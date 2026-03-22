  Аршавин о дебюте Полеха из «Спартака»: «Многие и в мое время начинали в 16 лет, но к 20 годам я доплыл, а они уже утонули. Все зависит от футболиста»
Аршавин о дебюте Полеха из «Спартака»: «Многие и в мое время начинали в 16 лет, но к 20 годам я доплыл, а они уже утонули. Все зависит от футболиста»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о дебюте 16-летнего Павла Полеха за «Спартак». 

Полузащитник вышел на замену в конце матча с «Оренбургом» в 22-м туре Мир РПЛ (2:0). 

«Я об этом парне услышал пару месяцев назад. Он один из лучших игроков своего года.

Но, знаете, много футболистов и в мое время начинали в 16 лет, когда я еще играл в ЮФЛ‑2. Но когда доплывают до 20 лет… Я доплыл, а они уже утонули.

Поэтому все зависит от самого футболиста. Нужно закреплять свой шанс и дальше двигаться», – сказал Аршавин. 

Полех дебютировал за «Спартак» в возрасте 16 лет и трех месяцев. Это второй результат в истории клуба после Ребко

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Почему-то вспомнился 16-летний Мамаев, вышедший в 2005 за Торпедо против Спартака
Ответ funnynerd21
Через лет 20 ждать Полеха в Кофемании?)
Ответ Варфоломей Книгочтеев
В смузичную.
В этом смысле я сторонник теории количества переходящее в качество.
Ролевая модель в этом смысле для меня это хорватский и сербский футбол.
Так что таких парней должно быть по 10-15 штук каждый сезон. И самое главное - они должны прогрессировать. Даже если они играют в Оренбурге или Пари НН.
Ответ Amalfitano
Хорошая теория. Только тогда нужно, чтобы у тебя 1/3 чемпионата каждый год переходила Будеслигу, а вторая - 1/6 в Серию А и 1/6 в Ла Лигу. И продавать их должны не за 15 миллионов, а за 2-3 миллиона и 7-8 за топов. А переходить они будут под не самую высокую зарплату - тогда места под молодых звезд будут освобождаться и они вырастут.

Мы же наблюдаем путь условного Зиньковского. Набрал кондиций до топ-клуба. Сидел там с зп в 1+ миллион. Разумеется никуда не уехал - пошел занимать места для молодых талантов в Сочи.
Ответ Nikolay Merkulov
Да, именно так. С переходом в средние европейские чемпионаты (которые сильнее РПЛ) за небольшие деньги.
Ради интереса откройте молодежный турнир какой-нибудь международный до 19 лет, например 2016 года. Вы там условно из сборной Англии 3-4 человека узнаете
Ответ Дядя ТУРА
Да оно и понятно, что от юношеского футбола до взрослого путь огромный. Но это не значит, что надо перестать выпускать молодняк во взрослый футбол. Даже если изначально это искусственный ввод в состав.
Ответ Дядя ТУРА
Ну и кто это может оспаривать или даже минусовать ?
Только человек , который бесконечно далек от футбола и от спорта вообще )
Спартак хоть кого-то выпускает в отличие от зенита
Ответ Алексей Ненахов
Зенит по бразильским молодым талантам сейчас, изменят лимит, перейдут на отечественный продукт.
Ответ Евгений Кошелек
Паспорта выдадут , в честь столетия
Жано в 16 лет в Краснодаре нормально забил. Закончил правда рано. Хрустальный. Зато ярко, и чемпионат выиграл и за сборную чуть побегал.
Ага, вон у тебя тренер вывел Зенит-2 в серебро, но его уволили за результаты

Но разве не главное для второй команды развитие своих талантов, а не чистый результат?
Ну 2 минуты сложно назвать дебютом. Так, заиграли как бы формально. А разговоров - будто второй Батраков дебютировал.
Ответ ro44an.siz
Это для футболиста очень важно, выйти на поле, почувствовать сам матч первой команды, да он после такого на тренировках летать будет, чтобы снова это испытать, а может и уже на 5, а то и 10 выпустят.
от тренера зависит не меньше. Будь на месте Морозова кто-то другой, не факт, что и сам Аршавин не спился бы к 20 годам.
в основе ставка на проверенных бойцов, а молодняк в пердиве огороды месит, "опыта набирается". после пары лет бей-беги футбола и порванных крестов ни про какого Аршавина никто не узнал бы, как и про многих других
Правильно сделали, что выпустили. Молодых надо постепенно подтягивать к основе. Быстрее опыта наберется.
Для футбольного клуба развитие молодежи - задача, в первую очередь, экономическая, во вторую очередь репутационная. У наших клубов экономика построена по-другому. У всех основные доходы - нефутбольные (частные - через вливания владельцев, схемы спонсирования и т.д., государственные - чисто бюджетные средства и средства госкомпаний). Способов исправить ситуацию много, но лучший - вообще убрать государство (вкл. госкомпании) из футбола. Сначала будет шок и обрушение, но в итоге футбол в стране выйдет на путь выздоровления и правильного функционирования.
Карседо про 2:0 с «Оренбургом»: «Спартак» серьезно отнесся к делу. Много положительных моментов: 3 очка, игра на ноль, дебют молодого игрока»
вчера, 13:25
Полех дебютировал за «Спартак» в возрасте 16 лет и трех месяцев. Это второй результат в истории клуба после Ребко
вчера, 12:42
