У Месси 4+0 в 4 матчах сезона МЛС. Форвард «Интер Майами» забивает в трех играх подряд

У Месси 4 гола в четырех первых матчах сезона МЛС.

Лионель Месси набрал 4 (4+0) очка в четырех первых матчах сезона МЛС.

В игре регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Сити» форвард «Интер Майами» отметился голом со штрафного. Месси забивает в трех матчах подряд.

Статистику 38-летнего аргентинца можно увидеть здесь.

Месси забил 901-й гол в карьере – «Нью-Йорк Сити» в регулярке МЛС. У Роналду 965 мячей