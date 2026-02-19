  • Спортс
  • Бабаев о зимних трансферах ЦСКА: «Лусиано сразу показал голевое чутье, умение играть на команду, Баринов проявил себя лидером. Рейс – 11-й по сыгранным матчам в истории «Спортинга»
22

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев оценил работу клуба на трансферном рынке зимой.

– ЦСКА был очень активен в это трансферное окно, со стороны кампания выглядит максимально успешно. Получили опытных Лусиано Гонду, Дмитрия Баринова, Матеуса Рейса, а также большие таланты – Данилу Козлова и Максима Воронова. Как оцениваете такую работу?

– Действительно, нам многое удалось из задуманного в это трансферное окно. Это стало возможным благодаря общим усилиям внутри клуба, командная работа очень важна. При этом ни в коем случае не хочется переоценивать проделанную работу, да и в принципе давать ей оценку – все покажет только время. Оценивать самих себя, тем более трансферы без официальных матчей – значит вводить себя в заблуждение. Однако хорошо протекающую адаптацию новичков сдержанно положительно отметить хочется.

– Расскажите детально о логике каждого трансфера для ЦСКА.

– Повторюсь, футбол на все ответит. Но если говорить о логике приобретений, то в лице Лусиано [Гонду] мы стремились получить забивного нападающего, адаптированного к чемпионату России; добавить конкуренции на острие. С первых дней Лучи продемонстрировал свое голевое чутье, свое умение играть на команду. Тренерский штаб очень доволен работой как с ним, так и с другими нашими форвардами. В частности, с другим новичком – Максимом Вороновым. Максим осознает, что выступает за большой клуб, и наша цель – снять с него излишнее напряжение настолько, насколько это возможно. Его талант очевиден, а количество моментов, пускай пока некоторые из них не были реализованы, очевидно, говорит о том самом упомянутом выше чутье.

Что касается другого молодого таланта, Данилы Козлова, то он, несмотря на юный возраст – игрок, уже заявивший о себе в России. При этом Даня только присоединился к команде. Но скрывать не буду: видеть Козлова в наших рядах хотели еще после его яркого периода в «Балтике». Тут не открою Америку, центр поля многое определяет в игре команды. Все зависит от Фабио [Челестини] и Данилы, на какой позиции и насколько успешно он будет выступать, но конкуренция необходима для роста любому коллективу.

И если говорить о коллективе, то Дима Баринов, кстати, вписался в него просто отлично, став своим буквально с первых минут. Читал, что были споры относительно переноса его лидерских качеств в новый коллектив, однако, на мой взгляд, он сразу же проявил себя лидером во многих аспектах, а в его игровых качествах никто и не мог усомниться.

– И остается Матеус Рейс.

– Различные показатели Рейса в «Спортинге», а он, например, занимает 11-е место по количеству сыгранных матчей за всю историю клуба, говорят сами за себя. Мы хотели найти на эту позицию опытного игрока с необходимыми для Фабио качествами, и считаю, что нам это удалось. У нас сформировался боеспособный состав, основанный на сплаве опыта и молодости.

Буду откровенен, летом нам не все удалось, команда не получила необходимой стабильности и прочности, без которых невозможно идти за чем-то большим. Теперь же нам удалось задуманное. Получилось в командной работе услышать все мнения и найти решения на благо общим целям.

– На этом трансферное окно можно считать закрытым?

– Не хочу прозвучать пафосно и быть неправильно понятым, но окно в России закрывается 19 февраля, и каких-то исключений у ЦСКА нет. Клуб не сидит сложа руки, определенная как переговорная, так и поисковая работа идет практически постоянно, причем и за границами трансферного окна – так и должно быть, так устроен этот процесс. И задачи по усилению есть всегда, команда – это живой организм.

Но я не думаю, что клуб еще успеет сделать на рынке что-то этой зимой. Зафиксировать определенные договоренности на лето, возможно, получится, но на зиму все же нет. Поэтому будет честным это сказать и болельщикам: зимнее трансферное окно можно считать закрытым, – сказал Бабаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
22 комментария
Ну молодцы, чё! Прям интересно этот состав посмотреть, скоро уже.
Из первых трёх команд, чемпионом, в этом году может стать любой.
В своё время, Зениту хватило трёх трансферов за одно окно: Барриоc, Ракицкий и Азмун, чтобы просто поставить титулы и кубки на конвейер. Не факт, что в ЦСКА выстраивается династия, но разок стрельнуть могут запросто..
Ответ Shamarin
Из первых трёх команд, чемпионом, в этом году может стать любой. В своё время, Зениту хватило трёх трансферов за одно окно: Барриоc, Ракицкий и Азмун, чтобы просто поставить титулы и кубки на конвейер. Не факт, что в ЦСКА выстраивается династия, но разок стрельнуть могут запросто..
ЦСКА вроде как 4-й
Ответ Alexandr Barsukov
ЦСКА вроде как 4-й
Локо точно не конкурент
Матеус Рейс-это бывалый,главное чтобы первые два трусом и балбесом не оказались...Удачи,так то,давно таких закупок Цска не делал.
Вспомнилось:
Зенит-чемпион;
ЦСКА-обладатель кубка;
Спартак-Москва
Побеждать, побеждать!!!! 🔴🔵🐴
"Поэтому будет честным это сказать и болельщикам: зимнее трансферное окно можно считать закрытым"

Пока не увидим фото Бабаева с церемонии закрытия трансферного окна, не поверим
Правого защитника бы ещё и состав укомплектован.
Удивительно, как вообще ЦСКА умудрился Рейса вытащить из Португалии. Лишь бы заиграл.
РПЛ всё таки топ лига, как ни крути,, если даже в еврокубковой изоляции переходят такие игроки как Рейс
Рейс, судя по его манере игры, годится только на фланг обороны, в центре ему не место.
Тогда остается центр обороны без замены Дивеева.
Виктор не тянет уровень ЦСКА, остается нестабильный Лукин и молодой Данилов.
Ответ erdni
Рейс, судя по его манере игры, годится только на фланг обороны, в центре ему не место. Тогда остается центр обороны без замены Дивеева. Виктор не тянет уровень ЦСКА, остается нестабильный Лукин и молодой Данилов.
уверен, ТШ заметит этот пост и поймет, как облажался на самом деле
Ответ игорь алексеевич
уверен, ТШ заметит этот пост и поймет, как облажался на самом деле
какую херню пишешь, чувак.
