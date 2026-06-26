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  4. Парагвай и Австралия создали 0,83 xG на двоих – сыграли 0:0. У команд 19 ударов за матч, 7 – в створ

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Парагвай и Австралия создали 0,83 xG на двоих – сыграли 0:0 и набрали по 4 очка в группе. У команд 19 ударов за матч, 7 – в створ
Парагвай и Австралия создали 0,83 xG в сумме.

Сборные Парагвая и Австралии сыграли вничью 0:0 в матче третьего тура ЧМ-2026.

Команды в сумме создали моментов на 0,83 ожидаемого гола. У Парагвая этот показатель состав 0,25, у Австралии – 0,58.

Парагвай нанес 7 ударов в сторону ворот, из которых 2 пришлись в створ. Австралия пробила 12 раз по воротам, из них 5 – в створ.

Обе команды набрали по 4 очка в группе D. Австралия стала второй и вышла в плей-офф. Парагвай занял третье место и сохраняет шансы на выход дальше.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Индекс зрелищности на ЧМ-2026: Турция ниже Катара, США и Нидерланды – в пятерке, лидер – Норвегия

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Opta
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logoСборная Парагвая по футболу
logoЧемпионат мира по футболу

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Обе команды молодцы относительно своего рейтинга.
Трамп: "ЧМ-2026 установил новый рекорд чемпионатов мира. Австралия-Парагвай: самый тухлый матч, каких раньше не было. Мой друг Инфантино доволен – как будто каждый день проходит Супербоул".
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