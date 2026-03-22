Аршавин о дебюте Полеха из «Спартака»: «Многие и в мое время начинали в 16 лет, но к 20 годам я доплыл, а они уже утонули. Все зависит от футболиста»
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о дебюте 16-летнего Павла Полеха за «Спартак».
Полузащитник вышел на замену в конце матча с «Оренбургом» в 22-м туре Мир РПЛ (2:0).
«Я об этом парне услышал пару месяцев назад. Он один из лучших игроков своего года.
Но, знаете, много футболистов и в мое время начинали в 16 лет, когда я еще играл в ЮФЛ‑2. Но когда доплывают до 20 лет… Я доплыл, а они уже утонули.
Поэтому все зависит от самого футболиста. Нужно закреплять свой шанс и дальше двигаться», – сказал Аршавин.
Полех дебютировал за «Спартак» в возрасте 16 лет и трех месяцев. Это второй результат в истории клуба после Ребко
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Ролевая модель в этом смысле для меня это хорватский и сербский футбол.
Так что таких парней должно быть по 10-15 штук каждый сезон. И самое главное - они должны прогрессировать. Даже если они играют в Оренбурге или Пари НН.
Мы же наблюдаем путь условного Зиньковского. Набрал кондиций до топ-клуба. Сидел там с зп в 1+ миллион. Разумеется никуда не уехал - пошел занимать места для молодых талантов в Сочи.
Только человек , который бесконечно далек от футбола и от спорта вообще )
Но разве не главное для второй команды развитие своих талантов, а не чистый результат?
в основе ставка на проверенных бойцов, а молодняк в пердиве огороды месит, "опыта набирается". после пары лет бей-беги футбола и порванных крестов ни про какого Аршавина никто не узнал бы, как и про многих других