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Как «Ред Булл» пришел в «Ф-1»: купил команду за доллар, запутался с пилотами, устроил вечеринку для соперников

Гельмут Марко Гельмут Марко
Формула-1 Формула-1
Ред Булл Ред Булл
Кристиан Хорнер Кристиан Хорнер
Дитрих Матешиц Дитрих Матешиц
Эдриан Ньюи Эдриан Ньюи
Кристиан Клин
Дэвид Култхард Дэвид Култхард
Витантонио Лиуцци Витантонио Лиуцци
Рон Деннис Рон Деннис
Макларен Макларен
Герхард Бергер
Петер Заубер
Заубер Заубер
Авто Авто

В будущих доминаторов никто не верил.

Современную «Формулу-1» невозможно представить без болида с красным быком на защитном кожухе моторного отсека. За почти 20 лет участия в чемпионате мира «Ред Булл» стал неотъемлемой частью его истории: пилоты выигрывали титул шесть раз, а сама команда – пятикратный обладатель Кубка Конструкторов.

С вероятностью в 99,9% в этом году команда добавит еще по одному трофею в каждом зачете: «Ред Булл» доминирует так мощно, что побит даже рекорд легендарных Айртона Сенны и Алена Проста в их лучшие годы в «Макларене» (13 побед подряд). И это уже вторая великая серия команды – прошлый период длился четыре года (2010-2013) и известен как эпоха Себастьяна Феттеля.

Что интересно, Феттель – воспитанник молодежной программы «Ред Булл», пожалуй, самой эффективной в автоспорте. Помимо Себа, благодаря ей в «Формулу-1» попали такие пилоты как Карлос Сайнс, Даниэль Риккардо, Даниил Квят и в определенной степени даже нынешний чемпион Макс Ферстаппен (его заметили в «Ф-3» и сразу же пригласили в дочернюю команду «Ф-1» – «Торо Россо», сегодня известную как «Альфа Таури»).

Но до превращения в гоночную империю «Ред Булл» слабо ассоциировался с серьезными задачами в гонках – из-за рекламы энергетического напитка, который европейская молодежь поглощала в неимоверных количествах с алкоголем на вечеринках. И пока на новичков смотрели с улыбками, в английском Милтон-Кейнсе создавалась одна из величайших команд этого века.

«Ред Булл» стартовал как спонсор пилота, а через 20 лет купил команду «Ф-1» за $1

В 1984-м австриец Дитрих Матешиц вместе с тайским партнером Чалео Йювидьей основал «Ред Булл» и решил превратить компанию в символ гиперактивного образа жизни. Название напитка засветилось на многих соревнованиях по экстремальным видам спорта, которыми увлекался и сам Диди (он был инструктором по катанию на лыжах).

Быстро прогрессирующая в середине романтического десятилетия «Ф-1» стала одним из первых соревнований, куда заглянул «красный бык». В 1985-м Матешиц поддержал соотечественника, Герхарда Бергера.

«Я был на домашнем Гран-при, – вспоминает гонщик. – Банкрот, без денег. Я едва мог купить билет на поезд. Вдруг в паддоке передо мной появился этот человек и сказал: «Привет, я мистер Матешиц, твой большой фанат. Хотел бы стать твоим спонсором… Есть только одна проблема, у меня пока нет денег и компании». Я сказал: «Добро пожаловать в клуб, нас тут двое».

В общем, я согласился, а сам подумал: «По пути обратно к машине просто выброшу это из головы». Но между нами возникла химия, так что после практики мы пошли выпить пива. И заодно обсудили спонсорство и заключили небольшое соглашение где-то на 10 тысяч долларов.

Через пару месяцев он позвонил мне и сказал: «Это я, господин Матешиц. У меня теперь есть компания. Наша сделка еще в силе?» Так начался путь «Ред Булл» в «Ф-1», так зародилась ее связь с чемпионатом».

Через 10 лет Дитрих купил 63% акций команды «Заубер» и сделал «Ред Булл» ее титульным спонсором. При этом Матешиц не лез в дела управления к Петеру Зауберу, владельцу оставшихся 33% акций.

