ЧМ по ралли в агонии: заводам не нужны машины, правила обесценивают победы, публика отворачивается
Кризис и куча безумных реформ.
В прошлом десятилетии чемпионат мира по ралли WRC был весьма популярен: по данным аналитической компании Nielsen Sport, за сезоном-2018 следило 823 млн человек (на 36% больше, чем в 2013-м – для сравнения, «Ф-1» в рекордном 2023-м на всех площадках за год посмотрели 1,5 млрд человек, при этом у WRC меньше календарь), а первые три этапа чемпионата 2020 года посмотрело 242 млн зрителя, что на 15% больше показателей предыдущего года.
Однако сейчас рост прекратился. Ралли ушел с общедоступного ТВ на собственный платный канал (бесплатными остались разве что хайлайты на Red Bull TV), и о новых пиках показателей вовлеченной аудитории пока можно было забыть. Вместо них – сплошные дискуссии о будущем серии и критика руководства чемпионата.
«С моей точки зрения, WRC находится в критической точке, – говорил в мае прошлого года пятикратный вице-чемпион Тьерри Невилль из «Хендэ». – Я уже довольно долго выступаю, у меня много опыта. Большой уро нанес, очевидно, ковид. До него я бы сказал, что все было нормально, а после, по-моему, WRC начал скатываться. У меня такое чувство, что никто не понимает, насколько все серьезно.
Пилотом вы можете ощутить это по посещаемости со стороны СМИ. Я ощутил это в Бельгии. Никому больше нет дела до ралли. Мне кажется, производители уже не так заинтересованы в участии, как раньше. В общем, много факторов, которые говорят: пора действовать.
Мы видим, «Формула-1» способна изменить формат в течение сезона – как в случае с пятничной квалификацией [к основной гонке во время уик-энда со спринтом]. MotoGP добавляет спринты, а ралли – ничего не меняется. А мы живем во времена, когда никто больше не хочет просто смотреть, как машины катаются по лесу.
Да, это здорово, когда вы приезжаете на этап и смотрите [его вживую]. Но следить по телевизору – совсем не то».
В случае WRC нет ничего уникального. Падение аудитории происходит у каждого чемпионата или программы после перехода с бесплатного на платное вещание – зрителями остаются прежде всего фанаты, которые уже достаточно и сильно заинтересованы. Случайный человек больше не может наткнуться и увлечься из-за барьера входа, да и среди просто увлеченных не все всегда готовы выкладывать дополнительные суммы за еще одну подписку в мире бесконечных стриминговых платформ. Для успешной монетизации голых цифр аудитории всегда нужна точная уверенность в глубине вовлеченности каждого смотрящего, а для этого требуются масштабные исследования, и... Причины для вовлечения! Чаще всего эмоциональные: либо личная привязка к действующим лицам, либо конкуренция, зрелищность и прямая технологическая применимость к реальному производству (либо наоборот) для превращения гоночного проекта в более внятный инструмент маркетинговой презентации.
А WRC всего не хватает так же, как и гонкам на выносливость пару лет назад. Тогда в основном классе прототипов осталась одна заводская команда – «Тойота», так что руководство WEC (чемпионата мира по гонкам на выносливость) преобразовало категорию в «гиперкары». Реформа привлекла немало крупных игроков: теперь в серии выступают «Порше», «Альпин», «Ламборгини», «Пежо», «Кадиллак» и даже вернувшаяся спустя полвека «Феррари».
В WRC же, наоборот, все только усложняют.
Основной класс ралли под угрозой. Производители потеряли к нему интерес
После ухода «Ситроен» в конце 2019-го из основной категории Rally1 (в отличие от Rally2, здесь более мощные машины (500 л.с. против 300 л.с.), которые используют только на чемпионате мира), в ней осталось всего три производителя: «Хендэ», «Тойота» и «Форд» (последний представляет частная команда «М-Спорт»).
Чтобы привлечь новых участников актуальными технологиями, в 2022-м Rally1 перевели на гибридные моторы (с агрегатами мощностью 100 кВт) и 100% экологически чистое топливо. Но все стало только хуже. Теперь машины топового класса стоят больше $1 млн (где примерно половина – стоимость силовой установки), в то время как техника Rally2 обходится в $200-300 тыс.
«Нам нужно начать все с чистого листа, нужны не просто какие-то реформы – мы должны посмотреть на всю эту ситуацию с высоты птичьего полета, – считает президент ФИА Мохаммед бен Сулайем – сам бывший раллист и 14-кратный чемпион Ближнего Востока. – Мы должны привлечь производителей. Я как-то сказал некоторым из них: «Что думаете о комиссии?» Они сказали: «Мы тратим деньги». Я спросил, получают ли они какую-то выгоду [от участия в ралли]. Они ответили: «Нет». Нужно прислушаться к ним».
Сейчас в основном классе ралли всего лишь 12 экипажей (включая тех, кто проводит сезон по сокращенной программе – то есть приезжает только на избранные этапы). Из них пять выступают на «Хендэ», пять – на «Тойоте», и всего лишь два – на «Форде». Тем временем в Rally2, помимо тех же марок (японцы, кстати, решили участвовать здесь только с этого года), можно встретить еще «Ситроен», «Шкоду» и «Фольксваген» (пусть и в лице одного экипажа). Более того, по данным Autosprint, в 2027-м (когда WRC перейдет на новый регламент) во второй класс планирует прийти легендарная «Лянча». В WRC сейчас как раз ведут переговоры с тремя неназванными производителями – вероятно, в том числе с итальянцами.
Тенденция поставила под вопрос само существование Rally1. В командах уже задумываются об устранении непривлекательного и умирающего класса: главным предлагают выдвинуть Rally2, а на его месте создать новый Rally2 Plus.
«Эти машины Rally1 великолепны: быстрые, безопасные, хорошо выглядят и звучат – но они очень-очень дорогие. У нас нет такого же количества участников, как раньше. Переход на Rally2 или, скажем, Rally2 Plus решил бы много проблем, в том числе со стоимостью, что позволило бы привлечь больше команд в высший класс. […] Если у нас не будет больше производителей, то я не знаю, как мы со всем справимся. По-моему, быстрое и легкое решение – Rally2», – говорит руководитель «Тойоты» Яри-Матти Латвала.
Похоже, серия решила пойти именно по этому пути, только по-своему: с этого года машинам Rally1 разрешили не использовать гибриды. В таком случае экипаж не получит очки в зачет производителей, а вместо гибрида команду обяжут взять балласт того же веса – зато разрешат участвовать в региональных соревнованиях.
«По сути, это шаг между Rally2 и Rally1, и производители поддержали его», – сказал директор ФИА по ралли Эндрю Уитли.
Тем не менее в WRC очень не хотят отказываться от гибрида: хоть Rally2 и кажется перспективным, знакомым и потому дешевым вариантом для команд, он уже устарел. Его представили как топовый еще в 2012-м, в нем только полный привод и бензиновый четырехцилиндровый турбомотор. Последняя новая версия под класс выходила еще в 2018-м – после только доработки и эволюции. А за 12 лет облик авторынка сильно изменился – не говря уже о его долгосрочном устойчивом видении: концерны либо рассматривают путь электрификации, либо климатически нейтрального топлива и моторов с нулевыми выбросами. Оба случая требуют более сложные технические решения – они означают отказ от прошлого и полный пересмотр силовых установок с платформами моделей. Тот же «Форд» в 2023-м даже прекратил выпуск Fiesta, которую используют в Rally2. Не исключено, что ралли придется найти другой выход вместо изменения классов – и это также затрагивает обсуждения грядущих масштабных изменений правил в 2027-м.
«Гибрид – ключевая часть будущих дискуссий, – пояснял Уитли. – Обсуждение регламента 2027 года касается вопроса соотношения мощности гибрида. Никто не обсуждает отказ от гибрида, это разговор о том, как заставить его работать. Стоит ли уменьшить использование ДВС на 10% или 20%? Или стоит увеличить мощность гибрида на 30% или 50%? Не думаю, что будет вариант с 50 на 50».
Через пару месяцев таких последовательных обсуждений ФИА заявила: до 2027-го точно больше не будет гибридов. Но проблем меньше не стало: WRC сам успешно создает их.
Новая система очков: победа на этапе больше не гарантирует успех
Перед стартом сезона-2024 в чемпионате мира реформировали очковую систему – их разбили на части. Теперь по итогам субботы первая десятка пилотов получает очки в порядке 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1, а в воскресенье в выигрыше остается лишь топ-7 (по схеме 7-6-5-4-3-2-1). При этом экипажу засчитают субботние очки, только если он доедет до финиша всего ралли. Схему с финальным спецучастком (Power Stage) не тронули: там первая пятерка получает те же 5-4-3-2-1.
Цель новой системы – заставить пилотов серьезно гоняться в воскресенье. До этого гонщикам было достаточно создать такой отрыв, чтобы на финальных спецучастках больше беречь резину и машину. Сейчас же они вынуждены бороться на каждой стадии ралли. Вот только система спорная: при определенных раскладах победитель этапа может набрать меньше очков, чем проигравший.
Уже есть прецедент – последний Ралли Швеции.
Пилот «Хендэ» Эсапекка Лаппи получил за победу всего 19 очков: 18 баллов за лидерство в конце субботы и один за седьмое время в воскресенье. В то же время ставший вторым Элфин Эванс из «Тойоты» набрал на 5 очков больше – благодаря удачному воскресенью.
«Я все еще считаю, что это неправильно. Лаппи выиграл сегодня, а у него намного меньше очков, чем у меня. Какие бы там ни были обстоятельства, я не думаю, что это правильно. Так что, хотя благодаря этой новой системе у меня все в порядке, я все еще не ее сторонник», – сказал Эванс.
Та же несправедливость и с двукратным чемпионом Калле Рованперой: он попал в аварию на 4-ом спецучастке, финишировал за пределами первой 30-ки в абсолюте и даже так оказался в топ-10 по очкам. Вновь все за счет воскресенья, когда Рованпере удалось приехать вторым (+6 очков) и выиграть финальный участок (+5 очков) – а это пятое место по очкам.
«В новых правилах нет смысла, – говорил еще в январе восьмикратный чемпион Себастьян Ожье. – Я не могу понять [этого решения]. Надеюсь, я ошибаюсь, но тем не менее эти изменения кажутся мне неудобными.
Новая система может [сделать воскресные заезды более зрелищными]. Но она все равно неправильная. Вы полностью обесцениваете победу. Вы все усложняете, так что широкая публика ничего не поймет. Вы разберетесь в этом, только будучи раллийным гиком.
В противном случае они [обычные зрители] будут говорить: «Э, чего, он приехал на первом месте, но не набрал максимум очков – как такое возможно?» В какой-то момент это произойдет.
Еще вы пытаетесь избежать стратегии с [неактивным] воскресеньем. Но вы создадите другую.
Если у кого-то возникли проблемы в начале ралли, то он не будет выкладываться на полную, а просто будет беречь шины и машину на протяжении всего уик-энда, чтобы активизироваться на 50 км в воскресенье и побороться за 12 очков. И это в то время как чувак, который рвал задницу все выходные, может заработать всего 18 очков в конце субботы. Здесь просто нет логики».
В Швеции слова Ожье сбылись – но систему собираются оставить, ведь даже в командах считают ее необходимым шагом для возрождения ралли.
«Никто не любит изменения, но нам нужно меняться, – убежден руководитель «М-Спорт» Ричард Милленер. – WRC не вносил никаких изменений со времен введения раздачи очков на финальном спецучастке [в 2017-м]. Это было отличное изменение, но потом мы впали в застой на пять лет. […] Думаю, [новая система очков] это хороший шаг вперед. И это не единственное, что нам нужно сделать».
ФИА создала спецкомиссию по делам ралли из двух человек. Они придумали, как спасти серию (наверное)
Федерация всерьез взялась за WRC в начале декабря 2023-го. Тогда создали рабочую группу в лице двух бывших штурманов – заместителя президента ФИА и чемпиона мира 2001 года Роберта Рида и президента британской автоспортивной федерации, члена Всемирного совета по автоспорту и чемпиона 1983 года Дэвида Ричардса. Позже к ней присоединились Эндрю Уитли и техдиректор ФИА Ксавье Местелан-Пинон.
Они должны были полностью пересмотреть ралли с точки зрения техники, спорта и рекламы, а также оценить пути развития серии. По данным Motorsport.com, еще в декабре группа обсудила с производителями WRC возможность перехода к Rally2 как основному классу и создание Rally2 Plus, а также провела длительную и глубокую беседу с 10 производителями вне серии. Про фанатов тоже не забыли: более 11 тыс. человек прошли 5-10 минутный онлайн-опрос о нынешнем состоянии ралли и его будущем (97% отметили, что ждут новых производителей, а 77% высказалось против гибрида, однако 59% проголосовали за возобновляемое топливо – что означает сохранение серьезных трат на разработки новых моторов. Кстати, на ралли за последние 12 месяцев были 30% из-за больших расстояний и стоимости поездки, а качеством ТВ- и интернет-покрытия заездов удовлетворены только 53% опрошенных).
Итоги работы и предложения группы по спасению ралли прозвучали на последнем Всемирном совете по автоспорту – вот ключевые моменты:
1. Rally1 остается основным классом (его, скорее всего, сохранили ради «Форда»), но гибридов там больше не будет. Теперь мощность машин будет составлять около 330 л.с., а стоимость не должна превышать примерно $400 тыс. Кроме того, аэродинамику значительно упростят, а стоимость мотора и трансмиссии ограничат. Все эти изменения вступят в силу уже со следующего года, а с 2026-го в Rally1 перейдут на единый каркас безопасности. Производителям же позволят разрабатывать машины с кузовом на основе серийных моделей с любыми новыми обликами – от компактаных машин и концептов до SUV, главное – вписываться по мощности, безопасности и жесткости каркаса. Так хотят привлечь дополинтельных производителей и во вторую категорию – хоть гаражные и мелкосерийные марки, хоть энтузиастов, хоть просто желающих попробовать ралли на вкус ранее не участвовавших гигантов. Все – ради расширения пелотона! Однако самая внезапная новация звучит так: «Машина должна быть пригодна к продаже и гражданскому использованию сразу с финишного закрытого парка заезда WRC». То есть в теории нельзя будет поставить никаких специальных или экспериментальных деталей, не проверенных ранее гражданскими крэш-тестами!
2. Тем временем Rally2 получит апгрейд: с 2025 года командам разрешат увеличить рестриктор, улучшить выхлопную систему, установить коробку передач с подрулевыми лепестками и новое антикрыло (в чем его особенность – не уточняется). Тем самым ФИА хочет сократить разницу в темпе между двумя классами.
3. При первой же возможности в ралли постараются создать электрический класс. Это будет отдельная категория, которая возьмет за основу уровень безопасности машин Rally1 и уже подтвержденное к использованию с 2025-го экологически чистое топливо.
4. В дополнение к новой системе очков ФИА решила пуститься в эксперименты с форматом: в ралли начнут проводить спринтерские гонки и этапы «на выносливость». Километраж за сезон при этом не изменится.
Подробности мы узнаем в июне, когда ФИА опубликует спортивный и технический регламент на следующий год. Ожидания от новых правил очень большие: в чемпионате рассчитывают на скорейшее решение проблем, но в то же время опасаются, как бы федерация не переборщила в стремлении что-то изменить.
«Спорту нужна стабильность, – убежден руководитель «Хендэ» Сириль Абитебуль, отстаивая ту же спорную систему очков, – И когда я вижу такие уик-энды, как в Монте-Карло, то, очевидно, я предвзят, поскольку мы выиграли (в 2024-м на этапе победил Тьерри Невилль, заработав максимальные 30 очков – Sports.ru). Но когда я вижу толпу и ее увлеченность, конкурентоспособность команд, то да... У нас немного машин, но порой необходим баланс между количеством и качеством.
Думаю, с точки зрения качества мы увидели нечто фантастическое с борьбой до последнего спецучастка. Я бы настоятельно попросил ФИА тщательно обдумать любое радикальное изменение нынешней формулы чемпионата, которая, откровенно говоря, нуждается в должном уважении».
В ФИА услышали просьбы команд: на днях федерация устроила встречу с журналистами, где прояснила ситуацию с предложениями рабочей группы.
«Очевидно, мы находимся на стадии переходного периода и не можем просто выкинуть правила, – выступил Дэвид Ричардс. – Люди вложили деньги в эти машины, а производили – в технологии. Мы должны быть верны своим обещаниям стабильности, потому пока нам придется действовать в рамках перехода [к новым правилам]. Нужно принять тот факт, что следующие два года – это переходный период. [...]
Мы изучили большинство основных проблем и попытались вовлечь в этот процесс производителей. Не думаю, что им все понравится, но это честный и справедливый процесс, который будет развиваться в течение следующих двух лет.
Не существует волшебной палочки, и все не станет внезапно прекрасно уже завтра – но я отвечу за то, что будет через два года. У нас нет всех ответов. Предложенное – всего лишь рекомендации. Нам кажется, что это сработает, так что давайте посмотрим».
Концентрация на производителях уводит от «слона в комнате» – ралли все еще неудобно смотреть
А вас тоже удивил ответ в опросе о том, что в 2024 году только 53% зрителей удовлетворены ТВ- и интернет-покрытием заездов? Следовательно, почти половина недовольна!
Конечно, речь не только об онлайн-трансляциях – здесь формат ралли вообще крайне специфичный: их показывают на собственном стриминге по подписке, но кто, кроме совсем олдскульных гиков, будет смотреть четыре дня подряд покатушки по лесам и горам буквально от рассвета и до заката?
Никакие ухищрения с привлечением новых участников не сработают, если не доносить и не показывать итог зрителям. И мысль «раз смотрели и так 6 лет назад, то достаточно вернуть конкуренцию – и будут смотреть снова» не работает. Мир быстро меняется, а конкуренция в среде развлечений сейчас самая безумная – потому в футболе и «Ф-1», например, наращивают количество матчей и гонок несмотря на все жалобы участников, пока их продукт в фокусе и набивает все больше и больше аудитории.
Однако и для ее расширения нужно прилагать усилия – та же «Ф-1», например, активно взялась за соцсети, собственный стриминг и выпустила сериал на Netflix. В футболе теперь тоже чуть ли не у каждого клуба и лиги есть свои стриминги и документалки. Приблизиться к кумирам, закулисью и их кухне можно буквально в пару кликов – оттого и бизнес в лучшей форме за всю историю.
А что ралли? Все те же пара нарезок хайлайтов на ютубе, пара клипов в соцсетях, пара скринов и результаты там же?
Трудности формата понятны – с ними же столкнулся и велоспорт: даже великие «Тур Де Франс» целиком смотреть непросто. И вновь на помощь пришли документалки на Netflix и собственные фильмы от команд с детальным разбором жизни за кадром – как спортсменов готовят, отправляют и встречают. Вплоть до полной демонстрации всего пакета «довольствия» топового велогонщика на сезон – от формы до батончиков.
Как ни добавляй производителей, все равно внимания и связи с фанатами создает именно личная персональная близость и заинтересованность – восхищение тем, что ребята делают, их личностями и борьбой.
В лучшие и самые популярные годы ралли, например, захватывали максимум аудитории на противостоянии Карлоса Сайнса-старшего и Колина Маккрэя – последний еще и участвовал во всевозможных экстремальных заездах и челленджах, словно маркетируя и рекламируя свой вид спорта. Огромный вклад в популярность дисциплины сделал и экстремал Кен Блок, пробовавшийся в линейке WRC и выполнявший все свои видеотрюки и «джимханы» на раллийных машинах, между прочим!
Следом примерно тем же – с переходами во всевозможные шоссейные, кроссовые и рейдовые гонки – стал заниматься Себастьян Леб. Он и теперь временами появляется в WRC, вызывая взрыв интереса к любому этапу участия.
Но что остается теперь? После ковида выстрелили как раз виды спорта с уже произведенным огромным медиапортфолио вроде «Ф-1» – люди посмотрели, прониклись и переключились на них. У ралли ничего не было, и WRC оказалась среди нагоняющих. Продвижение через персоналии вроде бы есть – двукратный чемпион мира Калле Рованпера как раз постоянно прыгает то в гонки на выносливость, то в дрифт, но все же разрыв уже слишком велик. Да и финн все делает по собственной инициативе вместе с личным спонсором «Ред Булл» – вовлечение и помощь от WRC нулевые, синергии просто не выходит.
Однако в чемпионате никто тему не поднимает – как и ФИА с промоутерами, как и гонщики. Словно все дело – полностью и исключительно в технике. Но вот так ли это? Пропадут ли 47% недовольных качеством вещания, если решатся все вопросы с моторами, машинами, заводами, форматом и длительностью контента? И какой из вопросов дешевле и проще разбирать в принципе? В 2024-м его просто нельзя больше игнорировать, и все конкуренты хотя бы как-то им занимаются. В WRC же словно пока предпочли оставить на потом.
А каким вы видите будущее ралли?
Может, в ралли все же происходит что-то интересное? Представьте все это в одной документалке:
Фото: Twitter/OfficialWRC; Gettyimages.ru/Massimo Bettiol
На современных гибридных монстров смотреть нет никакого желания.
Это же сходу огромный приток зрителя, которому осточертели максимально политкорректные "Формулы" и "Ле-Ман". Можно до бесконечности обсуждать на форумах, как Субари уделывают Тойоты. Или наоборот.
Очки за выносливость? Отличная идея! Оппозитники могут быть чертовски быстрыми, но менять придётся чуть ли не после каждого этапа. А тойотовские гибриды медленее, зато "живут" по треть сезона. Сделайте дозаправки: залился? Готов сходу идти на доп? Вперёд! Что, "электричка", батарейка села? Ахтыжбожежмой!..
И верните поддержку группы N! Чтобы постоянно был огромный приток частников и молодняка.
Тогда была борьба, страсть, крутые пилоты, а сейчас не интересно вообще
Реформаторам от футбола не помешает изучить "успешный" опыт.
и что самое интересное не понимаю почему интерес пропал от слова совсем
Нынче в гейропе есть ещё одна модная фишка - банить доступ автомобилям с ДВС в центральную часть города. Соблюдается легко: везде стоят камеры. По номеру в местном ГАИ пробивается тех.часть автомобиля и, если в докУменте написано "ДВС" без гибрида, привет штраф 200+ Евро. Поэтому, на условном WRX STi в город поедут только мажоры и обкурыши. А сколько мажоров и обкурышей мы видели на WRX STi?
А ещё, европейский (и даже американский) потребитель потихоньку охреневает от:
а. Цен на авто. Ясен пень, что это не реалии РФ, когда последний китайский хлам стоит как хорошая Тойота или ВАГ. Но 40к вечноевропейских за "Форик" или почти 50к за "Равчик" даже не в топе - это как бы ту мач.
б. Цен на бензин. Были славные времена, лет 20 назад, когда литр 95-го в Европе стоил 0,60-0,70 евроцентов. Сейчас - от 1,50 до 2,10. А ещё, налоги, страховки...
в. Процентов по кредитам. Снова: ясен пень, что европейские 8-10% - это не отечественные 20-25%. Но, если у тебя 5 лет назад было 3-5%, а сейчас - самый высокий процент за 20 лет плюс самая высокая цена на сам авто за хрен знает сколько лет (см. пункт а)...
Короче, чтобы продать что-то через автоспорт, надо очень-очень сильно постараться!