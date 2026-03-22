Арбелоа оставил Трента в запасе на дерби с «Атлетико» за опоздание на одну из тренировок «Реала» (Marca)

Трент остался в запасе на дерби с «Атлетико» из-за опоздания на тренировку.

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд не попал в стартовый состав на дерби с «Атлетико » из-за дисциплинарного нарушения.

Матч 29-го тура Ла Лиги пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по московскому времени.

По информации Marca, Альваро Арбелоа решил оставить англичанина в запасе из-за того, что тот опоздал на одну из последних тренировок недели. В стартовом составе «Реала » на позиции правого защитника выйдет Даниэль Карвахаль.

Сообщается, что тренер посчитал санкции в отношении Трента необходимыми для поддержания порядка и дисциплины в команде, несмотря на то, что Трент зарекомендовал себя как игрок основного состава.

Отметим, что ранее подобные взыскания к футболистам применял главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик – из-за опозданий немец оставлял в запасе Жюля Кунде , Рафинью и Маркуса Рэшфорда .