Пеп не считает «Реал» самым сложным соперником его «Сити»: «Ливерпуль» Клоппа. «Мадрид» выбивал нас чаще, но у нас примерно равные показатели»
Пеп Гвардиола назвал самого сложного соперника за время его работы в «Манчестер Сити».
Вчера «горожане» вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «Реалу» (0:3: 1:2). «Сити» вылетает от мадридцев третий сезон подряд.
– «Реал» – самый сложный соперник вашей карьере в «Манчестер Сити»?
– Нет. «Ливерпуль» Клоппа. Вы были в Испании, и вы не знаете, как это было.
«Реал»… Они выбивали нас чаще, но у нас примерно равные показатели, и они знают, как мы играли, – сказал Гвардиола.
И что делать с Челестини?12917 голосов
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Альберта Ортеги в Х
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Подумаешь то, что у Гвардиолы статистико в Класико 9 побед, 3 ничьи и 2 поражения
4-1 по чашкам с 2016 (первый сезон Пепа)