Но одного спонсорства было недостаточно – Дитрих решил помочь молодым пилотам попасть в «Ф-1» и обратился к своему старому другу Гельмуту Марко. Много лет назад они познакомились во время прогулки в горах (Матешиц подрабатывал там гидом). Марко был гонщиком, а его новый знакомый – фанатом близкого друга Гельмута, еще одного австрийского пилота, Йохена Риндта, посмертно ставшего чемпионом «Ф-1» в 1970-м. Так и сблизились.

У Марко была своя команда в «Формуле-3000» (в будущем «Ф-2») – RSM Marko. Ее превратили в «Ред Булл Джуниор» в 1999-м, а через два года проект перерос в полноценную программу поддержки.

Главным пилотом коллектива оказался бразилец Энрике Бернольди. Парень считал себя самым талантливым, но был наглым и самоуверенным. Если где-то не хватало темпа, то он всегда винил болид. В будущем Бернольди даже ставил под сомнение скорость Михаэля Шумахера. «Я думаю, что многие слишком возносят талант Михаэля. Я знаю, что его можно победить, была бы машина чуть быстрее!» – сказал Энрике в 2002-м. Однако гордыня мешала мегаталанту всю карьеру – в паддоке его сторонились, инженеры его недолюбливали, а боссы команд считали, что амбиции не соответствует результатам на трассе.

Но Матешицу бразилец понравился. Босс «Ред Булл» видел в Энрике стойкого человека (и выход на бразильский рынок). Гонщик пережил серьезное ДТП, после чего прошел курс физиотерапии и одержал несколько побед в «Ф-3». А в 1998-м (через год после аварии) так вообще стал вице-чемпионом. «Быки» практически тут же сделали его своим протеже в «Ф-3000». И это был провал: за два сезона Бернольди заработал всего семь очков.

«Порой это напоминало настоящую катастрофу. Результатов просто не было, но в основном не по моей вине. Мы постоянно не могли найти верные настройки. [...] «Ф-3000» [в целом] дала мне бесценный опыт работы с механиками и инженерами. Я наконец-то был готов к «Формуле-1», – считал сам бразилец.

Дитрих тоже так думал. Он очень хотел увидеть пилота в «Ф-1», сделал его тест-пилотом «Заубера» (который уже планировал купить) и готовился дать место в основном составе на сезон-2001, но босс коллектива внезапно отказал, поскольку хотел подписать другого гонщика – Кими Райкконена.

Эта история слишком знаменита, чтобы пересказывать ее полностью: финн, проехавший всего 23 гонки в британской «Формуле-Рено», так впечатлил Заубера, что тот выбил у президента ФИА Макса Мосли специальные тесты и временную суперлицензию. Финну поставили условие, что он должен достойно провести дебютный сезон (и он это сделал), а Бернольди вместе с «Ред Булл» ушли в «Эрроуз».

Матешиц разозлился и продал все акции швейцарской команды банку Credit Suisse (хотя «Ред Булл» оставался спонсором коллектива вплоть до 2004 года), а затем выкупил «Ягуар»: с двумя подиумами за пять лет существования «зеленые» не оправдали ожиданий владельцев из «Форда», так что в конце 2004-го от них избавились всего за $1.

Дешево? Подвох был в обязательствах: во-первых, австрийцы обязались в течение трех лет вложить в команду $400 млн, а во-вторых, помогли «Ф-1» удержать число машин на стартовой решетке на минимальном уровне (20 болидов).

«Тот факт, что сотрудничество с «Ред Булл» не продолжится, меня огорчает, – говорил тогда Петер Заубер. – Но я не то чтобы удивлен или не был готов к такому. Мы знали, что Дитрих Матешиц годами мечтал о своей команде в «Формуле-1». Он всегда честно говорил мне об этом».

«Есть вещи, которые, наравне со стратегической уместностью и логичностью, также приносят мне огромное удовольствие. Наша собственная команда в «Формуле-1» явно одна из таких. Отныне у нас есть возможность продвигать молодые таланты на протяжении всей их карьеры», – сказал сам Матешиц.

Но на пути к победам предстояло найти нужных людей.

