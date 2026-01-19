  • Спортс
  • Умяров – лидер сезона РПЛ по отборам мяча (46) на чужой половине поля. Глушков – 2-й, Обляков – 6-й, Барриос – 8-й
15

Умяров – лидер сезона РПЛ по отборам мяча на чужой половине поля.

Хавбек «Спартак» Наиль Умяров чаще всех (46 раз) овладевал мячом на половине поля соперника.в осенней части сезона РПЛ.

Под овладеванием подразумевается позитивное действие игрока (перехват, выигранное единоборство, отбор), в результате которого завершается владение мячом соперника.

Топ-10 по этому показателю выглядит так:

1. Наиль УмяровСпартак») – 46, 1680 минут на поле

2. Никита Глушков («Динамо» Махачкала)  – 37, 1694

3. Хуан Касерес («Динамо» Москва) – 33, 1481

4. Алексей МироновРостов»)  – 30, 1397

5. Исмаэл Силва («Ахмат) – 29, 1705

6. Иван Обляков (ЦСКА) – 28, 1741

7. Артем Карпукас («Локомотив») – 27, 1313

8. Вильмар Барриос («Зенит») – 26, 1724

9. Даниил Фомин («Динамо» Москва) – 25, 1597

10. Александр Филин («Балтика») – 24, 1116

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РУСТАТ»
