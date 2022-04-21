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«Зенит» и «Спартак» зарабатывают и тратят больше всех, у «Краснодара» и «Локо» гигантские убытки – смотрим на экономику клубов РПЛ

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14 клубов РПЛ представили финансовые отчеты за 2021 год. Информации нет только о «Химках» и «Ахмате».

Фиксируем прибыль и убытки команд, их выручку и расходы на зарплату. 

• Лидер по прибыли в 2021 году – «Рубин» (542,8 млн рублей). Команда держала первое место и за 2020-й (1,2 млрд), показатель снизился в два раза. Но все равно гораздо лучше других.

• «Динамо» (223,3 млн) в 2021-м поднялось на второе место. В 2020-м московская команда была в минусе.

• Всего в плюсе шесть команд: еще «Нижний Новгород», «Уфа», «Крылья Советов» и «Урал». При этом «Уфа» в 2020-м была гораздо прибыльнее (523,9 млн против 78,7), «Крылья» тоже просели. Зато заметно прокачался «Нижний» (20,3 за 2020-й, 118,9 за 2021-й).

• Худшие: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Любопытно, что «Зенит», ЦСКА и «Спартак» все-таки улучшили итоговый результат после 2020-го, а «Локомотив» из внушительного плюса улетел в самый серьезный минус.

• Крупнейшая выручка – у «Зенита» (12,6 млрд рублей). Лидер по росту выручки – «Спартак» (4,9 млрд в 2020-м, 7,99 млрд в 2021-м). 

• В процентах самый значительный рост у «Нижнего Новгорода» (701,3%), «Крыльев Советов» (244,4%) и «Краснодара» (128,1%).

• Положительная динамика заметна в 12 случаях из 14. Отрицательные результаты только у «Урала» и «Ростова» (тут аж на 600 млн меньше, чем в прошлом году).

• «Зенит» лидирует и тут – 9,13 млрд рублей на зарплаты. Петербуржцы снизили расходы на 140 млн в сравнении с показателем 2020 года. В РПЛ только еще один клуб стал платить меньше – «Урал».

• «Спартак» существенно повысил расходы на зарплату, у него самая большая разница между годами – 1.8 млрд. Дальше следуют ЦСКА, «Локомотив» и «Арсенал». Можно упомянуть и «Нижний Новгород», который почти вдвое увеличил зарплатную ведомость (316,9 в 2020-м, 599,7 в 2021-м).

• Стабильнее всех «Динамо» и «Краснодар». У «Крыльев» зарплатный фонд тоже повысился всего на 80 млн, хотя команда вышла из ФНЛ.

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