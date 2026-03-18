  • Пеп не считает «Реал» самым сложным соперником его «Сити»: «Ливерпуль» Клоппа. «Мадрид» выбивал нас чаще, но у нас примерно равные показатели»
Пеп Гвардиола назвал самого сложного соперника за время его работы в «Манчестер Сити». 

Вчера «горожане» вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «Реалу» (0:3: 1:2). «Сити» вылетает от мадридцев третий сезон подряд. 

«Реал» – самый сложный соперник вашей карьере в «Манчестер Сити»?

– Нет. «Ливерпуль» Клоппа. Вы были в Испании, и вы не знаете, как это было.

«Реал»… Они выбивали нас чаще, но у нас примерно равные показатели, и они знают, как мы играли, – сказал Гвардиола. 

И что делать с Челестини?12917 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Источник: профиль Альберта Ортеги в Х
просто вдумайтесь, ни одна команда не смогла выбить клуб Пепа из ЛЧ более одного раза, Реал сделал это 5(!) раз!!
Он их клиент
Челси? Хоть финал лиги чемпионов и не двухматчевое противостояние, но Челси дважды не дал Пепу победить в Лиге чемпионов
В свое время Пеп крови попил мадридистам с Барсой. А тут вот такая ответка от Реала. Бывает.
Давай-ка называть это время не "время Пепа", а "время Пепа и Негрейры", не стоит проявлять неуважение к легенде.
Конечно Негрейра унижал Реал на Бернабеу 2-6 и в пыль стер их на Камп Ноу 5-0 🤣
Подумаешь то, что у Гвардиолы статистико в Класико 9 побед, 3 ничьи и 2 поражения
А как же Тоттенхэм? Который с абсолютно любым тренером, абсолютно в любом состоянии унижает физрука? 😃
Да ни о чем твой Сити и ты. Перестал прогрессировать как тренер, против твоей тики-таки уже все научились играть. Полуразобранный Реал деклассировал вас на лайте.
Согласен. Пепка давно изжил себя в качестве тренера. Победа над ним не показатель. Не удивлюсь если Реал будет деклассирован Баварией в следующем же раунде.
А также не удивлюсь, если Реал по классике за счет магии снова их пройдет)
Реал в ЛЧ это конечно совсем другая команда. Объяснения этому логического никакого не вижу. Даже в херовом состоянии способны обыграть любую команду.
Менталка в спорте многое решает :)
Обыграют Баварию. Скринь)
"... , но у нас примерно равные показатели …"
4-1 по чашкам с 2016 (первый сезон Пепа)
Пеп - крайне слабый тренер для ЛЧ. Сорри, кого задену, но ни у одного тренера не было такого ресурса, чтобы влетать Тоттенхэму, Лиону, 2 победы с Барсой - это просто куча судейских скандалов.
Ого, на спорце тренер с 3 чашками уже крайне слабый, больше только у совсем единиц. Ни разу не фанат Пепа, но такое писать - лютый бред
Ток то Реал выбивал Ливерпуль Клоппа почти каждый год.
Реал хозяин Пепа в лч
Видно как у Лысого горит всю карьеру от Мадрида.
