  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов получил 8 баллов от L’Équipe за матч с «Челси» – лучшая оценка из всех. У Хвичи, Барколя, Невеша, Заира-Эмери и Маркиньоса – 7
24

Сафонов получил 8 баллов от L’Équipe за матч с «Челси» – лучшая оценка из всех. У Хвичи, Барколя, Невеша, Заира-Эмери и Маркиньоса – 7

Сафонов – лучший игрок матча «Челси» – «ПСЖ» по версии L’Équipe.

Матвей Сафонов получил самую высокую оценку от L’Équipe в матче «Челси» – «ПСЖ» (0:3) в Лиге Чемпионов

Вратарь парижан получил 8 баллов. 

Французское издание так описывает выступление россиянина: «Решающие сэйвы (9-я, 42-я, 43-я, 61-я, 65-я, 75-я минуты), прогресс в игре ногами – с почти голевой передачей после длинного паса, с которым неудачно справился Мамаду Сарр (6-я минута), и несколько неуверенных выходов: россиянин не остался без работы и вновь набрал очки в воротах «Парижа». 

По 7 баллов получили Хвича Кварацхелия, Брэдли Барколя, Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери и Маркиньос. Самый низкий балл в «ПСЖ» – у Усмана Дембеле (5). Нуну Мендеш, Витинья, Вильян Пачо и Ашраф Хакими заработали по 6 баллов.

В составе «Челси» только Коул Палмер получил выше четверки – у англичанина 5 баллов. По 4 балла получили Жоао Педро, Энцо Фернандес, Педру Нету, Андрей Сантос, Мойсес Кайседо, Марк Кукурелья, Джоррел Хато и Роберт Санчес. У Трево Чалобы – 3 балла, Мамаду Сарр, допустивший ошибку в первом голе, заработал 2 балла. 

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценен на 8 баллов, его визави Лиэм Росеньор получил 3. 

И что делать с Челестини?12924 голоса
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
logoПСЖ
logoБрэдли Барколя
logoМамаду Сарр
logoЛуис Энрике
logoпремьер-лига Англия
logoХвича Кварацхелия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoУоррен Заир-Эмери
logoЛиэм Росеньор
logoЧелси
logoУсман Дембеле
logoКоул Палмер
logoЖоау Невеш
logoлига 1 Франция
рейтинги
logoМатвей Сафонов
logoАшраф Хакими
logoВильян Пачо
logoНуну Мендеш
logoВитинья
logoТрево Чалоба
logoЭнцо Фернандес
logoЖоао Педро
logoРоберт Санчес
logoМарк Кукурелья
logoАндрей Сантос
logoПедру Нету
logoДжоррел Хато
logoМойсес Кайседо
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Агент Шевалье и тут в газету занес, неуверенный выход один только был с подачи Палмера, пару других выходов которые видимо входят в эти несколько, были фолами игроков челси
Ps Матвей слоняра вчера
Тем временем Донарума привозит в Сити. Ушел в Сити потому что знал. Не выйграть ему конкуренцию у усатого Гоата! 💪
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Тем временем Донарума привозит в Сити. Ушел в Сити потому что знал. Не выйграть ему конкуренцию у усатого Гоата! 💪
Так мы выяснили, что усы>борода. Носи усы, носи - не ссы😎
Заслужил полностью. Видно, что его сэйвы придают уверенность полевым игрокам. Шевалье остаётся только грустить о переходе в ПСЖ.
Ответ Evgen Vynokurov
Заслужил полностью. Видно, что его сэйвы придают уверенность полевым игрокам. Шевалье остаётся только грустить о переходе в ПСЖ.
Позвольте с Вами поспорить - если бы не переход Шевалье, то Сафонов, скорее всего, так не выступал бы. А так он подтянет за собой всю команду и самого Шевалье. Грустить ему не надо - надо бороться за место в воротах)
Ответ gbvg5pvk94
Позвольте с Вами поспорить - если бы не переход Шевалье, то Сафонов, скорее всего, так не выступал бы. А так он подтянет за собой всю команду и самого Шевалье. Грустить ему не надо - надо бороться за место в воротах)
Сейчас не проверить, как стоял бы Матвей без перехода Шевалье. Но, мне кажется, что не хуже. Он в любом случае стремился бы стать первым номером. Это в его характере. Тут скорее Матвею повезло с уходом Доннаруммы. При нём шансов практически не было. А вот насчёт Шевалье есть сомнения. Очень много зависит от его психологического состояния. Кто-то может выгрызать место в воротах, выкладываясь на тренировках и доказывая свои возможности. А кто-то просто закисает, считая, что его задвинули несправедливо. Вот именно в твёрдости его характера есть сомнения. Готов ли он терпеть и работать? Приходил то он твёрдым первым номером. Был уверен, что так будет постоянно. А сейчас только скамейка. Это очень сильно бьёт по психике.
Давайте просто представим, насколько это круто. Команда побеждает 3-0, а лучшую оценку получает вратарь, сделавший 9 сейвов. Лучшую, и это в лучшем клубе Европы! Ура Матвею!
Палмер играл как дно и получил больше всех в Челси?)
Ответ Rostik Mgo
Палмер играл как дно и получил больше всех в Челси?)
Так все остальные играли как двойное дно))
Ответ Rostik Mgo
Палмер играл как дно и получил больше всех в Челси?)
Напоминаю, что он был в топ-10 ЗМ)
Классический пиар островных поленьев. Ничего нового
Мотя затыкает хейтеров
по праву основной кипер псж!
SOFASCORE поставили 10 - лучший игрок матча!
Он не просто выносит мяч, как многие. Только увидел ускорение Хвичи и сразу на него передача. Ногами играет хорошо, для быстрых атак ПСЖ это необходимость. И да, я уверен, что первый гол прибил англичан. Тем более такой легкий , вратарь - нападающий. В первом матче смотрелся менее уверенно, чем в ответной игре, значит справился с давлениемволнением. Красавчик!
Мотя, ну слоняра наш
Читайте новости футбола в любимой соцсети
