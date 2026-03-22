Арбелоа оставил Трента в запасе на дерби с «Атлетико» за опоздание на одну из тренировок «Реала» (Marca)
Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд не попал в стартовый состав на дерби с «Атлетико» из-за дисциплинарного нарушения.
Матч 29-го тура Ла Лиги пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по московскому времени.
По информации Marca, Альваро Арбелоа решил оставить англичанина в запасе из-за того, что тот опоздал на одну из последних тренировок недели. В стартовом составе «Реала» на позиции правого защитника выйдет Даниэль Карвахаль.
Сообщается, что тренер посчитал санкции в отношении Трента необходимыми для поддержания порядка и дисциплины в команде, несмотря на то, что Трент зарекомендовал себя как игрок основного состава.
Отметим, что ранее подобные взыскания к футболистам применял главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик – из-за опозданий немец оставлял в запасе Жюля Кунде, Рафинью и Маркуса Рэшфорда.
не дай бог сейчас выяснится, что нет..
Винисиуса уже менял, сегодня Джуда и Мбаппе оставил выздоровевших. Анчелотти сто процентов не поставил бы Питарча на такой матч