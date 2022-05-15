ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

11 воспитанников «Краснодара» на поле. Мечта Галицкого сбылась

Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Никита Кривцов Никита Кривцов
Никита Сергеев 1999 Никита Сергеев 1999
Владислав Самко
Сергей Бородин 1999 Сергей Бородин 1999
Александр Черников 2000 Александр Черников 2000
Ираклий Манелов
Виталий Стежко
Дмитрий Пивоваров
Матвей Сафонов Матвей Сафонов
Олег Исаенко
Вячеслав Якимов Вячеслав Якимов
Краснодар Краснодар
Футбол Футбол

«Краснодар» победил ЦСКА 1:0 и поднялся на четвертое место в РПЛ. Но три очка и подъем в таблице – точно не самое красивое достижение в этой игре. 

Есть гораздо символичнее – «Краснодар» закончил игру с 11 воспитанниками на поле. Одновременно!

Вот эти воспитанники

• Матвей Сафонов – футболист сборной России. 

• Дмитрий Пивоваров сыграл второй полный матч за основу «Краснодара». 

• Сергей Бородин – четвертый матч за основу. 

• Виталий Стежко – первый матч в основе. Месяц назад вернулся после разрыв крестов и забил самый кровавый гол в ФНЛ. 

• Олег Исаенко – уже седьмой матч. Есть голевой пас.

• Алекс Мацукатов – седьмой матч. 

• Александр Черников активно выходил и до отъезда легионеров. В этом сезоне схватил уже три красных карточки. Забил два гола

• Вячеслав Якимов – десятый матч. 

• Никита Сергеев – первый матч. Вышел на 91-й минуте. 

• Владислав Самко – пятый матч. 

• Ираклий Манелов – 12-й матч. В РПЛ уже 1+1 по гол+пас. 

В основе вышел еще Эдуард Сперцян – его заменили на 74-й минуте. Его тоже важно отметить – главная звезда нового «Краснодара», лучший бомбардир в сезоне (7 голов). 

Галицкий говорил о мечте 10 лет назад. И все это время верил, что получится

Галицкий мечтал об этом долгие годы. Вот его искренние рассуждения, датированные 13 декабря 2012 года: «Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, – чтобы 11 выпускников моей школы играли за «Краснодар»

В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно. Более того, я считаю, что это самый простой путь. Ну, «Барселона» это сделала недавно в одной игре. На какой-нибудь кубковый матч и «Бавария» может такой состав выставить. Я говорю о другом. О том, чтобы 11 воспитанников играли все игры.

Талантов у нас рождается столько же, сколько и во всем мире. Сколько в Германии, в Испании, во Франции. Просто если вы не вкладываетесь в детский футбол, как они будут развиваться? У нас не самая талантливая нация, но и не самая бесталанная. Если вы не вкладываете деньги в детский футбол, у вас не будет результата». 

Его регулярно спрашивали, когда мы увидим 11 воспитанников. Галицкий не сдавался.

Самый свежий комментарий – в интервью «Коммент.Шоу», сентябрь 2021-го: 

«Во-первых, уже сейчас 12 наших мальчиков играют в командах РПЛ. Это уже чуть больше состава.

Во-вторых, современный мир очень нетерпеливый. У нас есть трое ребят, которые, по моему мнению, точно закрепятся – Черников, Сперцян и Сафонов.

Да, у нас были проблемы селекции в школе по 2000-2004 годам. Были ошибки, не так много внимания уделяли селекции. Но мы уже видим, какое количество талантливых мальчиков 2005 года рождения растет. Будут игроки в первой команде и 2001 года рождения, и 2002-го, и 2003-го, и 2004-го.

Это точно будет.  Но так, как у «Барселоны» это получилось, больше не будет никогда. Одно дело – претендовать на первую пятерку чемпионата России, другое – на звание лучшей команды мира.

Такая ситуация была у «Манчестер Юнайтед», когда играли 5-6 человек из школы. Мы на это нацелены».

Следующий пункт – 11 воспитанников в старте. 

Краснодар – ЦСКА 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
15 мая, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 75 Кривцов.
КраснодарСафонов, Исаенко, Стежко, Бородин, Пивоваров, Кривцов (Якимов, 88), Сперцян (Мацукатов, 74), Черников, Ионов (Самко, 75), Манелов, Олусегун (Сергеев, 90).
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Дивеев, Щенников, Ушаков (Медина, 46), Мухин, Тарба (Набабкин, 46), Обляков, Эджуке, Заболотный, Карраскаль.
Предупреждения:
Кривцов (20), Щенников (33), Ушаков (34), Карраскаль (45), Пивоваров (90).

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные