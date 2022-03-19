Стартует обновленная «Формула-1». И вот за кого мы будем болеть

Новые и старые надежды.

В Бахрейне стартовал первый гоночный уик-энд обновленной «Формулы-1»: Макс Ферстаппен готовится к защите чемпионского титула, Льюис Хэмилтон начинает преодолевать трудности, а «Феррари» без лишних слов настраивается на самую серьезную борьбу с соперниками за последние годы. За кого болеть в сезоне-2022? Автоспортивная редакция Sports.ru рассказывает о своих героях, а вы можете поделиться своими историями о болении и надеждами в комментариях.

Нико Хюлькенберг – суперзапасной и суперсчастливчик

А помните, был такой ковид? Так вот он о нас все-таки не забыл – и о гонщиках «Формулы-1» тоже. За неделю до первого Гран-при скосил Даниэля Риккардо из «Макларена», а спустя пару дней положительный тест сдал Себастьян Феттель из «Астон Мартин». И если №3 успел поправиться и получить допуск на гонку, то четырехкратному чемпиону пришлось уйти на самоизоляцию, а на его место выдвинули Нико Хюлькенберга.

Наверное, Халк сейчас смеется и плачет одновременно – ведь вообще по карьере в «Ф-1» он заслужил титул одного из главных неудачников и катастрофически невезучих пилотов. Чемпион GP2 и крайне сильный гонщик (по общему признанию всех в пелотоне) постоянно чуть-чуть промахивался мимо успеха: каждый раз, когда впереди маячил подиум или победа, все заканчивалось глупой промашкой. Потерявший сцепление в повороте болид в Баку, мокрый асфальт «Хоккейнхаймринга», слишком жесткая оборона от Хэмлтона в Бразилии…

А еще Нико по-смешному упустил место в «Мерседесе» – подписался с «Рено» на длительный срок всего за месяц до внезапного ухода Росберга. Восьмикратные чемпионы тогда взяли Валттери Боттаса – хотя первым кандидатом рассматривали именно Хюлькенберга.

Итог – рекорд по Гран-при без подиумов – 179! И уход из «Рено» в неизвестность после 2019-го из-за «чрезмерного пессимизма».

Но ковид все поменял. Теперь Нико – главный счастливчик. Серьезно: уже в 2020-м он принял участие в трех Гран-при (правда, в одном из них не вышел на старт из-за сбоя в моторе) из-за болезней Серхио Переса и Ланса Стролла. И в 2022-м возвращается вновь – хотя еще перед стартом предыдущего сезона признал крах надежд на полноценное возвращение. Кажется, еще никогда гонщику без спонсоров и постоянной практики так не везло.

И знаете, что было бы круто? Если бы из-за ковида Нико вызвали бы еще раз 10 за сезон. В разные команды, в разные машины – от «Хааса» до «Мерседеса». Вот это был бы мощнейший измеритель реальной формы каждого болида! И просто невероятная история для «Формулы-1». Конечно, всем – здоровья, но я мечтаю такое увидеть. Буду держать кулаки – вперед, Нико!

Артем Рубанков

«Феррари» пора вернуться на вершину

Я с самых маленьких лет привыкла к звуку болидов – папа фанат «Формулы-1». Сначала болел за Айртона Сенну, а потом влюбился в Скудерию с Красным бароном. Так что, как говорят в футбольной тусовке, я с детства за «Феррари». Но последний титул Скудерии, который добыл Кими, помню плохо – мне было всего 10 лет.

В 2019 году нам повезло попасть на гонку в Монце – тогда, несмотря на гегемонию Хэмилтона по ходу сезона, победил Леклер. Страстные тифози были в восторге, мы бежали по стартовой прямой, а потом держались за эмблему команды, растянутую на несколько метров перед подиумом. Незабываемые ощущения!

В предсезонке Скудерия выглядела уверенно, и, хотя это не гарантия хороших результатов, я все-таки надеюсь увидеть нового чемпиона в красном комбинезоне в этом году. Форца «Феррари»!

Алиса Ефремова

В ожидании нового короля из Испании

Я никогда не понимал любовь к определенной гоночной команде. Для меня это настоящая загадка. С пилотами все по-другому: болею за того, кто ближе – вот и все.

В этом сезоне мои симпатии на стороне Карлоса Сайнса. Давно желал испанцу успеха, но судьба все никак не давала ему быструю машину. И вот, кажется, появился шанс: сейчас «Феррари» вселяет надежду (хотя внутренне я все еще прошу не давать мне ее).

Вообще Сайнса недооценивают. И зря! У него есть главное качество чемпиона (помимо природной скорости) – стабильность. Карлос еще в «Макларене» доказал, что на хорошей машине может оставить всех позади (в своей лиге ему не было равных). Да и в прошлом году именно благодаря стабильности он опередил в личном зачете Шарля Леклера – напарника из Скудерии. А еще Сайнс умеет адаптироваться к новым условиям: он выступал в четырех командах с разными философиями и везде быстро приживался (даже в той же «Феррари»). В условиях смены регламента это может сыграть важную роль. Иными словами, этот сезон – идеальный шанс для появления нового испанского чемпиона!

