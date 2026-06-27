Египет сыграл вничью с Ираном в 3-м туре ЧМ-2026.

Сборная Египта сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в 3-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Махмуд Сабер открыл счет на 5-й минуте. Мехди Тареми не реализовал пенальти на 11-й. Рамин Резаян сравнял счет на 14-й. Шоджа Халилзаде забил на 93-й, но его гол отменили после ВАР.

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