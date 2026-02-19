  • Спортс
  Капелло об 1:3: «Интеру» было тяжело на поле «Буде-Глимт», на «Сан-Сиро» будет совершенно по-другому. У миланцев по-прежнему лучшие шансы на выход в следующий раунд»
45

Капелло об 1:3: «Интеру» было тяжело на поле «Буде-Глимт», на «Сан-Сиро» будет совершенно по-другому. У миланцев по-прежнему лучшие шансы на выход в следующий раунд»

Капелло: «Интеру» было тяжело на поле «Буде-Глимт», на «Сан-Сиро» будет иначе.

Фабио Капелло считает, что на игру «Интера» против «Буде-Глимт» повлияло покрытие поля в Норвегии.

Миланцы уступили норвежскому клубу со счетом 1:3 в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

«Интеру» было очень тяжело играть на этом поле. Мы ни разу не видели смены покрытия. Было очевидно, что им трудно.

На «Сан-Сиро», на обычном поле, все будет совершенно по-другому. У «Интера» по-прежнему лучшие шансы на выход в следующий раунд», – заявил экс-тренер «Милана», «Ювентуса» и других клубов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Даниеле Мари
45 комментариев
да безусловно Капелло прав и Интер продолжает быть фаворитом, ибо в Италии будет совершенно другая игра, но даже если Будё вылетит, это все равно не смажет впечатления о них, очень симпатичная команда, я например думал что у них и в первой игре мало что получится, но они приятно удивили
И всё равно город с Ё пишется.
Будё (норв. Bodø).
Ответ Клирик
И всё равно город с Ё пишется. Будё (норв. Bodø).
Тогда Ødegaard почему Эдегор, а не Ёдегор?🤔
Ответ Jor Hakobyan
Тогда Ødegaard почему Эдегор, а не Ёдегор?🤔
Клирик ты по нации кто, если не секрет?
Не факт, что Интер пройдет.
Молодость и задор может победить.
Ответ Busk
Не факт, что Интер пройдет. Молодость и задор может победить.
Молодость и задор?

Скорее тут четкость работы меанизма. Как они убегают и чертят контратаки и с какой эффективностью их реализовывают - вау!

Стартовый состав матча с Интером у Будё имел средний возраст 26,7. Да, это немного, особенно на фоне Интера, у которого ровно 30 лет. Но, например, у Ньюкасла вчера было 26.9, у Карабаха 27.5, у Брюгге 24.9, у Атлетико 28.1, у Олимпиакоса 27.4. Т.е по факту, Будё только на фоне Интера выглядит сильно моложе. Если сравнивать с остальными командами, то всё более менее равно, поменяй одного игрока с разницей в 3-4 года, и Будё будет уже на уровне возраста Атлетико.
Ответ ХольтманЖеня
Молодость и задор? Скорее тут четкость работы меанизма. Как они убегают и чертят контратаки и с какой эффективностью их реализовывают - вау! Стартовый состав матча с Интером у Будё имел средний возраст 26,7. Да, это немного, особенно на фоне Интера, у которого ровно 30 лет. Но, например, у Ньюкасла вчера было 26.9, у Карабаха 27.5, у Брюгге 24.9, у Атлетико 28.1, у Олимпиакоса 27.4. Т.е по факту, Будё только на фоне Интера выглядит сильно моложе. Если сравнивать с остальными командами, то всё более менее равно, поменяй одного игрока с разницей в 3-4 года, и Будё будет уже на уровне возраста Атлетико.
Честно скажу, не понял.
Я имел ввиду но рвежцев с Интером.
Соглашусь с Доном Фабио, но счет неприятный, а последующий календарь у Интера адовый, а значит опять нужна ротация, в которой будет "пенсионный легион"...
Да в этом году у итальянцев черный месяц в Европе, как и год назад. В отличие от хейтеров которые только и ждут чтоб с соплями орать об уровне Серии А, думаю главная причина неудач, помимо конечно сверхмотивации соперников, они особо кажеться не готовятся если соперник не из топов. В Италии они всех знают и изучают и тактика соответственно готовая. А тут просто выходят и играют как получится, вряд ли Галатсарай или Буде сильнее Ювентуса и Интера, разве что у турков мощная атака
Будэ обыграли за эту кампании Сити, АТМ, Интер, там парни с большими кохонасами, могут гордиться собой и своим маленьким скромным клубом! Чистый восторг! 👏
думаю, все-таки лучшие шансы у сорок
Когда такие маленькие клубы творят историю (несмотря за кого ты болеешь) это всегда приятно ... футбол "жив"
Ответ iammoissejev
Когда такие маленькие клубы творят историю (несмотря за кого ты болеешь) это всегда приятно ... футбол "жив"
да где он там жив. играть в -11 на ветру на синтике, что за ### вообще.
издевательство это на самом деле. 2 игрока уже на травме.
Увидим как оно будет на Сан-Сиро. Атлетико тоже думал, что на своём поле они непобедимы.
думаю Милан сделает камбэк
