Капелло об 1:3: «Интеру» было тяжело на поле «Буде-Глимт», на «Сан-Сиро» будет совершенно по-другому. У миланцев по-прежнему лучшие шансы на выход в следующий раунд»
Капелло: «Интеру» было тяжело на поле «Буде-Глимт», на «Сан-Сиро» будет иначе.
Фабио Капелло считает, что на игру «Интера» против «Буде-Глимт» повлияло покрытие поля в Норвегии.
Миланцы уступили норвежскому клубу со счетом 1:3 в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
«Интеру» было очень тяжело играть на этом поле. Мы ни разу не видели смены покрытия. Было очевидно, что им трудно.
На «Сан-Сиро», на обычном поле, все будет совершенно по-другому. У «Интера» по-прежнему лучшие шансы на выход в следующий раунд», – заявил экс-тренер «Милана», «Ювентуса» и других клубов.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Даниеле Мари
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Будё (норв. Bodø).
Молодость и задор может победить.
Скорее тут четкость работы меанизма. Как они убегают и чертят контратаки и с какой эффективностью их реализовывают - вау!
Стартовый состав матча с Интером у Будё имел средний возраст 26,7. Да, это немного, особенно на фоне Интера, у которого ровно 30 лет. Но, например, у Ньюкасла вчера было 26.9, у Карабаха 27.5, у Брюгге 24.9, у Атлетико 28.1, у Олимпиакоса 27.4. Т.е по факту, Будё только на фоне Интера выглядит сильно моложе. Если сравнивать с остальными командами, то всё более менее равно, поменяй одного игрока с разницей в 3-4 года, и Будё будет уже на уровне возраста Атлетико.
Я имел ввиду но рвежцев с Интером.
издевательство это на самом деле. 2 игрока уже на травме.