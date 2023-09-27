10 комментариев

Повезло, что у Переса есть свой психолог.

Гран-при Японии – пожалуй, кульминация неудачных выступлений Серхио Переса в «Ред Булл». За одну гонку мексиканец совершил кучу нелепых ошибок – из-за одной команде даже пришлось пойти на хитрость.

Все пошло не так уже на старте. Чеко начинал гонку пятым и очень хотел отыграться после разгрома от Макса Ферстаппена в квалификации (где проиграл напарнику около 0,8 секунды). Но Перес проспал срыв с места и оказался между более удачными соперниками: зажал агрессивно атаковавший почти вдоль травы Льюис Хэмилтон и прорывавшийся справа Карлос Сайнс. Вот так это выглядело с онборда Льюиса:

Повезло, что довольно быстро появилась машина безопасности – Переса позвали в боксы для замены крыла. Но Серхио ошибся: слишком ускорился при въезде на пит-лейн и обогнал шедшего впереди Фернандо под сэйфти-каром – так что мексиканцу дали пятисекундный штраф.

Перес его отстоял, но вскоре получил еще один – за контакт с Кевином Магнуссеном. №11 не рассчитал вход в поворот и развернул пилота «Хааса». В результате Чеко снова повредил болид и сошел на 15-м круге.

Если бы мексиканец так и сошел, то штраф могли перенести на следующий этап в Катаре в виде потери позиций на старте. Команду это не устроило. В «Ред Булл» нашли лазейку в регламенте и после консультации с ФИА вернули Переса на трассу на 41-м круге (оказалось, что правила этого не запрещают). Чеко проехал всего два круга: выехал, отстоял штраф на пит-стопе и вернулся в боксы.

«Единственный достойный момент – штраф не перенесут на гонку в Катаре, – прокомментировал второй сход шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Он обогнал Фернандо под машиной безопасности, собрал еще один штраф, выехал, слегка оптимистично – пожалуй, из-за разочарования – пытался обогнать Магнуссена. Еще одно сломанное крыло и повреждение рулевой системы».

«Это была катастрофа, – заключил №11 после гонки. – Старт получился очень плохим, сцепления вообще не было. В первом повороте я был пассажиром, с обеих сторон оказались Сайнс и Хэмилтон, которые просто лишили меня всего переднего крыла. Машина получила и другие повреждения. У меня были большие проблемы с торможением. Я просто вовремя не остановился – и это, очевидно, моя ошибка».

Итоги Гран-при Японии для Переса – неудачный старт, два штрафа, два схода и четыре штрафных балла. Неудивительно, что после гонки на Серхио вылилось много критики – причем недовольство высказала даже собственная команда.

Эксперты просто разнесли пилота «Ред Булл». Назвали его «мексиканской катастрофой»

«Похоже, что Перес снова оказался в той нисходящей спирали, в какой был ранее в этом сезоне, – считает победитель «24 часов Ле-Мана» в классе LMP2 Ричард Брэдли. – только теперь это выражается в виде аварий.

Когда вы смотрите на Макса, то все выглядит так, что Серхио снова полностью потерял уверенность в себе. Вопрос в том, сможет ли Перес стать вторым в личном зачете – а это то, чего вы хотите от своих пилотов. Но сколько он еще продержится, когда так отстает?

Давайте представим, что у «Ред Булл» или «Хонды» возникали технические проблемы и сходил именно болид Макса. Перес – не тот парень, который наберет так много очков (400 очков из 623-х в Кубке Конструкторов «быки» набрали благодаря Ферстаппену – Sports.ru).

Прямо сейчас абсолютно каждый, в любой категории автоспорта, хочет получить место Переса. Могу сказать, что все пилоты этого хотят, все пилоты «Индикара» жаждут его. А Чеко тем временем просто не справляется».

«После хорошего старта сезона Серхио Перес резко сдал, – разочаровался в мексиканце бывший пилот «Ф-1» Тимо Глок. – У него больше нет шансов против Ферстаппена, и постепенно ему открылся собственный предел. Возможно, поэтому он и сломлен морально. С учетом опыта Переса некоторые его ошибки просто непостижимы. Они ставят его в трудное положение».

«Техническая директива ФИА никак не повлияла на доминирование «Ред Булл», – написал в своем блоге известный журналист Лео Туррини. – Тот факт, что Макс в одиночку выиграл Кубок Конструкторов для «Ред Булл», заставляет серьезно задуматься – говорю это без предвзятости к мексиканской катастрофе.

