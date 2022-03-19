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«Локо» – лучший по волевым победам, теперь перевернули игру с «Ахматом». Блистали Кухта и Изидор, 1+1 – сразу у четверых в матче

Рифат Жемалетдинов Рифат Жемалетдинов
Вильзон Изидор Вильзон Изидор
Ахмат Ахмат
Андрей Талалаев Андрей Талалаев
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Даниил Уткин Даниил Уткин
Ян Кухта
Футбол Футбол

Талалаев уверен: счет не по игре.

«Локомотив» и «Ахмат» выдали яркий матч: девять желтых и пять голов на двоих, очередной мяч Уткина со штрафного и классная игра новичков. Итог – уже пятая волевая победа москвичей в РПЛ-2021/22 (3:2), такого результата нет ни у кого в лиге.

Цорн рад, что новички расцветают, Жемалетдинов тоже в порядке

Вообще матч сначала развивался по сценарию «Локо»: уже на 10-й минуте Вильзон Изидор по диагонали забросил в штрафную и вывел один на один с Гудиевым партнера – Рифата Жемалетдинова: он изящно перекинул вратаря.

Правда, уже на 20-й «Ахмат» отыгрался: Уткин технично забросил мяч в центр штрафной, а Александр Трошечкин легко пробил Даниила Худякова. Этот ассист, кстати, тоже из коллекции искусства, его тоже стоит заценить – полузащитник впечатлил не только штрафным.

В концовке тайма Уткин еще и сам отметился – со штрафного (опять!) закрутил мяч в дальнюю девять.

Но после перерыва решали новички «Локо». Изидор добавил к ассисту еще и забитый мяч – уже третий в составе «Локо». Он забивает во всех матчах РПЛ, до этого пострадали «Химки» (3:2) и ЦСКА (1:2). Ян Кухта тоже сделал 1+1 – у него два гола и ассист в трех играх чемпионата.

Спортивный директор «Локо» Томас Цорн уже отметил вклад новичков: «Тяжелый матч, рад, что игроки показали характер и вырвали победу. Что касается новичков, для глобальных оценок еще не время, однако они хорошо себя проявляют. В матче с «Ахматом» Изидор и Кухта внесли ключевой вклад в победу, показали хорошую реализацию».

1+1 в матче сразу у четверых, фиксируем: Уткин, Кухта, Изидор и Жемалетдинов.

Талалаев уверен: счет не по игре и гордится своими, за «Локо» все решили топ-исполнители

Андрей Талалаев доволен командой – считает, что «Ахмат» играл даже лучше.

«Вы считаете, не такой хороший был второй тайм? 22 удара, пять стопроцентных голевых моментов. Я горжусь своей командой, тем, как мы играем в футбол. В первом тайме здорово комбинировали, во втором перешли немного на другую игру, тоже реализовали эту модель, чего не получилось в матче с «Рубином».

Поблагодарил ребят, я считаю, что моя команда играла в футбол лучше по всем показателям. К сожалению, у соперника собраны исполнители, которые решают моменты, у нас есть игроки, которых клуб смог приобрести. Реализация моментов определяется мастерством игроков.

В весенней стадии мы одна из лучших команд по игре, а реализовывать моменты мы будем в следующих матчах. Я ставлю задачу на определенную игру, сегодня практически со всеми задачами мы справились.

Если у нас защитник, игрок сборной, упускает единственного нападающего, который играет головой, Кухту, а мы это все показали, объяснили… Значит, нам нужно еще работать и работать», – заявил главный тренер «Ахмата».

Но это не мешает «Локо» радоваться, москвичи – главный спец по волевым победам в этом сезоне РПЛ. До этого отыгрывались на самом старте чемпионата – против «Арсенала» (3:1) и ЦСКА (2:1). В октябре 2021-го с трудом победили «Нижний» (2:1), а уже после рестарта не остановились против «Химок» (3:2).

Так «Локо» оторвался от «Ахмата» в таблице и закрепился на шестой строчке РПЛ.

Отставание от ЦСКА, от медальной тройки – 5 очков.

Гиздоль оставил агрессивный, но хаотичный «Локо». Большая проблема – стандарты в обороне

Ахмат – Локомотив 2:3 (2:1, 0:2)
Дата проведения
19 марта, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Жемалетдинов, 1:1 – 20 Трошечкин, 2:1 – 45 Уткин, 2:2 – 54 Изидор, 2:3 – 62 Кухта.
АхматГудиев, Тодорович, Семенов, Лысцов, Богосовац, Швец (Коновалов, 46), Тимофеев (Архипов, 68), Харин (Карапузов, 68), Трошечкин, Уткин (Конате, 84), Бериша (Умаев, 84).
ЛокомотивХудяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Рыбус (Тикнизян, 46), Баринов, Жемалетдинов, Керк (Рыбчинский, 90), Бабкин, Кухта (Марадишвили, 90), Изидор.
Предупреждения:
Швец (2), Кухта (13), Керк (27), Жемалетдинов (37), Тимофеев (39), Мампасси (45), Баринов (45), Худяков (47), Коновалов (58).

Фото: fclm.ru

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