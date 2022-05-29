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«Спартак» выиграл Кубок России! Первый трофей за пять лет, фантастический матч 😍

Квинси Промес Квинси Промес
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Мы еще долго будем его вспоминать.

«Спартак» выиграл Кубок России! И, похоже, спас сезон в 100-летие клуба.

Все сразу пошло замечательно: «Спартак» забрал игру под контроль и реализовал первый же опасный момент: на 10-й минуте Игнатов тончайшим пасом вывел один на один Александра Соболева, и тот прошил Лещука ударом в ближний угол. 

После гола «Динамо» не завелось, «Спартак» продолжил держать мяч и на 20-й минуте мог забить второй: Промес ворвался в штрафную с левого фланга, но пас на дальнюю штангу заблокировал защитник, а Игнатов пробил сильно выше. 

К 25-й минуте «Динамо» немного пришло в себя, «Спартак» позволял владеть мячом на своей половине поля, но очень грамотно оборонялся, не допуская моментов у своих ворот. В первом тайме команда Шварца ни разу не пробила по воротам, только провела одну неплохую атаку с прострелом, который все равно прервал Максименко. 

Второй тайм «Динамо» начало бодрее и прижало «Спартак» к воротам. Это сработало уже через 10 минут, когда Захарян бил с 15-20 метров после резвой атаки, и после рикошета мяч отскочил в ворота Максименко. 

«Динамо» продолжило давить, а «Спартак» очнулся только к 60-й минуте. Хлусевич вырезал классный кросс на Промеса, но Куинси в падение головой пробил прямо в Лещука. На этом голландец не успокоился: на 72-й минуте Соболев шикарно вывел Промеса один на один, тот убрал вратаря и закатил в пустые. 

Последние 15 минут «Спартак» провел практически образцово, здорово защищаясь и убегая в контратаки, но на 94-й минуте Литвинов заехал локтем по лицу Евгеньева в штрафной. Невероятная развязка: после просмотра ВАР судья назначил пенальти, но Фомин пробил выше. 

И все, победа «Спартака»!

• Это 14-й триумф «Спартака» в Кубках СССР/России. Последний раз клуб выигрывал Кубок 19 лет назад, в 2003 году. 

• Если по победам в Кубках СССР «Спартаку» принадлежит рекорд (10), то в новой истории красно-белые делят третье место с «Зенитом» – у них по четыре трофея. 

• И да, это первый трофей «Спартака» за пять лет – после того самого чемпионства-2017. 

• «Спартак» и «Динамо» встретились в финале Кубка спустя 72 года. В 1950-м «Спартак» тоже победил – тогда было 3:0.

• На пути к финалу «Спартак» разобрался с «Кубанью», ЦСКА и «Енисеем».

• «Спартак» получит за победу 40 миллионов рублей, половина из них пойдет на развитие детско-юношеского футбола.

Сегодня красно-белые празднуют! 

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф

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