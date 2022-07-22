🔥 Дрим-тим 1-го тура Fantasy РПЛ: пара из «Крыльев» (26 очков!), вратарь «Факела» и мегапопулярный Изидор

Максим Глушенков – ваш новый любимчик.

В пятницу стартует 2-й тур РПЛ – а вместе с ним и новый раунд нашего Fantasy-забега. Дедлайн – в 19:00, не пропустите!

А пока есть время не только на замены, но и на пачку благодарностей главным героям 1-го тура. Мы составили команду из футболистов, которые стали лучшими по очкам в прошлые выходные.

Важный момент: мы руководствовались правилами Fantasy . При равенстве очков в дрим-тим попали игроки с меньшим ценником в Fantasy (он указан под футболистом слева). Также нельзя брать больше двух игроков из одного клуба.

• А если поставить Максима Глушенкова капитаном – это удваивает набранным им очки – будет вообще 30! 2+1 в матче «Крыльев» с «Оренбургом» – главный улов тура. Одноклубник Роман Ежов тоже рядом (11 очков) – 1+1. Здесь еще полный матч без замен – это +1 очко.

• Вратарю «Факела» Алексею Городовому пенальти не забил Джон Кордоба из «Краносдара», тем самым подарив 5 очков в Fantasy. Всегда приятно, когда в такой ситуации у тебя вратарь, а не бьющий.

• За Кирилла Набабкина в нашей команде сыграла цена – это важный фактор, ведь обычно средств на всех звезд не хватает.

• «Сочи» пропустил, но к Ибрагиму Цаллагову никаких вопросов – защитник забил «Торпедо».

• Связка Тодорович – Тимофеев организовала гол «Спартаку». Защитник отдал, полузащитник забил. Идеально.

• Иван Обляков забил первый гол ЦСКА Федотова и отбегал матч с «Уралом» без замен. 9 очков в кармане!

• Вячеслав Грулев тоже с голом (чего мы и ждали), но нападающий «Динамо» мог принести чуточку больше – его заменили на 87-й минуте. Эх, 1 дополнительное очко за целый матч не помешало бы.

• Самый популярный нападающий первого тура (с огромным отрывом!) Вильзон Изидор не разочаровал – гол, целый матч.

Кто был в вашей команде? Кто станет героем 2-го тура Fantasy РПЛ на Sports.ru? И сколько очков вы набрали?