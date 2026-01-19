Орлов о Дивееве: «Очень в себе уверен. Дай бог, чтобы он показал это и в Петербурге без мандража»

Орлов о Дивееве: очень в себе уверен.

Комментатор Геннадий Орлов надеется, что новый защитник «Зенита» Игорь Дивеева будет играть за петербургский клуб так же уверенно, как и за ЦСКА.

«У Федотова в ЦСКА Дивеев был номером один в обороне. Они заняли второе место и Кубок выиграли. Значит, Дивеев все может, все умеет. «Зениту» очень повезло с таким приобретением. Будет польза.

Игрокам «Зенита», даже Нино, не хватает уверенности. А Дивеев уверен, очень в себе уверен. Дай бог, чтобы он показал это и в Петербурге без мандража. Он лидером раздевалки был в ЦСКА, «Зениту» как раз такой и нужен. Был хороший пример — Дзюба. Он тоже был лидером раздевалки. Это очень важно», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».