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  4. Египет – Иран. 1:1 – Халилзаде забил на 93-й, но гол отменили! Онлайн-трансляция

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Египет вышел в плей-офф ЧМ, сыграв вничью с Ираном – 1:1. Халилзаде забил на 93-й, но гол отменили из-за офсайда
Египет сыграл вничью с Ираном в 3-м туре ЧМ-2026.

Сборная Египта сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в 3-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Махмуд Сабер открыл счет на 5-й минуте. Мехди Тареми не реализовал пенальти на 11-й. Рамин Резаян сравнял счет на 14-й. Шоджа Халилзаде забил на 93-й, но его гол отменили после ВАР.

Чемпионат мира. 3 тур
27 июня 03:00, Люмен Филд
Логотип домашней команды
Египет
Завершен
1 - 2
0.8xG1.98
Логотип гостевой команды
Иран
Матч окончен
90’
+4’
Халилзаде
Лашин
90’
+2’
90’
+1’
Мохеби   Джаханбахш
79’
Эззатоллахи
Зико   Карим
76’
67’
Годдос   Моганлу
Салах   Зизо
57’
46’
Канаанизадеган   Хардани
Ашур   Мармуш
46’
Сабер   Аттиа
46’
2тайм
Перерыв
43’
Немати
Эль-Ханафи
42’
Сабер
20’
19’
Канаанизадеган
Абдельмонем   Эль-Ханафи
14’
14’
  Резаян
11’
Тареми
  Сабер
5’
Египет
Шубейр, Эль-Фоту, Абдельмонем, Рабиа, Хани, Сабер, Лашин, Трезеге, Салах, Ашур, Зико
Запасные: Адель, Сабер, Солиман, Хафез, Абдельмонем, Салах, Зико, Алаа, Хассан, Ашур, Эль-Шенави, Алаа, Эмад
1тайм
Иран:
Бейранванд, Мохаммади, Резаян, Немати, Халилзаде, Канаанизадеган, Мохеби, Эззатоллахи, Горбани, Годдос, Тареми
Запасные: Чешми, Алипур, Канаанизадеган, Ниазманд, Хоссейни, Гаеди, Мохеби, Годдос, Юсефи, Ири, Тораби, Раззагиниа, Хоссейнзаде, Хаджсафи, Эккерт
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Ирана по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Египта по футболу
онлайны
logoМехди Тареми
logoШоджа Халилзаде

Комментарии

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А где там офсайд? На дальней штанге же задержался защ Египта
ОтветNasim Kaliev
А где там офсайд? На дальней штанге же задержался защ Египта
Так вратарь вышел
Чистейший гол отменили
Они офсайд померили не по тому игроку, позорище какое на ВАР
миллиметровый офсайд. Ирану удачи
Я знал, офсайда и нарушение не видел
Люди всё ещё не знают что для оффсайда перед игроком должно быть два игрока, просто обычно одним из них считается вратарь.
Ирану нужнее.
Элгебетешное дерби.
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