Я начинаю думать, что Перес приносит так много бед, чтобы угодить спонсорам «Ред Булл», ведь СуперМакс просто не попадает в трансляции».

Бывший пилот «Ф-1», двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» и один из директоров Ассоциации пилотов Гран-при (то есть главный защитник гонщиков в принципе!) Алекс Вурц высказался только об инциденте с Магнуссеном – которого хватило, чтобы поразить австрийца:

«Серхио атаковал слишком рано и чересчур стремительно. Обычно я не хочу кого-то критиковать, но во время этого маневра я четко понял, что он думал только о своей траектории. Я вынужден это честно сказать».

Пересом недовольны даже в пелотоне: его критикуют пилоты, а шеф «Ред Булл» с трудом находит оправдания Чеко

Выступление мексиканца в Японии как будто стало последней каплей для некоторых пилотов – они открыто раскритиковали Переса.

Первая реакция на аварию – помимо комментариев по радио самого Магнуссена и штрафа от стюардов – прилетела от Ландо Норриса при пересмотре инцидента в подиумной комнате: «Ин-те-ресно».

Бывший пилот «Рено» и нынешний телеаналитик на F1 TV Джолион Палмер прокомментировал гонку Переса чуть более сдержанно – авария на первом круге все же больше зависела от агрессивной атаки Хэмилтона.

«Это просто никакой маневр, ровно как мы видели в Сингапуре. Он атаковал при отставании в машину перед поворотом!

Причем он заблокировал колесо и метил вовнутрь. Чеко должен был осознавать неизбежность столкновения. Он вообще ничего не отмерял, а просто закинул нос болида вовнутрь. Лучший способ создать аварию.

Такой маневр с такого расстояния при нормальном повороте обороняющегося никогда не сработает. Теперь он вынес третьего аутсайдера за две гонки, пока Ферстаппен побеждает

Просто безнадежный момент. Никого элемента гонок».

«Перес сломал мою гонку, – высказался Кевин Магнуссен после финиша. – Пришлось заезжать в боксы, и для стратегии с двумя пит-стопами останавливаться было слишком рано. Я просто следил за шинами весь заезд, и все равно износ оказался больше, чем должен был.

Его напарник едет к очередному титулу, а он сражается с нами в хвосте. Это был отчаянный маневр, но что есть, то есть. Думаю, он сам себя наказал. Получился естественный штраф. Ситуация не выглядит для него хорошо. Он оказался в дерьмовом положении и провел дерьмовый маневр».

Недоволен Пересом и пилот «Уильямса» Алекс Албон, которого Чеко вынес еще в Сингапуре – примерно так же, как Магнуссена:

«Он провел против меня точно такой же маневр. Мне удалось избежать столкновения. А потом он сделал то же самое с Кевином. Я в этот момент находился прямо позади них, так что у меня были лучшие места для наблюдения.

Совершенно очевидно, что штрафы в 5 секунд гонщиков ничему не учат – наказания просто недостаточно крупные. То есть, сейчас одно и то же нарушение было допущено в двух гонках подряд», – сказал таец.

Еще неприятнее для Переса, что «Ред Булл» нашли лазейку в правилах исключительно ради Ферстаппена.

«Слава Богу, что мы отбыли штраф здесь, – признался советник чемпионов Гельмут Марко. – Если бы мы этого не сделали здесь, то пришлось бы сделать это на следующей гонке – а наша стратегия заключается в том, чтобы отдавать приоритет Максу. К примеру, в случае появления машины безопасности мы бы использовали его [Переса] так, чтобы Максу не мешать».

Сложно представить, как Чеко справляется с таким давлением. Как рассказал сам Перес, с этого сезона ему даже потребовалась помощь психолога, чтобы негатив и критика не влияли на его поведение в кругу семьи.

«Когда у тебя большие трудности на работе, сложно оставаться веселым дома, когда рядом жена и дети. Так что я нанял психолога, потому что моя семья заслуживает, чтобы дома был жизнерадостный отец.

Вместе с психологом я работал над тем, чтобы стать лучшей версией себя не только дома, но и на трассе. В результате я вновь обрел позитивный настрой. Сейчас мне 33 года, но я все еще учусь изо дня в день. Как на треке, так и вне его. Отчасти из-за этого я никогда не устану от «Формулы-1». Этот спорт вызывает у меня невероятные эмоции», – рассказал Перес.

Интересно, на сколько его еще хватит? Ведь, кажется, даже команда с нетерпением ждет конца его контракта и мечтает о переходе Серхио на пенсию.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Clive Mason; HOCH ZWEI/Global Look Press