Главная удача фэнтези-игроков на старте нового сезона РПЛ – Владимир Сычевой из «Оренбурга». Полузащитник, которого мало кто знал, выскочил на замену во втором туре, сделал хет-трик за тайм и внезапно принес аж 16 очков.

Но принес очень немногим – оказывается, Сычевой был в основе лишь у 13 пользователей, еще у восьмерых – в запасе. Капитаном его не сделал никто.

Мы задали тем, кто взял Сычевого до хет-трика, простой вопрос: как? А потом еще несколько других вопросов о нашем футболе и о фэнтези.

MajorSerega – знал Сычевого, потому что следил за «Оренбургом»

– Мне нужно было закрыть позицию в полузащите.

Я родом из Оренбурга. В ВК, в группе клуба, читаю об игроках, поэтому решил взять его. В итоге он принес хороший результат за свою стоимость!

Живу я сейчас в Пензе, болею за «Спартак», но ради интереса слежу и за «Оренбургом».

Spermapuschka – заметил Сычевого в стыках

– Я смотрел переходные матчи «Оренбурга» против «Уфы» в конце прошлого сезона. Отметил его и Андрея Малых (в обоих стыковых матчах Сычевой выходил на замену).

Он в фэнтези числится как полузащитник, а на самом деле выходит на позицию центрального нападающего. Ну и вообще, я так и предполагал, что Сычевой станет открытием этого чемпионата!

Правда, я оставил его в запасе – так что особых дивидендов мне его хет-трик не принес.

Сашок В – выбрал по фамилии, потому что не хватало денег

– Взял без какого-то особенного умысла, просто не хватало денег на игроков лучше.

Я посмотрел список полузащитников «Оренбурга» и выбрал самого симпатичного по фамилии.

Тот самый тур Сычевой у меня, увы, отсидел в запасе, так что ничего я с его великого хет-трика не получил.

хз – взял из-за доступной цены

– На самом деле, просто повезло.

Посмотрел, что «Оренбург» играет с «Крыльями» [в первом туре], ну и взял игрока по доступной цене.

D1maSTy – поставил на свежую кровь

– Просто решил поставить свежую кровь из новых команд в РПЛ.

Повезло.

Artem_Gomzyak – разглядел в Сычевом джокера

– Выбрал его, потому что после дисквалификации Обухова и перехода Фамейе в «Рубин» Сычевой остался в «Оренбурге» единственным, как мне кажется, джокером, способным усилить игру команду в атаке после выхода на замену.

В прошлом сезоне в ФНЛ он доказал, что на том уровне – очень крепкий атакующий игрок.

За «Оренбург» я не болею, на матчах никогда не был и в самом городе тоже. Пристально слежу за всеми профессиональными лигами в России. Матчи «Оренбурга» в прошлом сезоне смотрел примерно 10-12 раз.

Теперь буду до конца держать Сычевого в составе – приятно, когде ребята не из совсем футбольных регионов так развиваются и становятся профессионалами.

В фэнтези впервые участвую, теперь буду играть постоянно.

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Если вас вдохновили эти истории или другие фэнтези-герои, а вы еще не играете сами – самое время! Можно включиться в турнир по РПЛ (дедлайн нового тура – в 14:00 субботы) или собрать команды в АПЛ, Бундеслиге, Лиге 1 и других европейских чемпионатах.

Фото: fcorenburg.ru