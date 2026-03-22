«Арсенал» не выигрывает Кубок лиги с 1993-го. За это время проиграли в финале «Челси», «Бирмингему» и дважды «Ман Сити»

«Арсенал» 33 года не выигрывает Кубок английской лиги.

Сегодня команда Микеля Артеты уступила «Манчестер Сити» в финале турнира со счетом 0:2.

Последний раз «Арсенал» выигрывал Кубок лиги в 1993 году. После этого «канониры» 4 раза выходили в финал и проиграли «Челси» в сезоне-2006/07, «Бирмингему» в сезоне-2010/11 и дважды – «Манчестер Сити » (сезоны-2017/18 и 2025/26).

Всего «Арсенал » проиграл 7 финалов Кубка лиги – больше, чем любая другая команда.