Тимофей Поршнев

Надежда на светлые времена

Если бы сезон-2022 был обыкновенным, я бы поддержал тех, кому и так симпатизирую. Ландо Норриса, за год выросшего из перспективного таланта в яркую звезду и лидера «Макларена», и Эстебана Окона – хозяина интересного болида «Альпин» и симпатичного черного кота. Оба гонщика в 2021-м смотрелись не хуже более именитых напарников и способны повести за собой новое поколение. В титул Норриса или Окона прямо сейчас не особо верится, зато в победы в гонках и борьбу среди лидеров – вполне.

Но сезон-2022 – особенный. Нам напомнили, что «Формула-1» – это и правда всего лишь спорт, всего лишь развлечение. С глобальной точки зрения абсолютно неважно, станет ли чемпионом Норрис, насколько быстрой окажется машина Окона. Я болею за шлем Себастьяна Феттеля (запрещен на территории Российской Федерации) с отчаянной надеждой на то, что пилоты будущего будут вспоминать песни Джона Леннона по более веселым поводам.

Михаил Ширяев

В сезоне-2022, как и раньше, болею за «Макларен» и «Ред Булл».

«Макларен» – команда с интересной историей, за которую в свое время гоняли Сенна с Простом, Хаккинен, Алонсо. Команда, которая завоевала восемь кубков конструкторов, пережила эру «GP2 engine» и теперь пытается вернуть былую славу под руководством Зака Брауна и Андреаса Зайдля. #MakeMclarenGreatAgain. Работают и над болидом под шефством Джеймса Ки, которого некоторые кличут вторым Ньюи, и над своим медиа-образом. Но, честно признаться, рассчитывать на место выше четвертого в этом сезоне вряд ли приходится. Боссы и сами гонщики уже не первый год твердят, что смогут участвовать в реальной борьбе за победы только в 2023-2024 году, к тому же проблемы с перегревом тормозов и набравшая форму «Феррари» не вселяют позитива. Однако они определенно способны выдать парочку подиумов, а может и побед – Норрис уже 4-й год в Ф-1 и «Макларене», идеальное время для пилота под гоночным номером «4» наконец подняться на высшую ступень пьедестала. А от Риккардо хотелось бы большей стабильности. Не смотря на то, что именно он принес коллективу из Уокинга победу в прошлом сезоне, Дэн порой не мог пройти даже во второй сегмент квалификации, так что ему явно нужно напомнить, что его не зря называют топ-пилотом и предлагают многомиллионные контракты, положив еще одну победу «Макларена» в копилку 2022-го.

«Ред Булл» не менее занятная команда. Производитель газировки с четырьмя кубками конструктора, новоиспеченным чемпионом, гениальнейшим конструктором в истории «Ф-1» и самыми крутыми механиками, которые ставят рекорды пит-стопов и умудряются собрать машину прямо на стартовой решетке. Они обеспечили титул Ферстаппену, пора забрать и кубок конструторов. Перес неплохо смотрится в команде и (в сравнении с Гасли и Албоном) руководство команды довольно снисходительно и терпеливо по отношению к нему. Это уже второй сезон Чеко в «Ред Булл», так что он знает, как работает команда, а вместе с десятилетним опытом в «Ф-1» это гарантирует ему как минимум одну победу в сезоне. И точно не меньше подиумов, чем в прошлом году, а их было пять. Стоит ли вообще что-то говорить о действующем чемпионе Ферстаппене? Впереди явно еще один отличный сезон, не удивлюсь, если больше всего трофеев по итогу сезона окажется именно у него. А может и второй титул!

Самое интересное это то, с кем он будет бороться за звание лучшего: нас ждет второй раунд сражения с Льюисом или «Феррари» действительно так хороши, как могло показаться, и Макс будет гонять против соперника из детства – Леклера?

Анастасия Спиридонова

Себастьян и его человеческие качества

Старт нового сезона «Формулы-1» пробуждает странные, давно забытые чувства и внутренние ощущения – и вызваны они не только туманными перспективами собственного будущего, но и отсутствием в паддоке Гран-при Бахрейна из-за ковида Себастьяна Феттеля. Немец не пропускал этапы «Ф-1» с лета 2007 года, и давно стал неотъемлемой частью гоночного сообщества.

Да, Себ скоро вернется, но на мгновение я увидел, какой будет «Ф-1» без него – по-прежнему интересной и интригующей, красивой и волнительной, но все же лишенной важной частицы добра, юмора и открытости.

У меня почти нет сомнений, что со спортивной точки зрения результаты Феттеля в этом году будут мало отличаться от прошлогодних, и на вершину «Астон Мартин» взойдет (если это вообще когда-нибудь случится) уже без четырехкратного чемпиона мира, а потому жаждать его успехов в виде подиумов и побед – слишком оптимистично и наивно. Но милые шутки на пресс-конференциях, инспектирование чужих машин, ироничные переговоры с командой и честные высказывания о проблемах современного мира по-прежнему останутся при Себастьяне, и я буду наслаждаться ими, пока есть такая возможность.

Дмитрий Федотов

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic, Panoramic, HOCH ZWEI, Hasan Bratic