Руководителем сделали знакомого Марко. Тот хотел свою команду в «Ф-1», но неудача привела его в «Ред Булл»

Дитрих не хотел влезать в дела команды, ему нужен был грамотный лидер. Проблему решил глава программы поддержки Гельмут Марко. В 2003-м RSM Marko в «Ф-3000» выглядела не очень здорово, так что ее закрыли и всю спонсорскую поддержку направили на впечатляющего конкурента «Арден Моторспорт». Руководил ею молодой Кристиан Хорнер.

Кристиан отлично понимал, как работает автоспорт. Он и сам был пилотом, гонялся в британских «Формуле Рено» и «Ф-2». Позже основал свою команду в «Ф-3000» и сам же за нее выступал. Он даже купил у Гельмута подержанный трейлер для поездок с этапа на этап. Однако в 25 лет внезапно завершил карьеру.

Чем дальше продвигался Хорнер по карьерной лестнице, тем мощнее становились болиды – и управляться с ними было все тяжелее. Ключевым моментом оказались тесты в Эшториле в 1998-м – Кристиан увидел, как Хуан-Пабло Монтойя уверенно и красиво проходил высокоскоростные повороты, и честно себе признался: «У меня сработал инстинкт самосохранения. Он сказал: «Это глупо». Я знал, что пришло время остановиться».

Так британец стал руководить «Арденом». Начиная с 2002-го, команда три года подряд выигрывала «Ф-3000» с протеже «Ред Булл» в составе, так что ее шеф стал своим человеком для Марко, а кому верит Гельмут – тому верит и Матешиц.

«Я старался найти способ привести «Арден» в «Формулу-1». Берни (Экклстоун, тогдашний босс чемпионата – Sports.ru) подталкивал меня купить «Джордан». Гельмут пригласил меня на встречу с Дитрихом в Зальцбург летом 2004-го. Сделка с «Джорданом» не состоялась, а «Ред Булл» купил «Ягуар». Дитрих вновь пригласил меня побеседовать в конце 2004 года и предложил возглавить команду», – рассказывает Кристиан.

Он согласился, однако теперь предстояло решить важную проблему: в 2005-м еще только начиналось строительство известного сегодня «Ред Булл», так что команда по большей части оставалась все тем же «Ягуаром».

«Помню, как приехал в первый день в офис с секретарем, – вспоминает Хорнер. – Она была вся в слезах, потому что ее предыдущего босса только что уволили. На столе лежали запечатанные рождественские конверты, стоял наполовину не выпитый кофе. Все откровенно были раздражены из-за изменений в руководстве, ведь это была команда «Ягуара».

Мой план заключался в том, чтобы общаться с людьми, понять, какие у них проблемы. Несколько месяцев я провел просто слушая, формируя собственное понимание всей картины. Я ходил по базе, разговаривал, слушал. И затем все начало проясняться. Коллектив был способным и талантливым, но что-то не работало вместе».

Порядок в команде навел легендарный конструктор: решил кадровые проблемы и принес новую культуру

В дебютном сезоне «Ред Булл» отличался от «Ягуара» разве что ливреей. Ключевые позиции занимали все те же сотрудники. За аэродинамику отвечал Бен Агатангелу, за проектирование – Роб Грей, отделом тестирования заведовал Энтони Барроус, а руководил всем техническим отделом Гюнтер Штайнер (он работал в «Ягуаре» в 2001-2003 годах, так что хорошо знал команду; сейчас известен как звезда сериала Drive to Survive и руководитель «Хааса»). Однако, как и отмечал Хорнер, слаженности в коллективе не было.

«Царила культура обвинений, – поясняет руководитель «быков». – Отдел проектирования обвинял отдел аэродинамики, те обвиняли ответственных за аэротрубу. Отдел разработки обвинял производство, а гоночная команда обвиняла вообще всех. Не было коллектива и ответственности.  

Встал вопрос, как решить все проблемы внутри команды? Я понял, что нам нужен технический директор. Я подумал: «Ну, что ж, я возьму самого лучшего в этом деле. И это был Эдриан Ньюи. У Эдриана была невероятная карьера в «Уильямсе» и «Макларене».

