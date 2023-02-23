Замечен и «Мерседес»

Всем привет!

Сегодня в 10:00 по московскому времени в Бахрейне начнутся трехдневные предсезонны тесты «Формулы-1» - единственная возможность для команд обкатать болиды образца 2023 года перед началом чемпионата мира, который тоже стартует в Бахрейне уже на следующей неделе (первый Гран-при пройдет с 3 по 5 марта).

Стоит напомнить, что времена, которые пилоты покажут на испытаниях, не всегда считаются показательными с точки зрения определения расстановки сил в пелотоне – они дают лишь примерное представление о скорости машин. К тому же гоночные коллективы не спешат раскрывать свои козыри до первой квалификации, поэтому максимально точно выявить фаворитов и аутсайдеров на тестах в Бахрейне, возможно, будет непросто.

Но важно помнить: серьезные происшествия и поломки сильно мешают прогрессу и развитию техники, неожиданно большие отрывы – это повод присматриваться к некоторым участникам тестов, а растерянные лица в боксах и панические заявления вряд ли окажутся актерской игрой.

«Формула-1» - технический вид спорта, поэтому не стоит удивляться, если расстановка в сезоне-2023 будет в целом похожа на ту, что мы видели во второй половине прошлого года: «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседес» наверняка будут быстрее остальных, но это не значит, что у «Альпин» и «Макларена» совсем нет шансов к ним приблизиться – на прогресс способны почти все участники чемпионата мира.

И не забудем о гонщиках, их физической форме и настроении. Ланс Стролл пропустит предсезонные тесты из-за повреждений руки во время велопрогулки (его заменит резервист Фелипе Другович) – не исключено, что начало сезона для канадского гонщика «Астон Мартин» окажется тяжелым испытанием – ему нужно восстанавливаться от травм, а также догонять напарника Фернандо Алонсо, который получит больше времени поработать с машиной.

В течение трех дней мы будем подглядывать за действиями команд, делиться фотографиями (и, возможно, видео) новых машин и важных новинок, цитатами гонщиков и экспертов.

Формат тестов

Каждый тестовый день разделен на две сессии: утренняя длится с 10 до 14 по московскому времени, а дневная начнется после двухчасового перерыва и продлится 4,5 часа (с 15 до 19:30 мск).

Составы команд в первый день тестов (утро / день)

«Ред Булл»: Ферстаппен

«Феррари»: Сайнс / Леклер

«Мерседес»: Расселл / Хэмилтон

«Альпин»: Гасли / Окон

«Макларен»: Пиастри / Норрис

«Альфа Ромео»: Чжоу / Боттас

«Астон Мартин»: Алонсо / Другович

«Хаас»: Хюлькенберг / Магнуссен

«Альфа Таури»: Цунода / де Врис

«Уильямс»: Албон / Сарджент