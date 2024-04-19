«Мерс» заряжает 17-летнего на смену Хэмилтону в «Ф-1»! Проигнорил Алонсо и уже тестирует в болидах Льюиса

Портрет «нового Ферстаппена».

Переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» взбудоражил трансферный рынок «Ф-1». Кем только не заменяли в слухах на месте семикратного в «Мерседесе»: говорят, что контракт уже вот-вот подпишет Карлос Сайнс, другой источник уверяет , что в Бракли ждут и надеятся на эмоциональное решение самого Макса Ферстаппена (которого не устраивает борьба за власть в «Ред Булл»).

Раньше еще постоянно упоминали Фернандо Алонсо – но на днях испанец сказал , что нынешний «Мерседес» ему неинтересен, и подписал «длиннейший контракт» с «Астон Мартин» (который еще и назвал «проектом жизни»).

Но главным кандидатом самый осведомленный и авторитетный инсайдер паддока Марк Хьюз (постоянный колумнист официального сайта!) называл имя одного суперюниора – «нового Ферстаппена» (с) Андреа Кими Антонелли – как план А, оставляя Алонсо запасным планом В. Выглядит даже правдоподобно: у итальянца уже достаточно баллов для суперлицензии и допуска в Гран-при, хотя 18 лет ему исполнится только в августе. Кими (так его обычно все зовут; некоторые считают , что он получил имя в честь Кими Райкконена, ведь его отец – фанат финна, однако, скорее всего, это просто совпадение) уже называют будущим чемпионом, суперзвездой и следующим большим пилотом – но заслуженно ли? Почему вообще в «Мерседесе» так вцепились в него?

Кто такой Антонелли?

Кими начал карьеру в семь лет и через два года одержал первую победу в картинге: стартовал с 11-го ряда, показал стабильный темп (штамповал один лучший круг за другим) и совершил мощный прорыв в лидеры на последних кругах.

После перешел в WSK (World Global System Karting) – главную мировую серию, где в свое время гоняло большинство нынешних пилотов «Ф-1»: Ландо Норрис, Оскар Пиастри, Логан Сарджент и даже Макс Ферстаппен. Здесь Антонелли также отметился победами и подиумами в нескольких категориях – успех убедил «Мерседес» взять его в молодежную программу в 2019-м. Новоиспеченный протеже ворвался в картинговый чемпионат ФИА, где два года подряд брал титулы. Последовавшие победы в чемпионатах Европы окончательно убедили руководство «Мерседеса» в том, что Кими больше нечего делать в картинге.

В 2021-м итальянца отправили сразу в две серии: итальянскую (самую конкурентую в мире) и арабскую (самую недорогую и удобную для подготовки и наката) «Формулы-4». Кими выступил лишь на некоторых этапах за «Прему» (с которой с тех пор не расставался): так его планировали подготовить к полноценному участию в младших «формулах». Но и этого хватило для ярких результатов: за 9 этапов Антонелли добыл 2 победы и 8 подиумов (причем начинал он с травмой ноги – что сказывалось на работе с тормозом)! В той же Монце пилот попал на пьедестал во всех трех гонках уик-энда.

Зажигать по-крупному итальянец начал в следующем году. Он вновь параллельно выступал в двух «Ф-4» (снова итальянской и немецкой) – только на сей раз полноценно. Кими устроил настоящую феерию: выиграл 22 гонки из 35 и оба титула. Причем и там и там пилот превратился в доминатора: в итальянской «Ф-4» из его 13 побед за 20 этапов сразу шесть – это хет-трики (победа + поул + лучший круг), в немецкой же 15-летний гонщик отметился 9-ю победами, 12-ю подиумами и 7-ю поулами.

«Он уже тогда был потрясающим парнишкой, – рассказывает руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф. – Вы могли увидеть его характер – он сильный. Мы посмотрели на то, как он ведет себя в боксах, и увидели сплошную уверенность. В картинге у него были потрясающие времена кругов. Затем мы перевели его в младшие «формулы», и он выигрывал в каждом сезоне – даже в дебютные».

После такого успеха Антонелли был серьезным кандидатом в «Ф-3», однако в «Мерседесе» решили, что итальянцу лучше провести еще один год сразу в двух сериях: региональных «формулах» Европы («ФРЕКА») и Ближнего Востока, где используют болиды на основе «Ф-3» – выходит некоторая промежуточная стадия между «Ф-4» и «Ф-3» ближе к «Ф-3» .

