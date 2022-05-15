11 воспитанников «Краснодара» на поле. Мечта Галицкого сбылась

«Краснодар» победил ЦСКА 1:0 и поднялся на четвертое место в РПЛ. Но три очка и подъем в таблице – точно не самое красивое достижение в этой игре.
Есть гораздо символичнее – «Краснодар» закончил игру с 11 воспитанниками на поле. Одновременно!
Вот эти воспитанники
• Матвей Сафонов – футболист сборной России.
• Дмитрий Пивоваров сыграл второй полный матч за основу «Краснодара».
• Сергей Бородин – четвертый матч за основу.
• Виталий Стежко – первый матч в основе. Месяц назад вернулся после разрыв крестов и забил самый кровавый гол в ФНЛ.
• Олег Исаенко – уже седьмой матч. Есть голевой пас.
• Алекс Мацукатов – седьмой матч.
• Александр Черников активно выходил и до отъезда легионеров. В этом сезоне схватил уже три красных карточки. Забил два гола
• Вячеслав Якимов – десятый матч.
• Никита Сергеев – первый матч. Вышел на 91-й минуте.
• Владислав Самко – пятый матч.
• Ираклий Манелов – 12-й матч. В РПЛ уже 1+1 по гол+пас.
В основе вышел еще Эдуард Сперцян – его заменили на 74-й минуте. Его тоже важно отметить – главная звезда нового «Краснодара», лучший бомбардир в сезоне (7 голов).
Галицкий говорил о мечте 10 лет назад. И все это время верил, что получится
Галицкий мечтал об этом долгие годы. Вот его искренние рассуждения, датированные 13 декабря 2012 года: «Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, – чтобы 11 выпускников моей школы играли за «Краснодар».
В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно. Более того, я считаю, что это самый простой путь. Ну, «Барселона» это сделала недавно в одной игре. На какой-нибудь кубковый матч и «Бавария» может такой состав выставить. Я говорю о другом. О том, чтобы 11 воспитанников играли все игры.
Талантов у нас рождается столько же, сколько и во всем мире. Сколько в Германии, в Испании, во Франции. Просто если вы не вкладываетесь в детский футбол, как они будут развиваться? У нас не самая талантливая нация, но и не самая бесталанная. Если вы не вкладываете деньги в детский футбол, у вас не будет результата».
Его регулярно спрашивали, когда мы увидим 11 воспитанников. Галицкий не сдавался.
Самый свежий комментарий – в интервью «Коммент.Шоу», сентябрь 2021-го:
«Во-первых, уже сейчас 12 наших мальчиков играют в командах РПЛ. Это уже чуть больше состава.
Во-вторых, современный мир очень нетерпеливый. У нас есть трое ребят, которые, по моему мнению, точно закрепятся – Черников, Сперцян и Сафонов.
Да, у нас были проблемы селекции в школе по 2000-2004 годам. Были ошибки, не так много внимания уделяли селекции. Но мы уже видим, какое количество талантливых мальчиков 2005 года рождения растет. Будут игроки в первой команде и 2001 года рождения, и 2002-го, и 2003-го, и 2004-го.
Это точно будет. Но так, как у «Барселоны» это получилось, больше не будет никогда. Одно дело – претендовать на первую пятерку чемпионата России, другое – на звание лучшей команды мира.
Такая ситуация была у «Манчестер Юнайтед», когда играли 5-6 человек из школы. Мы на это нацелены».
Следующий пункт – 11 воспитанников в старте.
- Дата проведения
- 15 мая, 19.00, «стадион Краснодар»
- Гол:
- 1:0 – 75 Кривцов.
-
Краснодар –
Сафонов, Исаенко, Стежко, Бородин, Пивоваров, Кривцов (Якимов, 88), Сперцян (Мацукатов, 74), Черников, Ионов (Самко, 75), Манелов, Олусегун (Сергеев, 90).
-
ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Щенников, Ушаков (Медина, 46), Мухин, Тарба (Набабкин, 46), Обляков, Эджуке, Заболотный, Карраскаль.
- Предупреждения:
- Кривцов (20), Щенников (33), Ушаков (34), Карраскаль (45), Пивоваров (90).
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Комментарии