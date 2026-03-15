Абаскаль надеется, что «Спартак» сможет побороться за медали РПЛ: «Нужно собраться и поверить, что все возможно»

Абаскаль надеется, что «Спартак» сможет побороться за медали РПЛ.

Бывший главный тренер «Спартака » Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение красно-белых в матче 21-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Такие матчи решаются мелочами, и в этот раз победил «Зенит».

Надеюсь, что «Спартак» сможет добиться положительных результатов в следующих матчах, чтобы побороться за медали. Они отстают, но им нужно собраться и поверить, что все возможно», – сказал Абаскаль.

«Зенит» с 45 очками занимает второе место в РПЛ , «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.