Петржела о том, что «Зенит» может не стать чемпионом: «Семака никто не уволит, боюсь. У руководства с ним особая связь, они работают в связке»

Петржела о «Зените»: Семака никто не уволит, у руководства с ним особая связь.

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил вероятность увольнения нынешнего тренера Сергея Семака, если команда второй сезон подряд не выиграет чемпионат России.

После 18 туров Мир РПЛ петербуржцы с 39 очками занимают 2-е место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», набравший 40 очков.

– Могли бы уволить, конечно, но я боюсь, что никто этого не сделает.

– Почему?

– Потому что у руководства «Зенита» особая связь с Семаком. Можно сказать, что они работают в связке, – заявил Петржела.

30 августа председателем правления «Зенита» стал Константин Зырянов. Он играл вместе с Семаком за сине-бело-голубых и сборную России.

Интересно, кто и с какой целью ежедневно звонит в Чехию, чтобы узнать мнение пенсионера-иностранца о происходящем в России вообще и в РПЛ в частности?
Интересно, кто и с какой целью ежедневно звонит в Чехию, чтобы узнать мнение пенсионера-иностранца о происходящем в России вообще и в РПЛ в частности?
Это Жидков балуется. В своё время с какого-то перепою выучил чешский, а когда Власту позвали в Зенит, стал его переводчиком. Он от его имени какую-то книжку написал (может и не одну), ну и сейчас звонит по старой памяти, являясь главредом одной неудачной спортивной газетки, которая на своей заре называлась в простонародье "Звезда Давида", потому как принадлежала Тракторенко.
Который был владельцем Зенита до Миллера. Потом он видимо понял, что и куда идёт, всё тут продал и уехал на ПМЖ в Австралию. Купил там себе футбольный клуб, позвал в него Дель Пьеро ну итд)
Интересно, кто и с какой целью ежедневно звонит в Чехию, чтобы узнать мнение пенсионера-иностранца о происходящем в России вообще и в РПЛ в частности?
Вот уж действительно, неужели кому-то интересно его мнение?
Окрысившийся Власта и его миньон, которые продолжает нас радовать напоминаниями о себе любимых.
У меня уже стойкое ощущение, что либо у Петржелы какое-то расстройство личности, поскольку у него в Зените постоянно меняются виноватые: то игроки фиговые, то руководство, то тренер, то селекционеры, то врачи; либо за Власту уже давно какой-то Козьма Прутков интервью строчит. Ну нереально в здравом рассудке так метаться в рассуждениях
Власта, у тебя тоже связка была, правда с казино..
Мне вот вообще не интересно его мнение. По той причине, что он оторван от Зенита, от рпл уже много лет. Он так, чисто фрик
И ведь не поперхнется в своей неадекватности. По титульным достижениям «моська» лает на «слона». Да ещё издалека…
