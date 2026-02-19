Капелло об 1:3: «Интеру» было тяжело на поле «Буде-Глимт», на «Сан-Сиро» будет совершенно по-другому. У миланцев по-прежнему лучшие шансы на выход в следующий раунд»

Капелло: «Интеру» было тяжело на поле «Буде-Глимт», на «Сан-Сиро» будет иначе.

Фабио Капелло считает, что на игру «Интера» против «Буде-Глимт » повлияло покрытие поля в Норвегии.

Миланцы уступили норвежскому клубу со счетом 1:3 в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

«Интеру» было очень тяжело играть на этом поле. Мы ни разу не видели смены покрытия. Было очевидно, что им трудно.

На «Сан-Сиро», на обычном поле, все будет совершенно по-другому. У «Интера » по-прежнему лучшие шансы на выход в следующий раунд», – заявил экс-тренер «Милана», «Ювентуса» и других клубов.