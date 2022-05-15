11 воспитанников «Краснодара» на поле. Мечта Галицкого сбылась

«Краснодар» победил ЦСКА 1:0 и поднялся на четвертое место в РПЛ. Но три очка и подъем в таблице – точно не самое красивое достижение в этой игре.

Есть гораздо символичнее – «Краснодар» закончил игру с 11 воспитанниками на поле. Одновременно!

Вот эти воспитанники

• Матвей Сафонов – футболист сборной России.

• Дмитрий Пивоваров сыграл второй полный матч за основу «Краснодара».

• Сергей Бородин – четвертый матч за основу.

• Виталий Стежко – первый матч в основе. Месяц назад вернулся после разрыв крестов и забил самый кровавый гол в ФНЛ.

• Олег Исаенко – уже седьмой матч. Есть голевой пас.

• Алекс Мацукатов – седьмой матч.

• Александр Черников активно выходил и до отъезда легионеров. В этом сезоне схватил уже три красных карточки. Забил два гола

• Вячеслав Якимов – десятый матч.

• Никита Сергеев – первый матч. Вышел на 91-й минуте.

• Владислав Самко – пятый матч.

• Ираклий Манелов – 12-й матч. В РПЛ уже 1+1 по гол+пас.

В основе вышел еще Эдуард Сперцян – его заменили на 74-й минуте. Его тоже важно отметить – главная звезда нового «Краснодара», лучший бомбардир в сезоне (7 голов).

Галицкий говорил о мечте 10 лет назад. И все это время верил, что получится

Галицкий мечтал об этом долгие годы. Вот его искренние рассуждения, датированные 13 декабря 2012 года: « Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, – чтобы 11 выпускников моей школы играли за «Краснодар» .

В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно. Более того, я считаю, что это самый простой путь. Ну, «Барселона» это сделала недавно в одной игре. На какой-нибудь кубковый матч и «Бавария» может такой состав выставить. Я говорю о другом. О том, чтобы 11 воспитанников играли все игры.

Талантов у нас рождается столько же, сколько и во всем мире. Сколько в Германии, в Испании, во Франции. Просто если вы не вкладываетесь в детский футбол, как они будут развиваться? У нас не самая талантливая нация, но и не самая бесталанная. Если вы не вкладываете деньги в детский футбол, у вас не будет результата».

Его регулярно спрашивали, когда мы увидим 11 воспитанников. Галицкий не сдавался.

Самый свежий комментарий – в интервью «Коммент.Шоу», сентябрь 2021-го:

«Во-первых, уже сейчас 12 наших мальчиков играют в командах РПЛ. Это уже чуть больше состава.

Во-вторых, современный мир очень нетерпеливый. У нас есть трое ребят, которые, по моему мнению, точно закрепятся – Черников, Сперцян и Сафонов.

Да, у нас были проблемы селекции в школе по 2000-2004 годам. Были ошибки, не так много внимания уделяли селекции. Но мы уже видим, какое количество талантливых мальчиков 2005 года рождения растет. Будут игроки в первой команде и 2001 года рождения, и 2002-го, и 2003-го, и 2004-го.

Это точно будет . Но так, как у «Барселоны» это получилось, больше не будет никогда. Одно дело – претендовать на первую пятерку чемпионата России, другое – на звание лучшей команды мира.

Такая ситуация была у «Манчестер Юнайтед», когда играли 5-6 человек из школы. Мы на это нацелены».

Следующий пункт – 11 воспитанников в старте.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив