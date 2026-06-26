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  4. На КЧМ-2029 могут сыграть 48 клубов вместо 32, АПЛ получит больше квот. ФИФА договорилась с Ассоциацией европейских клубов о совместной организации турнира (The Guardian)

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На КЧМ-2029 могут сыграть 48 клубов вместо 32, АПЛ получит больше квот. ФИФА договорилась с Ассоциацией европейских клубов о совместной организации турнира (The Guardian)
На КЧМ-2029 сыграют 48 клубов вместо 32.

ФИФА договорилась о создании совместного предприятия с лоббистской группой European Football Clubs для организации клубного чемпионата мира. 

Как пишет Guardian, вероятным следствием этого станет расширение числа участников с 32 до 48 и увеличение представительства клубов АПЛ. 

В прошлом году первый розыгрыш реформированного турнира состоялся в США. «Челси» стал победителем и получил около 84 миллионов фунтов стерлингов. Европейские клубы на этом фоне выступили с инициативой о расширении турнира. 

На КЧМ-2025 Европу представили 12 команд, при этом некоторые титулованные клубы не участвовали. В частности, не были приглашены «Ливерпуль», «Барселона» и «Наполи» – победители чемпионатов Англии, Испании и Италии в сезоне-2024/25. 

Были приглашены 4 победителя Лиги чемпионов последних лет и 8 клубов с наивысшим коэффициентом УЕФА.

ФИФА также ввела ограничение – не более 2 участников от одной страны. Это повлияло на квоту АПЛ. EFС хочет снять это ограничение, что позволит АПЛ увеличить представительство на турнире, так как в восьмерку сейчас входят «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». 

Вероятно, группа будет утверждать, что увеличение числа европейских клубов повысит коммерческую ценность клубного чемпионата мира, учитывая трудности ФИФА с продажей телевизионных прав на турнир.

Напомним, что ассоциация EFC, возглавляемая президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелайфи, представляет более 700 европейских клубов, включая все самые титулованные – после возвращения «Реала» в состав союза в этом году.

Ранее мадридцы были отстранены от участия в EFC на 5 лет из-за попыток создать Европейскую Суперлигу, но после официального выхода из проекта в феврале прошлого года испанский клуб был вновь принят.

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Guardian
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoЧелси
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoчемпионат мира среди клубов
logoНассер Аль-Хелайфи
logoПСЖ
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