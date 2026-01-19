  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты и члены руководства «Сельты» с накрашенными ногтями пришли на игру с «Райо». Это акция поддержки Борхи Иглесиаса, подвергшегося гомофобным оскорблениям
91

Фанаты и члены руководства «Сельты» с накрашенными ногтями пришли на игру с «Райо». Это акция поддержки Борхи Иглесиаса, подвергшегося гомофобным оскорблениям

Фанаты и руководство «Сельты» провели акцию в поддержку Борхи Иглесиаса.

Болельщики и члены «Сельты» поддержали Борху Иглесиаса.

33-летний форвард подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Севильи» после матча 19-го тура Ла Лиги. Когда форвард гостей выходил со стадиона «Рамон Санчес Писхуан», некоторые зрители кричали ему «надеюсь, ты сдохнешь, гребаный педик» и «покрась ногти».

Болельщики «Сельты» приняли решение организовать акцию в поддержку футболиста. Они призвали всех прийти на игру с «Райо Вальекано» с накрашенными ногтями.

El Pais пишет, что перед матчем у стадиона «Балаидос» собралось множество людей с ногтями небесно-голубого, ярко-синего, черного, розового цвета. Среди них – и 20-летние, и 50-летние, и фанаты в футболках с фамилией Александра Мостового, и болельщики с фамилией Яго Аспаса на спине.

Представители клуба тоже решили поддержать инициативу. Так, появилось фото, на котором c ногтями, накрашенными специальным образом, запечатлены президент «Сельты» Мариан Моуриньо, директор по инфраструктуре Карлос Као Перес и советник президента Серхио Альварес.

Команда из Виго разгрромила «Райо Вальекано» со счетом 3:0.

Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14559 голосов
Да, это возможноПирс Морган
Нет, не верюДональд Трамп
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: El Pais
logoБорха Иглесиас
logoСельта
logoСевилья
logoРайо Вальекано
болельщики
logoАлександр Мостовой
logoЯго Аспас
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Зенит» выложил видео с Венделом на сборах команды. Он опоздал на 7 дней
25 минут назадВидео
Инфантино пошутил, что на ЧМ-2022 не арестовали ни одного британца. Ассоциация болельщиков призвала его заняться не «дешевыми шутками», а ценами билетов на ЧМ-2026
сегодня, 09:42
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Будет 5 иностранцев с 2028 года, и точка. У государства одно решение – приказ»
сегодня, 09:15
Вингер «Зенита» Энрике: «Бразилии по силам дойти до финала ЧМ и там с божьей помощью победить. Вся страна считает, что сборная станет чемпионом»
сегодня, 08:54
Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Лимита на легионеров быть не должно. Ограничения повысят стоимость наших игроков, но не улучшат качество футбола»
сегодня, 08:21
Кутузов о Роналду в «Спортинге»: «Мы жили в одной комнате. Он мечтал стать лучшим. Волновал его и внешний облик – постоянно зеркала, прически, гели»
сегодня, 07:58
По какому показателю Рамос, Давидс и Златан – рекордсмены ЛЧ? Квиз с призами про главный еврокубок
сегодня, 08:00Тесты и игры
Троих фанатов «Брюгге», пришедших на матч с «Кайратом» в купальниках из фильма «Борат», арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство
сегодня, 07:48
Дзюба о капитанстве в «Акроне»: «Лидер по натуре должен быть лидером. Можно красиво болтать, но поле все показывает – кто ты и что ты»
сегодня, 07:32
В «Сосьедаде» не опровергли возможный уход Захаряна: «Если это правда, это был частный разговор»
сегодня, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Марсель» купил у «Фейеноорда» Квинтена Тимбера – брата-близнеца Юрриена из «Арсенала»
12 минут назадФото
Тихонов о «Енисее»: «Клуб заработал 63 млн при мне, а потратил 4. На трех-четырех футболистов можно было потратиться. Если ставишь атакующий футбол, а у тебя забирают лучших – тяжело что-то сделать»
13 минут назад
«Торпедо» ведет с «Ростовом» переговоры по Уткину. С хавбеком есть предварительная договоренность
39 минут назад
РФС наложил трансферный бан на «Крылья». Клуб подписал экс-защитника «Химок» и молодежек «Реала» Фернандеса за несколько часов до этого (Sport Baza)
сегодня, 09:50
«Интер» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 09:42
80-летнего Луческу госпитализировали из-за проблем с сердцем после гриппа
сегодня, 09:16
Чемпионат Испании. «Леванте» против «Эльче», «Реал» сыграет в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 09:12
Дмитрий Селюк: «Браим – это а-ля Федя Смолов. Он просто хотел сделать очень эффектно, красиво, чтобы о нем много говорили»
сегодня, 08:48
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Пизу», матчи «Ювентус» – «Наполи» и «Рома» – «Милан» пройдут в воскресенье
сегодня, 08:41
Игорь Колыванов: «Захарян загубил 2 года карьеры в «Сосьедаде». Надо было оставаться в «Динамо», пусть возвращается»
сегодня, 08:38