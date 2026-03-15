Вратарь «Баварии» Ульрайх порвал приводящую мышцу бедра в матче с «Байером». 37-летний голкипер играл впервые за 1,5 года
Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх порвал приводящую мышцу бедра правой ноги в матче 26-го тура Бундеслиги против «Байера» (1:1) и выбыл на неопределенный срок.
37-летний футболист проводил первый официальный матч за 539 дней.
Он выступает за мюнхенскую команду с сезона-2015/16.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Баварии»
Когда встал с дивана привести себя в форму к лету.
Что за проклятие. Надеюсь Урбиг быстро восстановится а с Аталантой не так уж и важно что за вратарь будет
Я надеюсь, по итогам сезона будут сделаны выводы по работе мед штаба и физиотерапевтов. Нойер постоянно рвёт мышцы, но он хотя бы играет (и возраст), а Ульрайх в первом же матче за полтора года, он тренировался вообще? Дэвис восстанавливался долго от крестов, значит был под постоянным присмотром, только вышел - травма (мышцы), отошёл от этой, вышел - снова травма (опять мышцы). Аналогично с Мусей, долгое восстановление - выход - травма. Это уже не случайности, похоже на системный сбой. Не готовы игроки, не выпускайте их, не должно быть такого. Мышечные травмы, да ещё не на фоне усталости (а какая усталость была у Ульрайха, Дэвиса и Мусиалы?), да ещё массово, это всегда ошибка мед штаба, анализа состояния игроков, несбалансированного питания, режима отдыха и тренировок. Это не несчастный случай, как с Урбигом.
Ну с Нойером и Ульрайхом более менее всё понятно. Во втором случае не играл полтора года, как тренировался, не понятно, учитывая трагедию в семье, плюс не молодой уже же, там всякое возможно. Но вот в случае Нойера, я больше чем уверен, что он сам форсирует, чтобы не терять место в старте и не уходить с трона. Плюс возраст, сто процентов. Иначе его появления через один матч я не могу объяснить, лишь бы Урбиг 2 матча подряд не играл. Утрирую, конечно, но какими-то договоренностями по игровому времени, о котором сообщалось в начале сезона, не пахнет вообще.
Ну это уже не смешно((
5-й вратарь в ЛЧ будет играть? 4-й вроде тоже травмирован
Уже 3й вратарь улетел. У Реала появился шанс