К тому же уже пару лет «Макларен» не мог реализовать весь свой потенциал, все менялось – я почувствовал, что появилась возможность. Я был убежден, что обязан встретиться с Эдрианом, я начал выстраивать отношения с ним, с его женой. И затем убедил его присоединиться к команде.

Это был ключевой момент. Все вдруг пробудились, говоря: «Ух ты, если Эдриан Ньюи готов работать здесь, то, должно быть, он тут нечто разглядел и во что-то поверил». […] В отделе проектирования обрели цель. И это позволило мне привлечь еще больше талантливых людей».

Хорнер действительно активно налаживал контакты с гениальным конструктором: в паддоке он каждый раз здоровался с Эдрианом, останавливал его и начинал беседу. Шеф «Ред Булл» даже пригласил Ньюи и его (сегодня уже бывшую) жену Мэриголд на премьеру третьего эпизода «Звездных войн» (позже инженер рассказал, что заснул во время сеанса). 

«Кристиан взял себе это за привычку в сезоне-2005, – рассказывает сам конструктор. – Стоило мне только появиться в паддоке – особенно помню, как это было в Сильверстоуне, – он тут же появлялся передо мной. Как только возникал шанс – мы немного разговаривали. А затем внезапно из-за грузовика выскочил господин в черной кожаной куртке и сказал: «Я Гельмут Марко, вот моя визитка. Мы позвоним».

Сначала Эдриан посчитал предложение весьма сомнительным: ему предлагали перейти из «Макларена» Рона Денниса в никому не известный середняк. Тем не менее Ньюи устал от строгих порядков в Уокинге и решил изучить, что из себя представляет «Ред Булл». Сомнения инженера развеял пилот «быков» Дэвид Култхард (они долгое время работали вместе в «Макларене»).

«Дэвид – хороший друг. Тот, чьему мнению я доверяю. И Дэвид посчитал, что этот проект того стоит», – поделился Эдриан.

Оставался последний рубеж – Дитрих Матешиц. Боссу «Ред Булл» не понравилась сумма зарплаты, которую Ньюи хотел. Но сразу отказывать Дитрих не стал. Он позвонил старому другу Герхарду Бергеру, и тот убедил Матешица: Эдриан стоит этих денег. В конце 2005 года британец подписал контракт, и в «Макларене» не возражали, чтобы он приступил к работе с «быками» пораньше. По словам Ньюи, Рон Деннис не видел в «Ред Булл» угрозы и серьезного соперника.

«Справедливости ради, в 2005-м на пит-лейн команду все еще воспринимали как шутку. Они были известны как команда весельчаков […], и никто не принимал их всерьез. Но за всем этим я ясно что-то увидел, так что решил рискнуть», – пояснил инженер.

Ему тут же дали особую должность – главный конструктор. Все технические отделы подчинялись непосредственно Ньюи. Эдриан начал устанавливать новые порядки, ставя на позиции руководителей своих людей. Для начала в «Ред Булл» избавились от Штайнера, а на его место позвали Марка Смита.

«Гюнтер был и остается личностью, но было очевидно, что он не технический лидер», – объяснил через много лет Хорнер.

Далее вместо Агатангелу поставили Питера Продрому, а проектировать машину стал Роб Тэйлор (Роба Грея потом перевели в другое отделение – Red Bull Advanced Technologies). Хорнер же вдобавок к этим перестановкам позвал в 2006-м в качестве спортивного директора Джонатана Уитли, который до сих пор занимает эту должность.

Нельзя не отметить и роль Матешица: он также способствовал успеху Эдриана. Сам Ньюи рассказывал, что сразу же заметил, как команде не хватает оборудования для создания быстрого болида. К примеру, у «Ред Булл» – в отличие от того же «Макларена» – не было стенда для испытаний коробки передач. Конструктор объяснил Дитриху, в чем проблема и зачем нужен стенд. Босс без вопросов согласился и приобрел оборудование.

Это были первые шаги «Ред Булл» на пути к техническому превосходству. Что касается пилотов – с ними тоже было нелегко.

