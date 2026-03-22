Аршавин о дебюте Полеха из «Спартака»: «Многие и в мое время начинали в 16 лет, но к 20 годам я доплыл, а они уже утонули. Все зависит от футболиста»

Аршавин о Полехе: многие и в мое время начинали в 16 лет, но к 20 годам утонули.

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о дебюте 16-летнего Павла Полеха за «Спартак».

Полузащитник вышел на замену в конце матча с «Оренбургом » в 22-м туре Мир РПЛ (2:0).

«Я об этом парне услышал пару месяцев назад. Он один из лучших игроков своего года.

Но, знаете, много футболистов и в мое время начинали в 16 лет, когда я еще играл в ЮФЛ‑2. Но когда доплывают до 20 лет… Я доплыл, а они уже утонули.

Поэтому все зависит от самого футболиста. Нужно закреплять свой шанс и дальше двигаться», – сказал Аршавин.

Полех дебютировал за «Спартак» в возрасте 16 лет и трех месяцев. Это второй результат в истории клуба после Ребко