой из России с таким достижением. Увы, российского финала не будет: Диана Шнайдер уступила 114-й ракетке мира Майе Хвалинской – впервые в истории РГ в финал пробился квалифаер. Андреева в этом сезоне не проигрывала соперницам не из топ-100.
2. Похоже, мечте Алексея Батракова не суждено сбыться – «ПСЖ» отказался от планов подписать полузащитника сборной России. К слову, CIES назвал именно Батракова самым дорогим футболистом РПЛ.
3. Андони Ираола назначен главным тренером «Ливерпуля». Баск, отказавший «Милану» ради «красных», назвал свой новый клуб «особенным».
4. Появилась информация, что «Зенит» за 20 млн евро подписывает нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Михаил Кержаков вошел в тренерский штаб Сергея Семака.
5. «Каролина» обыграла «Вегас» (4:3 ОТ) в овертайме и сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли (1-1).
6. Роналду, Мбаппе, Винисиус, Холанд, Леброн, Кардашьян и множество звезд появились в ролике Nike к ЧМ-2026.
7. Андрей Аршавин отверг домыслы Рафаэла ван дер Варта о допинге сборной России на Евро-2008. Динияр Билялетдинов считает, что нидерландец просто обиделся, а депутат Свищев добавил, что тот, возможно, «употребил чего в кофешопе».
8. Игроки на ЧМ-2026 будут сообщать о расизме жестом со скрещенными руками. На матчи турнира запретили пронос пластиковых бутылок с водой.
9. ЦСКА обыграл УНИКС во втором матче серии Единой лиги ВТБ благодаря 49 очкам Мело Тримбла и Каспера Уэйра.
10. «Ман Сити» может подать судебный иск после обещания Энрике Рикельме подписать Эрлинга Холанда в «Реал».
11. «Реал Сосьедад» хочет продать Арсена Захаряна или отдать его в аренду летом.
12. Хоккейный матч Россия – США был анонсирован на ПМЭФ: сыграть могут представители торговых палат.
13. Жена Федора Кудряшова показала мужа с перебинтованной рукой – они высмеяли слухи о ДТП футболиста.
14. Парикмахер Федерико Вальверде впервые показал шрам, оставшийся на лбу игрока после конфликта с Тчуамени.
Цитаты дня
Флорентино Перес: «Во вторник предложу 150+ млн евро – больше всего в истории «Реала» – за игрока из топ-клуба ЛЧ. Это не Олисе, не Доку, не Холанд, не Кейн»
Смертин о суточном забеге: «Вспоминаю скорее с негативом, первые дни по-маленькому ходил с кровью. Это сделало меня крепче – теперь никакие трудности не способны сбить с пути»
Рюдигер о беженцах: «В Германию приезжают и хорошие люди, желающие изменить жизнь. Если чернокожий совершает преступление, разве все они преступники? Людям нужно больше думать»
Роднина о переходе сына Плющенко: «Мы все уперлись в этого мальчика. А у Тутберидзе дочка с тремя гражданствами выступает то за Россию, то за Грузию – вас не волнует это?»
Александр Алаев: «РПЛ – самая безопасная лига мира. Во многом это результат государственной политики и Fan ID – раньше случались разные инциденты, сейчас скучно читать отчеты»
Ролик дня
– Не вижу.
– И я не вижу. А он есть!
Скрестим пальцы за нашу Красавицу в финале. Мирра! Мирра! Мирра!
Но в полуфинале болел за Диану, разумеется.
Мирра её троюродная племянница, из Красноярска