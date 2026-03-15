Вратарь «Баварии» Ульрайх порвал приводящую мышцу бедра в матче с «Байером». 37-летний голкипер играл впервые за 1,5 года

Голкипер «Баварии» Ульрайх порвал мышцу бедра.

Вратарь «Баварии » Свен Ульрайх порвал приводящую мышцу бедра правой ноги в матче 26-го тура Бундеслиги против «Байера » (1:1) и выбыл на неопределенный срок.

37-летний футболист проводил первый официальный матч за 539 дней.

Он выступает за мюнхенскую команду с сезона-2015/16. Статистику Ульрайха можно изучить здесь .

Вратарь «Баварии» Ульрайх сообщил о смерти 6-летнего сына: «Лен скончался после продолжительной и тяжелой болезни. Рассказать об этом публично было для нас крайне непросто»