«Должен признаться, я хотел перейти в «Ф-3», но, поговорив с «Мерседесом», в конце концов мы решили вместе отправиться в региональные «формулы» – не из-за моей скорости, а из-за опыта», – объяснил Антонелли.

Кими вновь выиграл оба титула – с 8 победами и 10 подиумами. Причем не обошлось и без ярких выступлений: во второй гонке на «Зандворте» он одержал победу после старта с восьмого места. Антонелли финишировал в 12 секундах впереди ближайшего преследователя и в среднем был на секунду быстрее остального пелотона – и все это в дождь!

А вот еще один безумный дождевой перфоманс итальянца: Кими выиграл в «Спа», стартовав третьим. Правда, сам уик-энд больше запомнился из-за трагичной гибели Дилано ван’т Хоффа (Антонелли потом посвятил ему свой титул).

Участие в «формулах» не помешало пилоту попробовать свои силы в другой категории: по ходу 2023-го Антонелли погонял на этапе итальянского чемпионата GT в Мизано за команду своего отца Марко AKM Motorsport и в обеих гонках финишировал на подиуме. Первую Кими выиграл с отрывом в десять секунд от второго места (после старта с поула), а во второй вырвал подиум прямо на последнем круге. Причем получилось максимально эпично: пилоту помогли советы по радио от его отца – гонявшего раньше в туринге.

Кими: Пап, «БМВ» слишком быстр на прямых, не могу пройти его…

Марко: Успокойся, приготовься хорошо выйти из 14 поворота и сможешь попытаться обогнать его в последнем повороте.

Кими опередил соперника всего на 0,039 секунды – хотя вообще мог даже выиграть. Ему помешали местные правила: в итальянском GT оказавшимся в топе первой гонки дают штрафы в виде прибавки ко времени во второй – чем выше финишировал, тем больше штрафа получил. Но даже так успех Антонелли впечатляет: ведь в Мизано 16-летний парень с первых метров уделывал зрелых пилотов с огромным опытом на знакомой технике класса GT, а не просто юниоров. Выходит, Кими – просто король скоростной адаптивности к любой незнакомой технике, а это – важнейший талант для современной «Ф-1»!

Тем не менее, достижения итальянца в младших сериях могут показаться незначительными: «Према» известна большим опытом и богатой базой данных при настройке местных болидов (а это решающий фактор в моносериях – к которым в том числе относятся все юниорские чемпионаты) – потому всякие молодежные программы и пытаются пропихнуть сюда своих протеже. Да и в GT он провел всего один уик-энд. Однако «Мерседесу» и экспертам этого хватило, чтобы впечатлиться.

«Из того, что я слышал, Антонелли чертовски невероятный. Я говорил с инженерами из «Формулы-3», которые недавно работали с ним на частных тестах. Они сказали, что он был лучшим пилотом за рулем болида «Ф-3» со времен Ферстаппена!» – писал в соцсетях бывший пилот «Ф-1» и эксперт Sky Sports Карун Чандхок.

Все это привело к попаданию Кими в «Формулу-2».

Прыжок Антонелли в «Ф-2» – рисковое, но продуманное решение «Мерседеса»

О переходе заговорили еще в сентябре: итальянский Motorsport.com писал , как в «Мерседесе» очень верят в талант протеже – к тому же, с этого года болиды «Формулы-2» серьезно изменились – в теории как раз под удобную подготовку Антонелли. Так что через месяц «Према» объявила о трансфере – Кими перескочил через «Ф-3».

«Решение рассматривалось несколько месяцев, – рассказывал соуправляющий молодежной программой «Мерседеса» Стефани Герин. – В начале [2023-го] года у Кими было несколько целей – и он достиг или превзошел их… Мы не принимали решение импульсивно. Мы обдумывали его уже некоторое время, потому что в конце концов наша задача – развивать Кими и помогать ему в раскрытии потенциала. Его цель – как можно быстрее научиться как можно большему».

«Очевидно, когда внезапно появились новости, было нелегко – это был прям «бац!», – говорил сам гонщик. – Я впервые испытывал подобное, но «Према» и «Мерседес» были готовы к этому, они помогли мне сохранить концентрацию. Новость появилась по ходу сезона региональной «Формулы», так что мне все еще нужно было закончить свою работу, потому я должен был оставаться сфокусированным.

