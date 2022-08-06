Главная удача фэнтези-игроков на старте нового сезона РПЛ – Владимир Сычевой из «Оренбурга». Полузащитник, которого мало кто знал, выскочил на замену во втором туре, сделал хет-трик за тайм и внезапно принес аж 16 очков.
Но принес очень немногим – оказывается, Сычевой был в основе лишь у 13 пользователей, еще у восьмерых – в запасе. Капитаном его не сделал никто.
Мы задали тем, кто взял Сычевого до хет-трика, простой вопрос: как? А потом еще несколько других вопросов о нашем футболе и о фэнтези.
MajorSerega – знал Сычевого, потому что следил за «Оренбургом»
– Мне нужно было закрыть позицию в полузащите.
Я родом из Оренбурга. В ВК, в группе клуба, читаю об игроках, поэтому решил взять его. В итоге он принес хороший результат за свою стоимость!
Живу я сейчас в Пензе, болею за «Спартак», но ради интереса слежу и за «Оренбургом».
Spermapuschka – заметил Сычевого в стыках
– Я смотрел переходные матчи «Оренбурга» против «Уфы» в конце прошлого сезона. Отметил его и Андрея Малых (в обоих стыковых матчах Сычевой выходил на замену).
Он в фэнтези числится как полузащитник, а на самом деле выходит на позицию центрального нападающего. Ну и вообще, я так и предполагал, что Сычевой станет открытием этого чемпионата!
Правда, я оставил его в запасе – так что особых дивидендов мне его хет-трик не принес.
Сашок В – выбрал по фамилии, потому что не хватало денег
– Взял без какого-то особенного умысла, просто не хватало денег на игроков лучше.
Я посмотрел список полузащитников «Оренбурга» и выбрал самого симпатичного по фамилии.
Тот самый тур Сычевой у меня, увы, отсидел в запасе, так что ничего я с его великого хет-трика не получил.
хз – взял из-за доступной цены
– На самом деле, просто повезло.
Посмотрел, что «Оренбург» играет с «Крыльями» [в первом туре], ну и взял игрока по доступной цене.
D1maSTy – поставил на свежую кровь
– Просто решил поставить свежую кровь из новых команд в РПЛ.
Повезло.
Artem_Gomzyak – разглядел в Сычевом джокера
– Выбрал его, потому что после дисквалификации Обухова и перехода Фамейе в «Рубин» Сычевой остался в «Оренбурге» единственным, как мне кажется, джокером, способным усилить игру команду в атаке после выхода на замену.
В прошлом сезоне в ФНЛ он доказал, что на том уровне – очень крепкий атакующий игрок.
За «Оренбург» я не болею, на матчах никогда не был и в самом городе тоже. Пристально слежу за всеми профессиональными лигами в России. Матчи «Оренбурга» в прошлом сезоне смотрел примерно 10-12 раз.
Теперь буду до конца держать Сычевого в составе – приятно, когде ребята не из совсем футбольных регионов так развиваются и становятся профессионалами.
В фэнтези впервые участвую, теперь буду играть постоянно.
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Если вас вдохновили эти истории или другие фэнтези-герои, а вы еще не играете сами – самое время! Можно включиться в турнир по РПЛ (дедлайн нового тура – в 14:00 субботы) или собрать команды в АПЛ, Бундеслиге, Лиге 1 и других европейских чемпионатах.
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Фото: fcorenburg.ru
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