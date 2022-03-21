Конфликт Талалаева и Семенова из-за голевой ошибки: публичная критика, 500 тысяч штрафа, минус капитанство. Теперь все это отрицают

А тренер обещает найти в клубе «крысу».

«Ахмат» обидно уступил «Локомотиву», ведя по ходу матча со счетом 2:1. Сначала счет сравнял Вильзон Изидор, а через несколько минут победный гол мощным кивком головой после углового воткнул Ян Кухта.

После матча на сайте «Спорт-Экспресса» появился комментарий от защитника «Ахмата» Андрея Семенова – там футболист сообщил, что клуб оштрафовал его на 500 тысяч рублей. Но затем «СЭ» удалил реплику Семенова, поставив на ее место инсайд от телеграм-канала «Мутко против».

В инсайде, помимо схожей информации о штрафе в 500 тысяч, говорится о конфликте главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева и Семенова прямо во время матча.

Версия такая: защитник отказался надевать на матч датчик (судя по всему, речь о трекере движения – примерно таком), из-за этого и получил штраф, потом по ходу игры резко отвечал на постоянные претензии от тренера, а после иронично отреагировал на слова Талалаева об увеличении изначальной штрафной суммы с 300 до 400 тысяч.

Ситуация накалилась еще больше после реплики Талалаева на послематчевом интервью.

« Если у нас защитник, игрок сборной, упускает единственного нападающего, который играет головой, Кухту, а мы это все показали, объяснили, то, значит, нам нужно еще работать и работать », – сказал главный тренер.

После этого Семенов посоветовал Талалаеву «не искать крайних и еще раз пересмотреть третий гол», потому что сыграть правильно ему помешал собственный партнер. Главный тренер увеличил сумму штрафа до 500 тысяч рублей и лишил защитника капитанской повязки.

Талалаев заявил, что «крысу» быстро найдут, а «Ахмат» и сам Семенов теперь вообще опровергают конфликт

Публичность скандала заставила стороны комментировать ситуацию дальше.

Талалаев высказался жестко:

«Рабочие моменты не обсуждаю в прессе. Не считаю это взрывом и конфликтом. Ничего особенного. После каждой проигранной игры принимаются различные (иногда непопулярные) меры. Некоторое беспокойство вызывает вынос информации из внутреннего командного чата . Но «крысу» быстро найдем», — сказал тренер «Ахмата» в «СЭ».

А вот в грозненском клубе вообще заговорили о вбросе.

«Непонятно, что за вброс, для чего и кому это нужно. Полная дезинформация», – сообщила «СЭ» пресс-служба «Ахмата».

Интересно, что Семенов версию клуба подтвердил: «В клубе правильно сказали, что эти слухи не соответствуют действительности», – сказал игрок «Матч ТВ».

После всего этого Metaratings подогрел инсайдом, что грозненский клуб не может договориться о продлении контракта с защитником, так как футболист сборной России запросил большую зарплату. И добавил, что Талалаев недоволен поведением Семенова на тренировках и готов отпустить его – контракт у него до конца сезона.

Семенов правда жестко ошибся?

Да, но дело не только в ошибке.

Никита Васюхин, работавший аналитиком в «Зените» и «Рубине», в своем телеграм-канале подробно разобрал момент. Он пояснил: «Семенов действительно не успел за Кухтой, потому что столкнулся с партнером, который сбил ему движение. Но стоит отметить подготовленный розыгрыш «Локо», входе которого они закрыли все ключевые зоны и никто из пятерки в штрафной не стоял без дела».

Давайте смотреть сам эпизод.

Теперь разберем детали.

В изначальной позиции Семенов персонально работал с Кухтой:

Затем чех начал движение к ближней штанге, поменявшись местами с Изидором – именно этот момент Васюхин отмечал, говоря о подготовленном розыгрыше «Локомотива»:

Защитник «Ахмата» столкнулся со игроком своей же команды и не смог навязать борьбу Кухте:

В эпизоде с голом не стоит полностью сваливать вину на Семенова, потому что «Локомотив» отлично подготовил стандарт, вынудив защитников «Ахмата» ошибиться.

Как эпизод отразится на жизни «Ахмата» – вопрос, у клуба есть пауза на матчи сборных, чтобы разобраться. Семенова на сбор, где будет максимум товарищеский матч, не вызвали.

Кстати, ведь еще летом, после ошибок на Евро, Андрей Талалаев называл своего защитника одним из лучших в России.

Фото: fc-akhmat.ru; fclm.ru; РИА Новости/Владимир Песня; кадры трансляции «Матч ТВ»