ЧМ по ралли в агонии: заводам не нужны машины, правила обесценивают победы, публика отворачивается

Кризис и куча безумных реформ.

В прошлом десятилетии чемпионат мира по ралли WRC был весьма популярен: по данным аналитической компании Nielsen Sport, за сезоном-2018 следило 823 млн человек (на 36% больше, чем в 2013-м – для сравнения, «Ф-1» в рекордном 2023-м на всех площадках за год посмотрели 1,5 млрд человек, при этом у WRC меньше календарь), а первые три этапа чемпионата 2020 года посмотрело 242 млн зрителя , что на 15% больше показателей предыдущего года.

Однако сейчас рост прекратился. Ралли ушел с общедоступного ТВ на собственный платный канал (бесплатными остались разве что хайлайты на Red Bull TV), и о новых пиках показателей вовлеченной аудитории пока можно было забыть. Вместо них – сплошные дискуссии о будущем серии и критика руководства чемпионата.

«С моей точки зрения, WRC находится в критической точке, – говорил в мае прошлого года пятикратный вице-чемпион Тьерри Невилль из «Хендэ». – Я уже довольно долго выступаю, у меня много опыта. Большой уро нанес, очевидно, ковид. До него я бы сказал, что все было нормально, а после, по-моему, WRC начал скатываться. У меня такое чувство, что никто не понимает, насколько все серьезно.

Пилотом вы можете ощутить это по посещаемости со стороны СМИ. Я ощутил это в Бельгии. Никому больше нет дела до ралли. Мне кажется, производители уже не так заинтересованы в участии, как раньше. В общем, много факторов, которые говорят: пора действовать.

Мы видим, «Формула-1» способна изменить формат в течение сезона – как в случае с пятничной квалификацией [к основной гонке во время уик-энда со спринтом]. MotoGP добавляет спринты, а ралли – ничего не меняется. А мы живем во времена, когда никто больше не хочет просто смотреть, как машины катаются по лесу.

Да, это здорово, когда вы приезжаете на этап и смотрите [его вживую]. Но следить по телевизору – совсем не то».

В случае WRC нет ничего уникального. Падение аудитории происходит у каждого чемпионата или программы после перехода с бесплатного на платное вещание – зрителями остаются прежде всего фанаты, которые уже достаточно и сильно заинтересованы. Случайный человек больше не может наткнуться и увлечься из-за барьера входа, да и среди просто увлеченных не все всегда готовы выкладывать дополнительные суммы за еще одну подписку в мире бесконечных стриминговых платформ. Для успешной монетизации голых цифр аудитории всегда нужна точная уверенность в глубине вовлеченности каждого смотрящего, а для этого требуются масштабные исследования, и... Причины для вовлечения! Чаще всего эмоциональные: либо личная привязка к действующим лицам, либо конкуренция, зрелищность и прямая технологическая применимость к реальному производству (либо наоборот) для превращения гоночного проекта в более внятный инструмент маркетинговой презентации.

А WRC всего не хватает так же, как и гонкам на выносливость пару лет назад. Тогда в основном классе прототипов осталась одна заводская команда – «Тойота», так что руководство WEC (чемпионата мира по гонкам на выносливость) преобразовало категорию в «гиперкары». Реформа привлекла немало крупных игроков: теперь в серии выступают «Порше», «Альпин», «Ламборгини», «Пежо», «Кадиллак» и даже вернувшаяся спустя полвека «Феррари».

В WRC же, наоборот, все только усложняют.

Основной класс ралли под угрозой. Производители потеряли к нему интерес

После ухода «Ситроен» в конце 2019-го из основной категории Rally1 (в отличие от Rally2, здесь более мощные машины (500 л.с. против 300 л.с.), которые используют только на чемпионате мира), в ней осталось всего три производителя: «Хендэ», «Тойота» и «Форд» (последний представляет частная команда «М-Спорт»).

Чтобы привлечь новых участников актуальными технологиями, в 2022-м Rally1 перевели на гибридные моторы (с агрегатами мощностью 100 кВт) и 100% экологически чистое топливо. Но все стало только хуже. Теперь машины топового класса стоят больше $1 млн (где примерно половина – стоимость силовой установки), в то время как техника Rally2 обходится в $200-300 тыс.

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«Нам нужно начать все с чистого листа, нужны не просто какие-то реформы – мы должны посмотреть на всю эту ситуацию с высоты птичьего полета, – считает президент ФИА Мохаммед бен Сулайем – сам бывший раллист и 14-кратный чемпион Ближнего Востока. – Мы должны привлечь производителей. Я как-то сказал некоторым из них: «Что думаете о комиссии?» Они сказали: «Мы тратим деньги». Я спросил, получают ли они какую-то выгоду [от участия в ралли]. Они ответили: «Нет». Нужно прислушаться к ним».

Сейчас в основном классе ралли всего лишь 12 экипажей (включая тех, кто проводит сезон по сокращенной программе – то есть приезжает только на избранные этапы). Из них пять выступают на «Хендэ», пять – на «Тойоте», и всего лишь два – на «Форде». Тем временем в Rally2, помимо тех же марок (японцы, кстати, решили участвовать здесь только с этого года), можно встретить еще «Ситроен», «Шкоду» и «Фольксваген» (пусть и в лице одного экипажа). Более того, по данным Autosprint , в 2027-м (когда WRC перейдет на новый регламент) во второй класс планирует прийти легендарная «Лянча». В WRC сейчас как раз ведут переговоры с тремя неназванными производителями – вероятно, в том числе с итальянцами.

Тенденция поставила под вопрос само существование Rally1. В командах уже задумываются об устранении непривлекательного и умирающего класса: главным предлагают выдвинуть Rally2, а на его месте создать новый Rally2 Plus.

«Эти машины Rally1 великолепны: быстрые, безопасные, хорошо выглядят и звучат – но они очень-очень дорогие. У нас нет такого же количества участников, как раньше. Переход на Rally2 или, скажем, Rally2 Plus решил бы много проблем, в том числе со стоимостью, что позволило бы привлечь больше команд в высший класс. […] Если у нас не будет больше производителей, то я не знаю, как мы со всем справимся. По-моему, быстрое и легкое решение – Rally2», – говорит руководитель «Тойоты» Яри-Матти Латвала.

Похоже, серия решила пойти именно по этому пути, только по-своему: с этого года машинам Rally1 разрешили не использовать гибриды. В таком случае экипаж не получит очки в зачет производителей, а вместо гибрида команду обяжут взять балласт того же веса – зато разрешат участвовать в региональных соревнованиях.

«По сути, это шаг между Rally2 и Rally1, и производители поддержали его», – сказал директор ФИА по ралли Эндрю Уитли.

Тем не менее в WRC очень не хотят отказываться от гибрида: хоть Rally2 и кажется перспективным, знакомым и потому дешевым вариантом для команд, он уже устарел. Его представили как топовый еще в 2012-м, в нем только полный привод и бензиновый четырехцилиндровый турбомотор. Последняя новая версия под класс выходила еще в 2018-м – после только доработки и эволюции. А за 12 лет облик авторынка сильно изменился – не говря уже о его долгосрочном устойчивом видении: концерны либо рассматривают путь электрификации, либо климатически нейтрального топлива и моторов с нулевыми выбросами. Оба случая требуют более сложные технические решения – они означают отказ от прошлого и полный пересмотр силовых установок с платформами моделей. Тот же «Форд» в 2023-м даже прекратил выпуск Fiesta, которую используют в Rally2. Не исключено, что ралли придется найти другой выход вместо изменения классов – и это также затрагивает обсуждения грядущих масштабных изменений правил в 2027-м.

«Гибрид – ключевая часть будущих дискуссий, – пояснял Уитли. – Обсуждение регламента 2027 года касается вопроса соотношения мощности гибрида. Никто не обсуждает отказ от гибрида, это разговор о том, как заставить его работать. Стоит ли уменьшить использование ДВС на 10% или 20%? Или стоит увеличить мощность гибрида на 30% или 50%? Не думаю, что будет вариант с 50 на 50».

Через пару месяцев таких последовательных обсуждений ФИА заявила: до 2027-го точно больше не будет гибридов. Но проблем меньше не стало: WRC сам успешно создает их.

Новая система очков: победа на этапе больше не гарантирует успех

Перед стартом сезона-2024 в чемпионате мира реформировали очковую систему – их разбили на части. Теперь по итогам субботы первая десятка пилотов получает очки в порядке 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1, а в воскресенье в выигрыше остается лишь топ-7 (по схеме 7-6-5-4-3-2-1). При этом экипажу засчитают субботние очки, только если он доедет до финиша всего ралли. Схему с финальным спецучастком (Power Stage) не тронули: там первая пятерка получает те же 5-4-3-2-1.

