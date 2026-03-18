Семшов о стыке Соболева с Умяровым: «Александр сыграл неосторожно – это фол и желтая, но точно не прямая красная. Не могут футболисты прыгать вверх «солдатиками»

Семшов о стыке Соболева с Умяровым: это фол и желтая карточка.

Бывший хавбек сборной России Игорь Семшов оценил стык нападающего «Зенита» Александра Соболева с полузащитником «Спартака » Наилем Умяровым в матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0).

На 65-й минуте Соболев во время борьбы за верховой мяч столкнулся с Умяровым, выставив локоть ему в лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не показал форварду «Зенита » вторую желтую карточку – первую футболист получил за празднование гола в маске для снорклинга.

«По моменту Соболев – Умяров – для меня это фол и желтая карточка. Но точно не прямая красная – там не было намеренного удара рукой, Соболев неосторожно сыграл, правила он нарушал, но бить в Умярова он не хотел, на мой взгляд.

Чтобы была прямая красная, нужен удар локтем. А тут – не могут футболисты прыгать вверх «солдатиками» с руками по швам», – сказал Семшов.