Изначально решение принял «Мерседес». Они явно хотят лучшего для меня. И они приняли такое решение, потому что думают, что так будет лучше».

Затея была рискованная: во-первых, в «Ф-2» карбоновые тормоза – абсолютно новые для Антонелли; во-вторых, аэродинамический обвес усложнился и приблизился к «Ф-1» (к примеру, из-за введения граунд-эффекта), но данные «Премы» о настройках потеряли актуальность.

Проблемы Кими ожидались – и о первых он рассказал сразу после постсезонных тестов, где пилотировал болид 2018 года:

«Очевидно, в «Ф-2» все по-другому: шины работают лучше всего на первых кругах, а затем начинают терять темп. Приходится постоянно извлекать из них максимум в начале отрезка. Это один из моментов, когда мне было нелегко во время тестов, ведь после использования шин «ФРЕКА» пришлось изменить подход.

Здесь нужно выдавать максимум с самого начала, а во «ФРЕКА» ты пытаешься быть чуть сдержаннее на старте, чтобы затем выложиться на полную в конце, когда шины находятся в наилучшем состоянии. С этим у меня и были трудности во время тестов, но за последние два дня дела стали лучше. В остальном все хорошо.

Мощность болида не была такой уж проблемой, честно говоря. Основное отличие от машин «ФРЕКА» заключается в тормозах. В «Ф-2» они карбоновые, а потому очень, очень мощные. Можно приложить больше усилий, и торможение будет значительно сильнее. С этим у меня тоже были проблемы в первый день тестов, но затем все стало лучше.

Также было сложно справиться с прогревом тормозов из-за того, что они карбоновые. При определенных температурах они работали не лучшим образом. Поддерживать их температуру во время тестов было нелегко. В первые два дня мне было вправду тяжело, но затем я справился. Разобраться с тормозами оказалось весьма непросто, но после каждой попытки я понимал все больше и больше».

Сезон «Ф-2» Кими начал с не самых сильных результатов: в Бахрейне «Према» промахнулась с настройками, так что спринтерская гонка осталась без очков, зато в основной Антонелли удалось добраться до 10-й строчки. В Джидде дела были чуть лучше: обе гонки итальянец завершил шестым – однако он мог добиться куда большего результата, если бы не постоянные помарки при прохождении поворотов (да и после поула его напарника Оливера Бермэна выглядит не очень внушительно; сам Олли пропустил этап, поскольку провел Гран-при Саудовской Аравии за рулем «Феррари» в «Ф-1» из-за аппендицита у Карлоса Сайнса).

Австралия стала очередным шагом вперед, но не идеальным. Антонелли смог квалифицироваться вторым (в 1,5 секунды впереди напарника и в 0,344 секунды от поула), однако спринтерскую гонку провалил: в одном из поворотов Кими перестарался на разгоне и не справился с управлением. Его сорвало прямо в гравий, откуда уже было не выбраться:

Основная гонка прошла удачнее: на первом круге пилот «Премы» даже вырвал лидерство у Денниса Хаугера – правда, на следующем же круге норвежец вернулся на первое место. Кими в итоге финишировал четвертым:

Давайте суммируем: Кими 17 лет, он перескочил через «Ф-3» и попал в «Ф-2» без всякого опыта управления сложной техникой. Он привык к совершенно другой работе с шинами, к другим тормозам. И с учетом всего этого Антонелли прогрессирует с каждым этапом, выглядит не хуже остального пелотона и уже выдает проблески вроде внезапных схваток за поул или атак лидеров. Сегодняшние результаты – уже успех, который трудно увидеть из-за слишком завышенных прессой ожиданий, о чем и предупреждал Тото Вольфф:

«Нужно быть аккуратными, потому что вокруг Кими слишком много шумихи. Его переход в «Ф-2» – большой шаг, потому эти машины тяжелее и намного мощнее. Но если мы дадим ему время и не будем ожидать, что он станет убиваться ради хорошего результата в этом сезоне, то, думаю, он сможет стать великолепным пилотом».

Эксперты называют Антонелли особенным и сравнивают с Ферстаппеном

Антонелли уже успел многих впечатлить – правда, все равно часть профессионалов считает, что пока слишком рано для взвешенной оценки итальянца. Сдержанность, например, попытался проявить Марк Хьюз – хотя даже так ему не удалось избежать мощных сравнений:

«Антонелли похож на особенного. Будет ли он готов к «Ф-1» в ближайшее время? Люди не верили, что 17-летний Макс Ферстаппен окажется готовым к «Ф-1» в 2015-м, после того как он проехал всего лишь один сезон вне картинга (в «Ф-3). Но он справился. Был ли это Макс Ферстаппен, которым он впоследствии стал? Конечно, нет. Между яркими выступлениями у него были весьма слабые уик-энды в «Торо Россо» [нынешней «РБ]. Но не было ни одного этапа, когда казалось, что ему здесь не место.

