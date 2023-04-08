Конвертация покера.

Fantasy-ракурс на великолепный матч Малкома в Самаре: бразилец сделал покер и принес фэнтези-менеджерам 22 очка. С капитанством – вообще 44! В некоторых турах столько набирает вся команда.

Разочарованы те, кто не сделал Малкома капитаном.

В три раза сильнее грустят те, у кого бразильца почему-то в составе нет вообще.

Малком тащит.

🔝 Для бразильца 22 очка в Fantasy – лучший результат. До этого в сезоне он набирал 13, 14, 15 (в прошлом туре) и 16 очков, мы восторгались. Но то были перфомансы максимум с 2+1, у Малкома в «Зените» не было ни в этом чемпионате, ни в прошлых даже хет-триков, поэтому сейчас после покера рекорд с отрывом.

🔝 Малком – лидер сезона по сумме очков, теперь у него 206 . Второй по фэнтези-результативности Квинси Промес со 158 очками, дальше – Эдуард Сперцян (138) и Владимир Писарский (123). Разница очевидна: бразильский зенитовец идет весь сезон почти без спадов, а у остальных были или травмы, или отрезки тишины.

🔝 Почти 60% фэнтези-менеджеров сделали Малкома капитаном, но удивительно, что по сумме команд, в которых он есть, бразилец на втором месте после Промеса: спартаковца используют почти на 2000 игроков больше.

Следующий тур (дедлайн в 13:00 субботы, 6 мая) – это как раз встреча Малкома с Промесом, «Зенита» со «Спартаком».

Обычно топ-матчи сложнее всего при выборе, кого оставлять в составе и тем более – кого капитанить. Но уж после 37 очков за два матча никаких сомнений по Малкому быть не должно. Правда?

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов