Петржела о том, что «Зенит» может не стать чемпионом: «Семака никто не уволит, боюсь. У руководства с ним особая связь, они работают в связке»

Петржела о «Зените»: Семака никто не уволит, у руководства с ним особая связь.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил вероятность увольнения нынешнего тренера Сергея Семака, если команда второй сезон подряд не выиграет чемпионат России.
После 18 туров Мир РПЛ петербуржцы с 39 очками занимают 2-е место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», набравший 40 очков.
– Могли бы уволить, конечно, но я боюсь, что никто этого не сделает.
– Почему?
– Потому что у руководства «Зенита» особая связь с Семаком. Можно сказать, что они работают в связке, – заявил Петржела.
30 августа председателем правления «Зенита» стал Константин Зырянов. Он играл вместе с Семаком за сине-бело-голубых и сборную России.
