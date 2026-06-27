Матч окончен
Египет вышел в плей-офф ЧМ, сыграв вничью с Ираном – 1:1. Халилзаде забил на 93-й, но гол отменили из-за офсайда
Египет сыграл вничью с Ираном в 3-м туре ЧМ-2026.
Сборная Египта сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в 3-м туре ЧМ-2026.
Матч проходил в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Махмуд Сабер открыл счет на 5-й минуте. Мехди Тареми не реализовал пенальти на 11-й. Рамин Резаян сравнял счет на 14-й. Шоджа Халилзаде забил на 93-й, но его гол отменили после ВАР.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура37731 голос
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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