Талалаев уверен: счет не по игре.

«Локомотив» и «Ахмат» выдали яркий матч: девять желтых и пять голов на двоих, очередной мяч Уткина со штрафного и классная игра новичков. Итог – уже пятая волевая победа москвичей в РПЛ-2021/22 (3:2), такого результата нет ни у кого в лиге.

Цорн рад, что новички расцветают, Жемалетдинов тоже в порядке

Вообще матч сначала развивался по сценарию «Локо»: уже на 10-й минуте Вильзон Изидор по диагонали забросил в штрафную и вывел один на один с Гудиевым партнера – Рифата Жемалетдинова: он изящно перекинул вратаря.

Правда, уже на 20-й «Ахмат» отыгрался: Уткин технично забросил мяч в центр штрафной, а Александр Трошечкин легко пробил Даниила Худякова. Этот ассист, кстати, тоже из коллекции искусства, его тоже стоит заценить – полузащитник впечатлил не только штрафным.

В концовке тайма Уткин еще и сам отметился – со штрафного (опять!) закрутил мяч в дальнюю девять.

Но после перерыва решали новички «Локо». Изидор добавил к ассисту еще и забитый мяч – уже третий в составе «Локо». Он забивает во всех матчах РПЛ, до этого пострадали «Химки» (3:2) и ЦСКА (1:2). Ян Кухта тоже сделал 1+1 – у него два гола и ассист в трех играх чемпионата.

Спортивный директор «Локо» Томас Цорн уже отметил вклад новичков: «Тяжелый матч, рад, что игроки показали характер и вырвали победу. Что касается новичков, для глобальных оценок еще не время, однако они хорошо себя проявляют. В матче с «Ахматом» Изидор и Кухта внесли ключевой вклад в победу, показали хорошую реализацию».

1+1 в матче сразу у четверых, фиксируем: Уткин, Кухта, Изидор и Жемалетдинов.

Талалаев уверен: счет не по игре и гордится своими, за «Локо» все решили топ-исполнители

Андрей Талалаев доволен командой – считает, что «Ахмат» играл даже лучше.

«Вы считаете, не такой хороший был второй тайм? 22 удара, пять стопроцентных голевых моментов. Я горжусь своей командой, тем, как мы играем в футбол. В первом тайме здорово комбинировали, во втором перешли немного на другую игру, тоже реализовали эту модель, чего не получилось в матче с «Рубином».

Поблагодарил ребят, я считаю, что моя команда играла в футбол лучше по всем показателям. К сожалению, у соперника собраны исполнители, которые решают моменты, у нас есть игроки, которых клуб смог приобрести. Реализация моментов определяется мастерством игроков.

В весенней стадии мы одна из лучших команд по игре, а реализовывать моменты мы будем в следующих матчах. Я ставлю задачу на определенную игру, сегодня практически со всеми задачами мы справились.

Если у нас защитник, игрок сборной, упускает единственного нападающего, который играет головой, Кухту, а мы это все показали, объяснили… Значит, нам нужно еще работать и работать», – заявил главный тренер «Ахмата».

Но это не мешает «Локо» радоваться, москвичи – главный спец по волевым победам в этом сезоне РПЛ . До этого отыгрывались на самом старте чемпионата – против «Арсенала» (3:1) и ЦСКА (2:1). В октябре 2021-го с трудом победили «Нижний» (2:1), а уже после рестарта не остановились против «Химок» (3:2).

Так «Локо» оторвался от «Ахмата» в таблице и закрепился на шестой строчке РПЛ.

Отставание от ЦСКА, от медальной тройки – 5 очков.

Фото: fclm.ru