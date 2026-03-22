  • Арбелоа оставил Трента в запасе на дерби с «Атлетико» за опоздание на одну из тренировок «Реала» (Marca)
Трент остался в запасе на дерби с «Атлетико» из-за опоздания на тренировку.

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд не попал в стартовый состав на дерби с «Атлетико» из-за дисциплинарного нарушения.

Матч 29-го тура Ла Лиги пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по московскому времени.

По информации Marca, Альваро Арбелоа решил оставить англичанина в запасе из-за того, что тот опоздал на одну из последних тренировок недели. В стартовом составе «Реала» на позиции правого защитника выйдет Даниэль Карвахаль.

Сообщается, что тренер посчитал санкции в отношении Трента необходимыми для поддержания порядка и дисциплины в команде, несмотря на то, что Трент зарекомендовал себя как игрок основного состава.

Отметим, что ранее подобные взыскания к футболистам применял главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик – из-за опозданий немец оставлял в запасе Жюля Кунде, Рафинью и Маркуса Рэшфорда.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Трент просто не кореш Винисиуса, вот на нем и отыгрываться можно
Ответ Фанат Дзюбы
Арбелоа сначала спросил разрешение у Винисиуса😂
А Винисиус ему разрешал это делать?
не дай бог сейчас выяснится, что нет..
Ответ Alex Slobodskikh
Сейчас ещё расизм приплетут)))
Ответ Xavi6Iniesta8
Трент посветлее, так что всё нормально, расизма нет😼
Я видел отстранение от Арбелоа
Между прочим, многие смеются, но Арбелоа шажок за шажком свои границы выстраивает.
Винисиуса уже менял, сегодня Джуда и Мбаппе оставил выздоровевших. Анчелотти сто процентов не поставил бы Питарча на такой матч
Ответ circassian*
Он поменял Винисиуса, поменяв и остальных лидеров и выпустив много молодежи в уже ничего не значащем матче - очевидно это был отдых перед Сити. Вряд ли это можно считать за выстраивание каких-то границ. Святую корову он не тронет, пока она контракт не продлит
С Винисиусом так бы не поступил !
Арбелоа долго искал причину, как бы не выпускать Трента, а британец сам её ему подкинул)
ну всё. Снова начнут тренера ругать, а потом и сливать
И оставил Винисуса в старте несмотря на то, что Винисиус задавил собаку жены Арбелоа, показал пенис его теще и приехал на игру пьяным...
конус арбелоа не тренер для реала, тупо везунчик. везение закончится совсем скоро
Трент недостаточно черный
Гути о «Реале»: «Между Арбелоа и игроками царит гармония. Они стали сплоченнее, раньше у них не было единства. Именно это нужно для завоевания титулов»
сегодня, 11:25
Арбелоа перед «Атлетико»: «Один из лучших матчей для футболистов, болельщиков и тренеров. Симеоне демонстрирует уровень многие годы – честь играть против лучших тренеров мира»
вчера, 13:48
Симеоне перед «Реалом»: «Арбелоа хорошо работает, результаты говорят сами за себя. Между ним и футболистами царит чувство общности. Они будут стремиться к победе во всех турнирах»
вчера, 13:31
