  • Семшов о стыке Соболева с Умяровым: «Александр сыграл неосторожно – это фол и желтая, но точно не прямая красная. Не могут футболисты прыгать вверх «солдатиками»
Семшов о стыке Соболева с Умяровым: «Александр сыграл неосторожно – это фол и желтая, но точно не прямая красная. Не могут футболисты прыгать вверх «солдатиками»

Семшов о стыке Соболева с Умяровым: это фол и желтая карточка.

Бывший хавбек сборной России Игорь Семшов оценил стык нападающего «Зенита» Александра Соболева с полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым в матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0).

На 65-й минуте Соболев во время борьбы за верховой мяч столкнулся с Умяровым, выставив локоть ему в лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не показал форварду «Зенита» вторую желтую карточку – первую футболист получил за празднование гола в маске для снорклинга. 

«По моменту Соболев – Умяров – для меня это фол и желтая карточка. Но точно не прямая красная – там не было намеренного удара рукой, Соболев неосторожно сыграл, правила он нарушал, но бить в Умярова он не хотел, на мой взгляд.

Чтобы была прямая красная, нужен удар локтем. А тут – не могут футболисты прыгать вверх «солдатиками» с руками по швам», – сказал Семшов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
К чему этот очередной сегодняшний бред Семшова? Про красную никто и не говорил, а разговор о второй желтой про удар локтем!!! Выгораживатель совсем запутался
К чему этот очередной сегодняшний бред Семшова? Про красную никто и не говорил, а разговор о второй желтой про удар локтем!!! Выгораживатель совсем запутался
Всё тоже самое. Повесить тень на плетень и отбелить зенит!
К чему этот очередной сегодняшний бред Семшова? Про красную никто и не говорил, а разговор о второй желтой про удар локтем!!! Выгораживатель совсем запутался
К тому же дельфин никуда не прыгал, а просто пытался неуклюже бежать 🤷🏻‍♂️
Капитан Очевидность, но в том то и дело, что первая желтая у дельфина уже была.
щас чердак расскажет всё и объяснит (как только перевод ему поступит)
Во что превратился пискля …
Никто и не говорит , что это красная. Это стопроцентная жёлтая которая у этого .... была второй. Вот Венделу бесспорно прямая красная карточка
Когда уполномочили отмазывать, но не обьяснили от чего))
Уберите эту писклю из новостей, пожалуйста
А кто говорил, что это прямая красная ?
Это чистейшая ЖК.
И ее обязаны были давать.
Но она была бы второй и удаление.
Судья не дал.
Почему ? Вопрос риторический.
Ответ Всё знаю
А кто говорил, что это прямая красная ? Это чистейшая ЖК. И ее обязаны были давать. Но она была бы второй и удаление. Судья не дал. Почему ? Вопрос риторический.
Жёлтую кому, Умяров у за симуляцию? Согласен.
Он конченный? Кто говорил о прямой красной? Все писали про желтую (вторую для него).
Видимо Игорек не вник в суть проблемы и думал, что фразой про «просто желтую», пока все пишет об удалении, защитить Соболева.
Просчитался, но где…
Ничего, завтра скажет что не это имел в виду
