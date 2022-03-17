Cоставы в «Формуле-1» на 2022-й: четыре чемпиона мира, замена в лучшей команде, появление гонщика из Китая и исключение Мазепина

В сезоне-2022 в «Формуле-1» вступит в силу новый технический регламент – и чемпионат ожидают радикальные изменения.

К большим переменам команды постарались подготовиться заранее: еще с весны на базах кипит работа над новой гоночной техникой, а решения о том, кто будет на ней выступать, многие участники приняли еще до конца лета – все ради того, чтобы гонщики успели влиться в коллективы и как следует подготовиться к гонкам на новой технике.

Старты*: 288 – 60

Победы: 103 – 0

Подиумы: 182 – 1

Чемпионские титулы: Хэмилтон – 7 (2008, 2014-2015, 2017-2020)

Самая успешная команда в современной истории «Формулы-1» перед сменой регламента наконец-то заменила Валттери Боттаса на выпускника собственной молодежной программы Джорджа Расселла, который несколько сезонов провел в «Уильямсе», а в 2020 году выступил вместо приболевшего Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сахира.

Джордж жаждет побед, но босс Тото Вольфф уже дал понять, что бороться своим парням между собой не позволит – Льюис остается беспрекословным лидером коллектива, и при необходимости его молодой напарник будет подчиняться командным приказам.

* – статистические данные на текущий момент (после Гран-при Абу-Даби-2021)

Старты: 141 – 213

Победы: 20 – 2

Подиумы: 60 – 15

Чемпионские титулы: Ферстаппен – 1 (2021)

У австрийцев наконец-то стабильность – новому чемпиону мира Максу Ферстаппену будет ассистировать многоопытный Серхио Перес, от которого ждут не только успешных гонок, но и помощи в развитии техники.

Старты: 80 – 140

Победы: 2 – 0

Подиумы: 13 – 6

Скудерия делает ставку на новый регламент: в Маранелло подготовили «супербыстрый» (он так и называется!) мотор, недавний новобранец Карлос Сайнс накопил опыт за рулем алой машины, а Шарль Леклер уже давно доказал, что с хорошей техникой он готов биться за первые места с любыми соперниками. Форца «Феррари»?

Старты: 60 – 210

Победы: 0 – 8

Подиумы: 5 – 32

В 2020-м уокингцы одержали первую победу за 9 лет, но все ждут от них большего. Ландо Норрис уже прошел путь от перспективного новичка до одного из лидеров пелотона, а Даниэль Риккардо (верим!) преодолел трудности адаптации к машине. В новом сезоне команда рассчитывает включиться в регулярную рубку за подиумы с «Феррари», «Мерседесом» и «Ред Булл».

Старты: 86 – 21

Победы: 1 – 0

Подиумы: 3 – 0

Пьер Гасли перерос «Альфа Таури», но до возвращения в «Ред Булл» по мнению австрийских боссов, похоже, еще не дорос. Что будет, если француз проведет еще один мощный сезон, но так и не получит долгожданное повышение и не переедет в Милтон-Кейнс? Отправится в «Альпин»?

У Юки Цуноды в 2022-м будет всего несколько гонок, чтобы заново впечатлить сурового куратора гоночной программы «Ред Булл» Гельмута Марко – если этого не произойдет, старик начнет думать о замене японца на другого «потенциального чемпиона» из «Ф-2» и «Ф-3».

Старты: 334 – 89

Победы: 32 – 1

Подиумы: 98 – 2

Чемпионские титулы: Алонсо – 2 (2005-2006)

Фернандо Алонсо не может гоняться до 50 лет в «Ф-1» – он не раз признавал, что конец его карьеры куда ближе, чем думают фанаты, так что у французской команды нет времени на раскачку (вы знаете, чьим голосом нужно произносить эту фразу): или они наконец-то создадут достойную гоночную технику, или испанец отправится на поиски новых приключений.

Положение Эстебана Окона после первой в карьере победы на Гран-при Венгрии заметно укрепилось – кажется, о его замене уже не думают, но это не значит, что доказывать больше нечего – в «Ф-1» пилотов всегда оценивают по последней гонке, а желающих попасть в Энстоун в 2023-м будет много.

Старты: 279 – 100

Победы: 53 – 0

Подиумы: 122 – 3

Чемпионские титулы: Феттель – 4 (2010-2013)

Ланс Стролл будет выступать за «Астон Мартин» до тех пор, пока владельцем команды остается его отец, миллиардер Лоренс Стролл, а вот с Себастьяном Феттелем все сложнее: с одной стороны чемпион понимает, что этот гоночный проект – долгострой, но с другой – Себ недавно отметил, что выступает в «Ф-1» не ради десятых мест. В переводе на понятный язык это звучит так: «Я уйду, если не будет прогресса». Сезон-2022 – лучшее время для парней из Сильверстоуна, чтобы наконец-то ворваться в группу лидеров (если они хотят продолжить работать с Феттелем).

Старты: 38 – 39

Победы: 0 – 0

Подиумы: 2 – 0

Потеря Джорджа Расселла не сильно огорчила боссов в Гроуве (особенно если верить словам Кевина Магнуссена, который утверждает, что ему предлагали перекупить место протеже «Мерседеса» годом ранее) – замена нашлась в виде тайско-английского гонщика Алекса Албона, который хоть формально и покинул семью «Ред Булл», но очевидно не разорвал с нею все связи. Алекс – хороший парень, но до уровня Расселла пока не дотягивает, как и Николас Латифи, сын еще одного канадского миллиардера. Поэтому есть ощущение, что если «Уильямс» не сделает шага вперед в развитии машины, то сезон-2021 так и останется для коллектива самым успешным в новейшую эпоху.

Старты: 178 – 0

Победы: 10 – 0

Подиумы: 67 – 0

Для Валттери Боттаса переход в «Альфу» – безусловный даунгрейд, однако сам он рад, ведь наконец-то получил на руки соглашение сразу на несколько лет (и тут следует отметить, что в «Ф-1» контракты не всегда исполняются до окончания срока, поэтому финну все-таки стоит быть сдержаннее в своих чувствах и ожиданиях) – теперь гонщик сможет спокойно ехать в середине пелотона без требований со стороны команды срочно догнать Льюиса Хэмилтона.

Напарником Валттери стал Чжоу Гуньюй* – толковый, но очень нестабильный и психологически хрупкий гонщик из Китая. Карьера Чжоу во многом зависит от способности быстро оправляться от возможных неудач на старте сезона – если не получится, то его не спасут и 35 млн спонсорских долларов.

* – в китайских именах фамилия пишется первой

Старты: 22 – 119

Победы: 0 – 0

Подиумы: 0 – 0

Американская команда полностью пожертвовала сезоном-2021 ради шанса выстрелить в 2022-м – выполнять гоночные задачи будут Мик Шумахер и Кевин Магнуссен (который в последний момент заменил попавшего под санкции Никиту Мазепина).

Говорить о перспективах рано, но на предсезонных тестах американская команда выглядела как минимум достойно и способной наконец-то вернуться в борьбу за очки.

Фото: f1.com