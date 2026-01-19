Умяров – лидер сезона РПЛ по отборам мяча (46) на чужой половине поля. Глушков – 2-й, Обляков – 6-й, Барриос – 8-й

Умяров – лидер сезона РПЛ по отборам мяча на чужой половине поля.

Хавбек «Спартак» Наиль Умяров чаще всех (46 раз) овладевал мячом на половине поля соперника.в осенней части сезона РПЛ .

Под овладеванием подразумевается позитивное действие игрока (перехват, выигранное единоборство, отбор), в результате которого завершается владение мячом соперника.

Топ-10 по этому показателю выглядит так:

1. Наиль Умяров («Спартак ») – 46, 1680 минут на поле

2. Никита Глушков («Динамо» Махачкала ) – 37, 1694

3. Хуан Касерес («Динамо» Москва) – 33, 1481

4. Алексей Миронов («Ростов ») – 30, 1397

5. Исмаэл Силва («Ахмат ) – 29, 1705

6. Иван Обляков (ЦСКА ) – 28, 1741

7. Артем Карпукас («Локомотив») – 27, 1313

8. Вильмар Барриос («Зенит») – 26, 1724

9. Даниил Фомин («Динамо» Москва) – 25, 1597

10. Александр Филин («Балтика») – 24, 1116