Если Антонелли оправдает ожидания в «Ф-2» в этом сезоне, будет ли таким уж риском для «Мерседеса» его переход на место Хэмилтона?»

Босс всех пилотов «Ред Булл» Гельмут Марко же сдержанно относится к любым сравнениям любых юниоров с Максом: «Другого Ферстаппена никогда не будет. По крайней мере я не вижу такого гонщика в данный момент».

А вот итальянский эксперт Sky Sports Роберто Кинкеро ждет очень многого от Антонелли, рассказывая о его потенциале:

«Он происходит из семьи, погруженной в автоспорт. Его отец выступал в туринге, и у него была своя команда в «Ф-4», так что его семья знает, как работает этот бизнес. Они тоже пытаются его защитить [от общественного давления].

За последние 20 лет я не видел такого же сильного итальянца, как Кими. Он создан для «Ф-1». Он выиграл четыре чемпионата за два сезона в сериях с одноместными болидами – он выиграл все. «Формула-2» – это большой шаг после региональной «Формулы». Антонелли уже находится под давлением. Думаю, он пилот топового уровня – уверен, мы увидим его в «Ф-1».

Когда он начинал в картинге, мы сразу же убедились, что это потрясающий парень. Многие молодежные программы связывались с ним: «Ред Булл», «Феррари», «Мерседес» и другие. Но ты всегда спрашиваешь себя, насколько хорошо он будет выступать за рулем болида? Ответ: очень хорошо. После первых тестов с «Премой» в «Ф-4» я позвонил команде и спросил, как он. Команда сказала: «Просто восхитительно».

Мы сказали: «Давайте подождем первой гонки, потому что тесты есть тесты». Первые гонки подтвердили, что парень очень, очень хорош. До нынешнего момента у нас не было таких итальянцев, как Кими. Уверен, он будет не только следующим итальянцем, который окажется в «Ф-1», но и который выиграет там».

Хвалил пилота и вернувшийся в «Формулу Е» Ник де Врис (откатавший половину 2023-го в «Альфа Таури» – нынешней «РБ»). По мнению нидерландца , успех напарника итальянца из «Ф-2» Оливера Бермэна на Гран-при Саудовской Аравии (стал седьмым) не должен затмевать потенциал Антонелли.

«Все говорят об Олли Бермэне, потому что он хорошо справился – но если вы посмотрите на Олли, то он уже провел целый сезон в «Формуле-2». Если вы посмотрите на тесты в Бахрейне, на первый уик-энд в Бахрейне, даже хотя у команды были проблемы с темпом, Кими всегда был впереди Олли.

Приехав на трассу вроде Джидды, с 30-минутной практикой в «Ф-2» и затем сразу же квалификацией, он [Кими] оказался всего в 0,2 секунды позади напарника [в квалификации]. Так что думаю, он хорошо поработал. Очевидно, сейчас «Према» пока не со всем разобралась, так что темп не такой высокий. Но я уверен, что Кими очень особенный.

У его отца гоночная команда [AKM Motorsport]. Он [Кими] пилотирует машины разных типов с самого раннего возраста. Когда встречаешь его, говоришь с ним, понимаешь, что он смышленый паренек. У него острый ум. Он знает все о гонках».

Антонелли – главный актив «Мерседеса»: Вольфф делает все ради продвижения Кими в «Ф-1»

Об этом говорил сам Тото. Оказалось , контракт Хэмилтона составили по схеме 1+1 как раз из-за итальянца.

«Много лет назад была ситуация, когда у нас была возможность подписать Макса [Ферстаппена]. И тогда это оказалось невозможным, потому что у нас не было свободного кокпита.

У [Нико] Росберга и Хэмилтона были долгосрочные соглашения, и в «Ред Булл», естественно, воспользовались шансом. Они дали ему контракт с «Торо Россо», включив туда возможность перехода в «Ред Булл» в следующем году.

Мы потеряли молодого пилота – и видите, насколько успешным он стал. И именно потому, что на горизонте появился новый юниор, который пилотирует на очень высоком уровне, я захотел сохранить опцию открытой».