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Цель новой системы – заставить пилотов серьезно гоняться в воскресенье. До этого гонщикам было достаточно создать такой отрыв, чтобы на финальных спецучастках больше беречь резину и машину. Сейчас же они вынуждены бороться на каждой стадии ралли. Вот только система спорная: при определенных раскладах победитель этапа может набрать меньше очков, чем проигравший.

Уже есть прецедент – последний Ралли Швеции.

Пилот «Хендэ» Эсапекка Лаппи получил за победу всего 19 очков: 18 баллов за лидерство в конце субботы и один за седьмое время в воскресенье. В то же время ставший вторым Элфин Эванс из «Тойоты» набрал на 5 очков больше – благодаря удачному воскресенью.

«Я все еще считаю, что это неправильно. Лаппи выиграл сегодня, а у него намного меньше очков, чем у меня. Какие бы там ни были обстоятельства, я не думаю, что это правильно. Так что, хотя благодаря этой новой системе у меня все в порядке, я все еще не ее сторонник», – сказал Эванс.

Та же несправедливость и с двукратным чемпионом Калле Рованперой: он попал в аварию на 4-ом спецучастке, финишировал за пределами первой 30-ки в абсолюте и даже так оказался в топ-10 по очкам. Вновь все за счет воскресенья, когда Рованпере удалось приехать вторым (+6 очков) и выиграть финальный участок (+5 очков) – а это пятое место по очкам.

«В новых правилах нет смысла, – говорил еще в январе восьмикратный чемпион Себастьян Ожье. – Я не могу понять [этого решения]. Надеюсь, я ошибаюсь, но тем не менее эти изменения кажутся мне неудобными.

Новая система может [сделать воскресные заезды более зрелищными]. Но она все равно неправильная. Вы полностью обесцениваете победу. Вы все усложняете, так что широкая публика ничего не поймет. Вы разберетесь в этом, только будучи раллийным гиком.

В противном случае они [обычные зрители] будут говорить: «Э, чего, он приехал на первом месте, но не набрал максимум очков – как такое возможно?» В какой-то момент это произойдет.

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Еще вы пытаетесь избежать стратегии с [неактивным] воскресеньем. Но вы создадите другую.

Если у кого-то возникли проблемы в начале ралли, то он не будет выкладываться на полную, а просто будет беречь шины и машину на протяжении всего уик-энда, чтобы активизироваться на 50 км в воскресенье и побороться за 12 очков. И это в то время как чувак, который рвал задницу все выходные, может заработать всего 18 очков в конце субботы. Здесь просто нет логики».

В Швеции слова Ожье сбылись – но систему собираются оставить, ведь даже в командах считают ее необходимым шагом для возрождения ралли.

«Никто не любит изменения, но нам нужно меняться, – убежден руководитель «М-Спорт» Ричард Милленер. – WRC не вносил никаких изменений со времен введения раздачи очков на финальном спецучастке [в 2017-м]. Это было отличное изменение, но потом мы впали в застой на пять лет. […] Думаю, [новая система очков] это хороший шаг вперед. И это не единственное, что нам нужно сделать».

ФИА создала спецкомиссию по делам ралли из двух человек. Они придумали, как спасти серию (наверное)

Федерация всерьез взялась за WRC в начале декабря 2023-го. Тогда создали рабочую группу в лице двух бывших штурманов – заместителя президента ФИА и чемпиона мира 2001 года Роберта Рида и президента британской автоспортивной федерации, члена Всемирного совета по автоспорту и чемпиона 1983 года Дэвида Ричардса. Позже к ней присоединились Эндрю Уитли и техдиректор ФИА Ксавье Местелан-Пинон.

Они должны были полностью пересмотреть ралли с точки зрения техники, спорта и рекламы, а также оценить пути развития серии. По данным Motorsport.com, еще в декабре группа обсудила с производителями WRC возможность перехода к Rally2 как основному классу и создание Rally2 Plus, а также провела длительную и глубокую беседу с 10 производителями вне серии. Про фанатов тоже не забыли: более 11 тыс. человек прошли 5-10 минутный онлайн-опрос о нынешнем состоянии ралли и его будущем (97% отметили , что ждут новых производителей, а 77% высказалось против гибрида, однако 59% проголосовали за возобновляемое топливо – что означает сохранение серьезных трат на разработки новых моторов. Кстати, на ралли за последние 12 месяцев были 30% из-за больших расстояний и стоимости поездки, а качеством ТВ- и интернет-покрытия заездов удовлетворены только 53% опрошенных).

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Итоги работы и предложения группы по спасению ралли прозвучали на последнем Всемирном совете по автоспорту – вот ключевые моменты:

1. Rally1 остается основным классом (его, скорее всего, сохранили ради «Форда»), но гибридов там больше не будет. Теперь мощность машин будет составлять около 330 л.с., а стоимость не должна превышать примерно $400 тыс. Кроме того, аэродинамику значительно упростят, а стоимость мотора и трансмиссии ограничат. Все эти изменения вступят в силу уже со следующего года, а с 2026-го в Rally1 перейдут на единый каркас безопасности. Производителям же позволят разрабатывать машины с кузовом на основе серийных моделей с любыми новыми обликами – от компактаных машин и концептов до SUV, главное – вписываться по мощности, безопасности и жесткости каркаса. Так хотят привлечь дополинтельных производителей и во вторую категорию – хоть гаражные и мелкосерийные марки, хоть энтузиастов, хоть просто желающих попробовать ралли на вкус ранее не участвовавших гигантов. Все – ради расширения пелотона! Однако самая внезапная новация звучит так: «Машина должна быть пригодна к продаже и гражданскому использованию сразу с финишного закрытого парка заезда WRC». То есть в теории нельзя будет поставить никаких специальных или экспериментальных деталей, не проверенных ранее гражданскими крэш-тестами!

2. Тем временем Rally2 получит апгрейд: с 2025 года командам разрешат увеличить рестриктор, улучшить выхлопную систему, установить коробку передач с подрулевыми лепестками и новое антикрыло (в чем его особенность – не уточняется). Тем самым ФИА хочет сократить разницу в темпе между двумя классами.

3. При первой же возможности в ралли постараются создать электрический класс. Это будет отдельная категория, которая возьмет за основу уровень безопасности машин Rally1 и уже подтвержденное к использованию с 2025-го экологически чистое топливо.

4. В дополнение к новой системе очков ФИА решила пуститься в эксперименты с форматом: в ралли начнут проводить спринтерские гонки и этапы «на выносливость». Километраж за сезон при этом не изменится.

Подробности мы узнаем в июне, когда ФИА опубликует спортивный и технический регламент на следующий год. Ожидания от новых правил очень большие: в чемпионате рассчитывают на скорейшее решение проблем, но в то же время опасаются, как бы федерация не переборщила в стремлении что-то изменить.

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«Спорту нужна стабильность, – убежден руководитель «Хендэ» Сириль Абитебуль, отстаивая ту же спорную систему очков, – И когда я вижу такие уик-энды, как в Монте-Карло, то, очевидно, я предвзят, поскольку мы выиграли (в 2024-м на этапе победил Тьерри Невилль, заработав максимальные 30 очков – Sports.ru). Но когда я вижу толпу и ее увлеченность, конкурентоспособность команд, то да... У нас немного машин, но порой необходим баланс между количеством и качеством.

Думаю, с точки зрения качества мы увидели нечто фантастическое с борьбой до последнего спецучастка. Я бы настоятельно попросил ФИА тщательно обдумать любое радикальное изменение нынешней формулы чемпионата, которая, откровенно говоря, нуждается в должном уважении».

В ФИА услышали просьбы команд: на днях федерация устроила встречу с журналистами, где прояснила ситуацию с предложениями рабочей группы.

«Очевидно, мы находимся на стадии переходного периода и не можем просто выкинуть правила, – выступил Дэвид Ричардс. – Люди вложили деньги в эти машины, а производили – в технологии. Мы должны быть верны своим обещаниям стабильности, потому пока нам придется действовать в рамках перехода [к новым правилам]. Нужно принять тот факт, что следующие два года – это переходный период. [...]

Мы изучили большинство основных проблем и попытались вовлечь в этот процесс производителей. Не думаю, что им все понравится, но это честный и справедливый процесс, который будет развиваться в течение следующих двух лет.

Не существует волшебной палочки, и все не станет внезапно прекрасно уже завтра – но я отвечу за то, что будет через два года. У нас нет всех ответов. Предложенное – всего лишь рекомендации. Нам кажется, что это сработает, так что давайте посмотрим».

