  • «Арсенал» не выигрывает Кубок лиги с 1993-го. За это время проиграли в финале «Челси», «Бирмингему» и дважды «Ман Сити»
«Арсенал» 33 года не выигрывает Кубок английской лиги.

Сегодня команда Микеля Артеты уступила «Манчестер Сити» в финале турнира со счетом 0:2.

Последний раз «Арсенал» выигрывал Кубок лиги в 1993 году. После этого «канониры» 4 раза выходили в финал и проиграли «Челси» в сезоне-2006/07, «Бирмингему» в сезоне-2010/11 и дважды – «Манчестер Сити» (сезоны-2017/18 и 2025/26).

Всего «Арсенал» проиграл 7 финалов Кубка лиги – больше, чем любая другая команда.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Получается за 21 года выиграли только 5 Кубок Англии? И они ещё издеваются над МЮ и Ливерпуля? Они же сами позорники оказывается
Самый легкий кубок не могут выиграть. Вот уж действительно бестрофейник.
Я надеюсь мы не выиграем ни один трофей и эту тряпку уволят. Как Гвардиола без 3 из 4 основных защитников поимел Артету, прыгал , сигал. Просто унизил. Как мне противно что это недоразумение нас тренирует. Не надо мне писать что за команду в горе и радости надо болеть, и так далее. 23 года болею за Арсенал. Об нас мёртвый Сити без вратаря и 3 защитников ноги вытер с которым Реал что хотел делал 2 раза за неделю.
Ответ We are Arsenal
Ну это странно хотеть увольнения тренера больше победы в АПЛ. Особенно когда эта победа так близка. Скорее всего ты просто разочарован результатом финала. Арсенал выиграет АПЛ и все забудут поражение в этом финале.
Ответ We are Arsenal
Что сказать то хотел?
Первый трофей пошел.
И это только начало!
Какое счастье!