Култхард – «главный актив» команды в 2005-м. Хотя мог отказать «Ред Булл»

В декабре 2004 года Матешиц рассказал журналистам, кого в «Ред Булл» планируют сделать первым пилотом:

«У нас могут возникнуть проблемы, если в основном составе окажутся два начинающих гонщика. Нам нужны быстрые и опытные. Таких сегодня лишь двое – Ник Хайдфельд и Дэвид [Култхард]. Думаю, мы должны поговорить с Култхардом: он действительно очень хорош и, к тому же, свободен от контракта».

Дэвид еще в середине сезона-2003 понял, что покинет «Макларен». Его темп серьезно упал, в то время как звезда команды Кими Райкконен с каждым сезоном становился все лучше. Британец вел переговоры с «Ягуаром», который вдруг превратился в «Ред Булл».

Перевоплощение не смутило ни одну из сторон, так что они договорились насчет тестов. В первый же день Дэвид поругался с одним из главных инженером Марком Гилланом, который излишне торопил пилота. Култхард уже был готов отказаться от работы в «Ред Булл», но все изменилось с приходом Кристиана Хорнера.

«Его появление стало глотком свежего воздуха, – рассказывает Дэвид. – А затем я отправился в Зальцбург на встречу с Дитрихом Матешицем. Тогда многие говорили о новом владельце команды как о некой мистической фигуре. Но у меня не было никакого предвзятого отношения – я просто ехал на переговоры с владельцем крупной компании, которая собирается приобрести команду «Формулы-1». На встрече я удивился тому, насколько приземленным человеком является Матешиц».

Дитрих настолько впечатлил гонщика, что тот все-таки поверил в австрийский проект. Он довольно быстро освоился в «Ред Булл» и благодаря огромному опыту занял одну из ключевых позиций в команде.

«На сегодняшний день самый важный актив «Ред Булл» – Дэвид Култхард, который посвятил «Ф-1» десять лет жизни, – отмечал Хорнер. – Он работал в лучших командах и добивался успеха. Его опыт неоценим для нас. Молодые пилоты не смогут так же помочь команде».

Тем не менее в паддоке это решение только и критиковали. Многие не понимали, зачем британцу тратить время в новой не самой сильной команде. В частности, выбор Култхарда осудил Эдди Ирвайн, завершивший карьеру как раз в «Ягуаре» в 2002-м:

«Я подумал, что Дэвид сошел с ума, когда объявили о его переходе в «Ред Булл». Наверное, он просто не понимает, насколько тяжело выступать в слабой команде. Дэвид привык к «Макларену», к одной из лучших команд чемпионата, которая никогда не опускалась ниже определенного уровня.

Он будет просить инженеров «Ред Булл» настроить болид, но они его просто не услышат. Я прошел через это, перейдя из «Феррари» в «Ягуар». Посмотрите на «Феррари»: ключевой фактор их успеха – стабильность. В «Ягуар» и «Ред Булл» этого нет и не будет».

Ирвайн ошибся: опыт и талант Култхарда дали о себе знать уже в первой гонке – Гран-при Австралии 2005 года. Он квалифицировался пятым и уже на старте смог прорваться на третье место. Удержать позади «Рено» Фернандо Алонсо тогда было невозможно, а вот отбить атаки «Уильямса» Марка Уэббера – вполне. Так Дэвиду удалось финишировать четвертым – хотя сам он был уверен, что темпа машины хватало для подиума, просто ему не повезло с круговыми.

Потом пилот еще не раз приезжал в очках, а на Гран-при Европы вновь едва не оказался на подиуме – стал четвертым из-за штрафа: пришлось лишний раз проехать по пит-лейн за превышение скорости на пит-стопе.

Эти выступления произвели серьезное впечатление на всех. В прессе заговорили о потенциале «быков». Вот что писал авторитетный Autosport: «Кажется, у «Ред Булл» есть то, чего не было у «Ягуара»: на смену корпоративным желаниям пришло неисчерпаемое стремление пошатнуть иерархию чемпионата».

В сезоне-2006 с очками стало похуже, зато Култхарду наконец удалось принести «Ред Булл» первый подиум в истории – это случилось на Гран-при Монако.

Начался уик-энд с мест во второй десятке, однако по ходу практик команде удалось найти темп. Перед квалификацией Дэвид показал четвертое время, что внушало уверенность в успехе. Однако из-за блокировки пилотом «Рено» Джанкарло Физикеллой британцу не удалось проехать хороший круг.