Да и сам Кими с удовольствием присоединился к программе «Мерседеса»: с помощью семьи Минарди (основателя одноименной команды «Ф-1» – сейчас это «РБ») «серебряные» первыми вышли на талантливого парня – и он не мог упустить такую возможность.

«[Это случилось] тогда [в конце 2017-го], когда я гонял на мини-картах. Нам позвонили из «Мерседеса», и знаете, такие звонки дважды не приходят. Просто говоришь «да». Потому что такая возможность выпадает нечасто, так что нужно пользоваться ей.

Затем, в 2018-м, я вступил в академию «Мерседеса». Первый контракт был рассчитан на один год, потому что они хотели устроить что-то вроде проверки моих способностей, посмотреть, как я веду себя на трассе и вне ее. А потом, после 2018-го, мы продлили контракт – и теперь я все еще с ними. Я очень доволен этим», – рассказал Кими.

«Мерседес» окружил Антонелли мощной поддержкой: можно сказать, что чуть ли не вся их программа свелась к полноценному продвижению итальянца в «Ф-1».

«У меня отличные отношения со всеми здесь, и я наслаждаюсь проведенным с ними временем на трассе, – говорит гонщик. – Они очень меня поддерживают, особенно в трудные моменты, всегда пытаются подбодрить, сподвигнуть к усердному труду, к тому, чтобы лучше справляться. Думаю, все это очень помогло мне – не только как пилоту, но и как человеку.

К примеру, с прошлого года они предоставили мне постоянного персонального тренера, который помог мне с физической формой, особенно после уик-эндов. Он переехал в Болонью, где я живу. Стабильные тренировки очень помогают мне, что очень важно, особенно для этого сезона».

Самые классные отношения у Кими с Вольффом. Да-да, с главным боссом «Мерседеса». Они настолько сдружились, что Антонелли теперь учит шестилетнего сына австрийца Джека картингу (у итальянца здесь хороший опыт, ведь он коуч в картинговой команде отца).

«Наши семьи хорошо общаются. Кими учит нашего шестилетнего сына. Он не советуется со мной. С Кими ему удается добиться определенных успехов в понимании апексов и выходов из поворотов», – говорил Вольфф.

«С тех пор как мы работаем вместе, Кими выполнил все требования. Но дело не только в этом, мне он нравится как личность, в его семье потрясающая атмосфера, которая помогает ему постоянно твердо стоять на ногах. У него огромный талант, и он может рассчитывать на свою семью», – рассказывал Тото в другом интервью.

Кроме того, в марте Вольфф катался вместе с Антонелли в Имоле на «Мерседесе» команды AKM Motorsport. Их снимал Netflix для нового сезона Drive To Survive.

Логично, что при таком раскладе Антонелли – главный кандидат на место в «Мерседесе». Конечно, по «Ф-2» видно, что Кими еще нужно привыкнуть к более мощной технике – потому итальянец получил дополнительную возможность себя проявить: в середине апреля «Мерседес» устроил для него частные тесты в Австрии на машине 2021 года – и это только начало.

«Программа тестов за рулем болида «Формулы-1» разработана для Кими уже довольно давно, и за последние недели серьезных изменений в нее не вносилось. Мы просто увеличили количество запланированных тестовых дней. И то, что вы увидите в ближайшие месяцы, было запланировано заранее. И эти тесты никак относятся к вопросу того, перейдет ли Антонелли в «Формулу-1» в следующем году или нет.

Мы собираемся провести несколько таких тестовых дней, чтобы Кими комфортно чувствовал себя за рулем болида «Формулы-1». На тестах в Австрии он впервые сядет за руль болида «Ф-1» и будет использовать нашу машину 2021 года (которая принесла команде восьмой Кубок Конструкторов – Спортс). Мы хотим дать ему возможность почувствовать, что такое по-настоящему хороший болид «Формулы-1», прежде чем сажать за руль машины 2022 года», – говорил Тото.

Тесты на «Ред Булл Ринге» в итоге прошли неплохо, хоть и не без проблем: первый из двух дней подпортили ливень и внезапно пошедший снег, но во второй погода успокоилась. За это время Кими удалось проехать 116 кругов (практически 500 км, 1,5 дистанции Гран-при) за рулем W12.