Концентрация на производителях уводит от «слона в комнате» – ралли все еще неудобно смотреть

А вас тоже удивил ответ в опросе о том, что в 2024 году только 53% зрителей удовлетворены ТВ- и интернет-покрытием заездов? Следовательно, почти половина недовольна!

Конечно, речь не только об онлайн-трансляциях – здесь формат ралли вообще крайне специфичный: их показывают на собственном стриминге по подписке, но кто, кроме совсем олдскульных гиков, будет смотреть четыре дня подряд покатушки по лесам и горам буквально от рассвета и до заката?

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Никакие ухищрения с привлечением новых участников не сработают, если не доносить и не показывать итог зрителям. И мысль «раз смотрели и так 6 лет назад, то достаточно вернуть конкуренцию – и будут смотреть снова» не работает. Мир быстро меняется, а конкуренция в среде развлечений сейчас самая безумная – потому в футболе и «Ф-1», например, наращивают количество матчей и гонок несмотря на все жалобы участников, пока их продукт в фокусе и набивает все больше и больше аудитории.

Однако и для ее расширения нужно прилагать усилия – та же «Ф-1», например, активно взялась за соцсети, собственный стриминг и выпустила сериал на Netflix. В футболе теперь тоже чуть ли не у каждого клуба и лиги есть свои стриминги и документалки. Приблизиться к кумирам, закулисью и их кухне можно буквально в пару кликов – оттого и бизнес в лучшей форме за всю историю .

А что ралли? Все те же пара нарезок хайлайтов на ютубе, пара клипов в соцсетях, пара скринов и результаты там же?

Трудности формата понятны – с ними же столкнулся и велоспорт: даже великие «Тур Де Франс» целиком смотреть непросто. И вновь на помощь пришли документалки на Netflix и собственные фильмы от команд с детальным разбором жизни за кадром – как спортсменов готовят, отправляют и встречают. Вплоть до полной демонстрации всего пакета «довольствия» топового велогонщика на сезон – от формы до батончиков .

Как ни добавляй производителей, все равно внимания и связи с фанатами создает именно личная персональная близость и заинтересованность – восхищение тем, что ребята делают, их личностями и борьбой.

В лучшие и самые популярные годы ралли, например, захватывали максимум аудитории на противостоянии Карлоса Сайнса-старшего и Колина Маккрэя – последний еще и участвовал во всевозможных экстремальных заездах и челленджах , словно маркетируя и рекламируя свой вид спорта. Огромный вклад в популярность дисциплины сделал и экстремал Кен Блок, пробовавшийся в линейке WRC и выполнявший все свои видеотрюки и «джимханы» на раллийных машинах, между прочим !

Следом примерно тем же – с переходами во всевозможные шоссейные, кроссовые и рейдовые гонки – стал заниматься Себастьян Леб. Он и теперь временами появляется в WRC, вызывая взрыв интереса к любому этапу участия.

Но что остается теперь? После ковида выстрелили как раз виды спорта с уже произведенным огромным медиапортфолио вроде «Ф-1» – люди посмотрели, прониклись и переключились на них. У ралли ничего не было, и WRC оказалась среди нагоняющих. Продвижение через персоналии вроде бы есть – двукратный чемпион мира Калле Рованпера как раз постоянно прыгает то в гонки на выносливость, то в дрифт , но все же разрыв уже слишком велик. Да и финн все делает по собственной инициативе вместе с личным спонсором «Ред Булл» – вовлечение и помощь от WRC нулевые, синергии просто не выходит.

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Однако в чемпионате никто тему не поднимает – как и ФИА с промоутерами, как и гонщики. Словно все дело – полностью и исключительно в технике. Но вот так ли это? Пропадут ли 47% недовольных качеством вещания, если решатся все вопросы с моторами, машинами, заводами, форматом и длительностью контента? И какой из вопросов дешевле и проще разбирать в принципе? В 2024-м его просто нельзя больше игнорировать, и все конкуренты хотя бы как-то им занимаются. В WRC же словно пока предпочли оставить на потом.

А каким вы видите будущее ралли?

Может, в ралли все же происходит что-то интересное? Представьте все это в одной документалке:

Фото: Twitter/OfficialWRC ; Gettyimages.ru /Massimo Bettiol