Петржела о том, что «Зенит» может не стать чемпионом: «Семака никто не уволит, боюсь. У руководства с ним особая связь, они работают в связке»

Петржела о «Зените»: Семака никто не уволит, у руководства с ним особая связь.

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил вероятность увольнения нынешнего тренера Сергея Семака , если команда второй сезон подряд не выиграет чемпионат России.

После 18 туров Мир РПЛ петербуржцы с 39 очками занимают 2-е место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», набравший 40 очков.

– Могли бы уволить, конечно, но я боюсь, что никто этого не сделает.

– Почему?



– Потому что у руководства «Зенита» особая связь с Семаком. Можно сказать, что они работают в связке, – заявил Петржела.



30 августа председателем правления «Зенита » стал Константин Зырянов . Он играл вместе с Семаком за сине-бело-голубых и сборную России.