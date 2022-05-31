У «Уфы» после вылета все печально: потеряли спонсора, пачку игроков и главного тренера. Могут даже лишиться профессионального статуса

Газизов предупреждал.

«Уфа» в драматичном матче с «Рубином» пролезла в стыки за право остаться в РПЛ – и там не менее драматично проиграла «Оренбургу». Теперь будущее клуба под большим вопросом.

Еще в начале мая генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов говорил: «Придерживаюсь мнения, что если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет. Почему? Вижу ряд причин. Наверно, будет большая-большая перезагрузка, а сколько времени это займет, я не знаю».

Газизов аргументировал мнение тем, что в случае вылета в ФНЛ клубу придется увеличивать бюджет для возвращения в РПЛ – а сделать это можно только с помощью госфинансирования, от которого уфимцы всеми силами пытаются уйти.

Уйти в ближайшее время все же не удастся – министр спорта Башкортостана Руслан Хабиров подтвердил, что госфинансирование «Уфы» будет продолжено.

«Финансовая поддержка «Уфы» с 2010 года формировалась в основной части за счет средств Республики Башкортостан, и она будет продолжена. Задача следующего сезона – достойное выступление в ФНЛ, борьба за выход в РПЛ. Республика окажет здесь полное содействие. Уже сейчас мы начали подготовку к сезону-2022/2023», – заявил Хабиров.

Тем не менее, после вылета клуба в ФНЛ опасения Газизова подтвердились – у «Уфы» серьезные проблемы.

•‎ Почти сразу за новостью о падении уфимцев в дивизион ниже последовал инсайд от «Матч ТВ»: финансирование клуба серьезно сократится, и помощи от правительства республики ждать не стоит.

•‎ Затем телеканал вовсе заявил, что «Уфа» может потерять профессиональный статус, если не снизит все зарплаты вдвое. Если игроки, тренерский штаб и персонал не пойдут на такие условия, то клуб не сможет исполнять финансовые обязательства – а значит, не сможет заявиться в ФНЛ и потеряет профессиональный статус.

•‎ Финансовые проблемы подкрепляются уходом титульного спонсора «Уфы» – букмекерской компании BetBoom. Контракт с ней был рассчитан до конца сезона-2021/22, а продлевать соглашение, похоже, никто не будет.

•‎ Ожидается и массовый исход игроков. По информации Sport24, клуб покинут Дилан Ортис, Филип Мрзляк, Немания Милетич и Боян Йокич. В контрактах Мрзляка и Милетича был пункт об автоматическом прекращении сотрудничества в случае вылета в ФНЛ. Уходы первых трех «Уфа» уже подтвердила – еще клуб объявил, что команду покинут Олег Иванов и Александр Саплинов.

•‎ Главный тренер Алексей Стукалов также расторг контракт с «Уфой», проработав с клубом чуть больше года.

•‎ Основной актив «Уфы» – форвард Гамид Агаларов – с большой долей вероятности уйдет на повышение. «Матч ТВ» сообщает, что интерес к нему проявляют несколько клубов из Бельгии. Еще у Гамида есть варианты в РПЛ, но приоритетным остается переход в зарубежную лигу. Уфимцы готовы отпустить Агаларова в Европу.

•‎ Свежий инсайд от «Матч ТВ»: «Уфа» может заявиться в ФНЛ-2. Руководство уфимского клуба намерено сделать все возможное, чтобы «Уфа» сохранила профессиональный статус. Одна из причин – детская школа «Уфы», в которой занимаются более полутора тысяч детей. При этом вариант, при котором клуб в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ, боссы «Уфы» также не отбрасывают.

Что будет с футболом в Уфе?

Фото: РИА Новости/Дмитрий Мухаметкулов; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com