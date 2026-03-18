Сафонов получил 8 баллов от L’Équipe за матч с «Челси» – лучшая оценка из всех. У Хвичи, Барколя, Невеша, Заира-Эмери и Маркиньоса – 7

Сафонов – лучший игрок матча «Челси» – «ПСЖ» по версии L’Équipe.

Матвей Сафонов получил самую высокую оценку от L’Équipe в матче «Челси» – «ПСЖ» (0:3) в Лиге Чемпионов .

Вратарь парижан получил 8 баллов.

Французское издание так описывает выступление россиянина: «Решающие сэйвы (9-я, 42-я, 43-я, 61-я, 65-я, 75-я минуты), прогресс в игре ногами – с почти голевой передачей после длинного паса, с которым неудачно справился Мамаду Сарр (6-я минута), и несколько неуверенных выходов: россиянин не остался без работы и вновь набрал очки в воротах «Парижа».

По 7 баллов получили Хвича Кварацхелия , Брэдли Барколя , Жоау Невеш , Уоррен Заир-Эмери и Маркиньос. Самый низкий балл в «ПСЖ» – у Усмана Дембеле (5). Нуну Мендеш, Витинья, Вильян Пачо и Ашраф Хакими заработали по 6 баллов.

В составе «Челси» только Коул Палмер получил выше четверки – у англичанина 5 баллов. По 4 балла получили Жоао Педро, Энцо Фернандес, Педру Нету, Андрей Сантос, Мойсес Кайседо, Марк Кукурелья, Джоррел Хато и Роберт Санчес. У Трево Чалобы – 3 балла, Мамаду Сарр, допустивший ошибку в первом голе, заработал 2 балла.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценен на 8 баллов, его визави Лиэм Росеньор получил 3.