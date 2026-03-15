  Абаскаль надеется, что «Спартак» сможет побороться за медали РПЛ: «Нужно собраться и поверить, что все возможно»
Абаскаль надеется, что «Спартак» сможет побороться за медали РПЛ: «Нужно собраться и поверить, что все возможно»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение красно-белых в матче 21-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Такие матчи решаются мелочами, и в этот раз победил «Зенит».

Надеюсь, что «Спартак» сможет добиться положительных результатов в следующих матчах, чтобы побороться за медали. Они отстают, но им нужно собраться и поверить, что все возможно», – сказал Абаскаль.

«Зенит» с 45 очками занимает второе место в РПЛ, «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
🤣С нашей защитой даже без судейства в оставшихся матчах при таком оставании не светит низкая тройка. Надо бороться в следующем сезоне, а сейчас пока пускай игроки сыгрываются
Спартак уже более 25 лет борется в следующем сезоне! Пока в Спартаке такие футболеры которым все до лампочки, руководство, которое думает не об усилении команды, а сколько упадет в карман, Спартак так и будет бороться в следующем сезоне!
Новый тренер, может быть что-то и получится
Абаскаль решил встать в один ряд с Петржелой и комментировать все события футбольной России?
Человек переживает за команду. Что в этом плохого?
По игре скорее Динамо поборется за тройку и уж точно обойдет Спартак.