«Накануне мы немного поработали в симуляторе и пробежались по некоторым важным аспектам. Это было очень полезно, потому что как только я оказался на трассе, понимал, что команда говорила мне по радио. За эти два дня я многое узнал – мне это очень поможет, когда я вернусь в «Ф-2». Но мне нужно продолжать работать и прогрессировать», – поделился итальянец.

Любопытно, что на фоне тестов официальный репортер «Ф-1» Уилл Бакстон заявил в своем подкасте, что Тото Вольфф уже решил сделать Кими пилотом «Мерседеса» со следующего года.

Но даже так сохраняется небольшая вероятность, что параллельно рассматриваются и другие варианты. По очень разным данным, на место Хэмилтона может прийти Карлос Сайнс. Однако это далеко не факт. По информации GdS, испанец хочет контракт по схеме 2+1, в то время как «Мерседес» устроит только 1+1 – как раз на случай, если Антонелли покажет более впечатляющие результаты.

Еще один вариант – Макс Ферстаппен. «Серебряные» не исключают, что внутренний конфликт в «Ред Булл» получит развитие и отпугнет голландца. В таком случае, по данным AMuS, «Мерседес» готов предложить №1 самую большую зарплату в пелотоне: все-таки ради сохранения своей бизнес-модели и маркетинговой привлекательности в команде готовы раскошелиться.

Однако, по последним слухам, Ферстаппен не собирается покидать «Ред Булл», а Карлос Сайнс даже подумывает о месте в развивающемся «Уильямсе». «Мерседесу» же остается только ждать.

Вообще если вариант с Сайнсом еще можно понять, то приход Ферстаппена полностью перечеркнул бы старания молодежной программы, ведь в таком случае Антонелли долгое время не смог бы попасть в «Мерседес» (разве что если бы Расселл резко сдал в темпе).

У «серебряных» нет собственной младшей команды, как у «Ред Булл», а тот же клиентский «Уильямс» стал куда более независимым. В Гроуве своя академия – и именно на нее команда делает ставку.

«Не сомневаюсь, что Антонелли окажется в «Ф-1», – говорил руководитель команды Джеймс Воулз. – Он отлично выступил в молодежных сериях. Но это не значит, что он точно окажется в «Уильямсе». Я верю во вклад в молодежь. Но я возьму людей по заслугам. Мне уже повезло иметь собственных двух юниоров в «Ф-2» [Зака О’Салливана и Франко Колапинто] и одного в «Ф-3» [Люка Браунинга]».

Понять «Уильямс» можно: в прошлом году О’Салливан стал вице-чемпионом «Ф-3», а Колапинто занял четвертое место. Теперь оба проводят дебютные сезоны в «Формуле-2» и выглядят в целом перспективно – хотя Антонелли пока выше их в личном зачете. Люк Браунинг сейчас лидирует в «Формуле-3». При таких юниорах было бы странно думать о чужих – тем более с учетом долгосрочных планов «Уильямса» по строительству команды.

Потому при всех обстоятельствах у «Мерседеса», вероятно, нет выбора: Антонелли – их главный кандидат. В августе Кими исполнится 18 лет, баллы для суперлицензии есть, полная поддержка команды – тоже. В этой ситуации самой правдоподобной кажется оценка журналиста Sky Sports Теда Кравица – он еще в феврале говорил об итальянце как о главном активе «серебряных»:

«У «Мерседеса» есть столько вариантов, и многие из них довольно хорошие. Конечно, с точки зрения «Мерседеса» самым интересным стал бы сценарий с Андреа Кими Антонелли, потому что в команде чувствуют, что он новый Макс Ферстаппен или Шарль Леклер, настолько он многообещающий пилот.

В то же время ясность наступит лишь после того, как он проведет по меньшей мере половину сезона «Формулы-2». И я верю Тото Вольффу, когда он говорит, что надо относиться к нему как к 17-летнему и действовать осторожно. Иначе можно скорее навредить пилоту, чем помочь.

Но, безусловно, это приоритет номер один. У «Мерседеса» нет «Уильямса» как молодежной команды для Антонелли. «Уильямс» довольно четко дал понять, что не вступает в игру и не собирается становиться университетом для Антонелли, как это случилось с Джорджем Расселлом.

Думаю, поэтому команда, вероятнее всего, выберет Антонелли. «Мерседес» не хочет, чтобы он уходил куда-то еще, но все зависит от сезона «Ф-2».

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Sebastian Rozendaal/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Clive Rose; instagram.com/kimi.antonelli