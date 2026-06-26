Парагвай и Австралия создали 0,83 xG в сумме.

Сборные Парагвая и Австралии сыграли вничью 0:0 в матче третьего тура ЧМ-2026 .

Команды в сумме создали моментов на 0,83 ожидаемого гола. У Парагвая этот показатель состав 0,25, у Австралии – 0,58.

Парагвай нанес 7 ударов в сторону ворот, из которых 2 пришлись в створ. Австралия пробила 12 раз по воротам, из них 5 – в створ.

Обе команды набрали по 4 очка в группе D. Австралия стала второй и вышла в плей-офф. Парагвай занял третье место и сохраняет шансы на выход дальше.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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