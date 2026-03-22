  • У Месси 4+0 в 4 матчах сезона МЛС. Форвард «Интер Майами» забивает в трех играх подряд
У Месси 4+0 в 4 матчах сезона МЛС. Форвард «Интер Майами» забивает в трех играх подряд

У Месси 4 гола в четырех первых матчах сезона МЛС.

Лионель Месси набрал 4 (4+0) очка в четырех первых матчах сезона МЛС. 

В игре регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Сити» форвард «Интер Майами» отметился голом со штрафного. Месси забивает в трех матчах подряд. 

Статистику 38-летнего аргентинца можно увидеть здесь. 

Месси забил 901-й гол в карьере – «Нью-Йорк Сити» в регулярке МЛС. У Роналду 965 мячей

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Самое забавное, что Месси в Интер Майами забил со штрафных в два раза больше голов (8), чем с пенальти (4)

Аналогичная ситуация с Роналду в Аль Наср:
со штрафных - 5 голов, с пенальти - 31:)
Ответ Отец Абду
Вот вроде бы Месси мастер стандартов и Роналду мастер стандартов тоже. Но есть нюанс)
Ответ Отец Абду
Перешёл он в Аль Наср что бы хотя бы там забить со штрафных. Ведь там вратари сантехники и таксисты. В последние 5 лет в Европе у него 5 голов со штрафного, это типо в год 1 гол со штрафного. Ну вот решил хотя бы в СА забивать со штрафных.
А Месси без разницы где забивать со штрафного.
Месси просто 🐐футбола, вот и всё! Удачи Лео и дальше…
Мощь. Еще пару раз в каркас попал
Отличный результат для выездной серии. 5 матчей на выезде сыграли, против не самых слабых команд:)
"Дайте мне 10 работников бургер кинга и я обыграю Порту и возьму МЛС" (с) Лионель Месси

"Дайте мне всех топарей Европы и я выпрошу трофей в кабинете у шейха" (с) Криштиану Роналду

давайте не будем их сравнивать, оба хороши
Ответ Экспертное мнение
Я не знал, что Бускетс с Альбой в голодные годы подрабатывали в барселонском Макдаке. Ещё больше зауважал их.
Ближайшие два года нас ждут новости с пометкой -Месси забил 908 гол, Месси забил 914 и 915 голы, 923, 950, вместо обычных -Месси отметился дублем