Позже итальянцу дали пятисекундный штраф за блокировку, а обладателя поула Михаэля Шумахера отправили в конец пелотона (он намеренно остановился на трассе, чтобы помешать Фернандо Алонсо). В итоге Култхард стартовал седьмым. В Монако с его узкими улочками это все равно что приговор. 

Тогда «Ред Булл» рискнул: пока остальные выбрали стратегию с двумя пит-стопами, «быки» провели только один. Риск оправдался везением. Часть соперников получила штрафы, часть столкнулась с техническими проблемами – все это позволило Дэвиду финишировать на третьем месте.

На том этапе «Ред Булл» участвовал в рекламной кампании фильма «Возвращение Супермена» (об этом договаривался еще «Ягуар», Матешиц решил не отказываться от предложения): у болида была особая ливрея, а пилоты наряжались в супергеройские костюмы.

Финишировав на подиуме, Култхард решил не ломать атмосферу.

«Я спросил у принца Альбера, не возражал ли он против того, чтобы я вышел в плаще Супермена. Он сказал: «Конечно, нет». Так что я единственный пилот в истории «Ф-1», который носил плащ Супермена на подиуме в Монте-Карло», – рассказал Дэвид.

А позже плащ примерил и Кристиан Хорнер. Шеф команды пообещал, что если им удастся завоевать подиум, то он прыгнет в бассейн голышом. Пришлось выполнять.

И пока Култхард превращался в икону «Ред Булл», с местом второго пилота творилась неразбериха.

Дебютный сезон запомнился путаницей со вторым пилотом: на одно место посадили двух протеже

Как и хотел Матешиц, команда в «Ф-1» стала важной частью молодежной программы «Ред Булл». С первого сезона за нее выступали воспитанники «быков». Вот только начало вышло довольно странным. «Ред Булл» пустился в эксперименты и для второго болида взял сразу двух пилотов – Кристиана Клина и Витантонио Лиуцци.

«Мы не боимся ротации в составе. Для «Ред Булл» это только первый год», – объяснял решение Хорнер.

Клин был в программе еще с 13 лет: мальчик написал Матешицу письмо, где просил о спонсорской поддержке, и тот согласился. Сезон-2005 был для него вторым в «Ф-1» (ранее он выступал за «Ягуар»). Лиуцци же связался с «Ред Булл» лишь в 2003-м. Он неплохо выступил в «Ф-3000», поэтому в следующему году его перевели в «Арден» Хорнера, где итальянец уверенно стал чемпионом.

«План был таков: четыре гонки провел Клин, четыре – я, четыре – он… но после первой замены, мы поняли, что это не было выгодно ни мне, ни ему», – рассказал спустя много лет Лиуцци.

И действительно: на фоне напарника Витантонио смотрелся очень слабо – за свои четыре гонки он два раза подряд сошел из-за аварий. В итоге гонщик появлялся на трассе только по пятницам.

«Это абсолютно политическое решение, я понимаю и принимаю решение команды. В любом случае я ничего не могу изменить. «Ред Булл» довольно много инвестировал в Кристиана, и сейчас команда хочет убедиться в эффективности этих вложений», – объяснял ситуацию сам Витантонио.

Раз не удалось отличиться на трассе, итальянец сделал это в прессе. Он отметился довольно дерзкими комментариями и поступками – и это здорово подошло имиджу «Ред Булл», так что команда спокойно приняла действия пилота.

К примеру, в начале сезона ФИА ввела запрет на украшения и драгоценности во время гоночных уик-эндов (тот самый, который решили строго выполнять лишь недавно). Лиуцци это очень не понравилось, так что он одарил федерацию следующим комментарием:

«Им придется отрезать мне ухо! О какой безопасности идет речь? В ФИА не ведают, что творят. Голова гонщика защищена шлемом. Пусть мне объяснят, как небольшая серьга может помешать во время гонки, если я ношу ее всю свою жизнь».

Другой случай: в мае пилот отказался приехать на тесты, потому что ему привезли новую кровать. Причем привезли ее во вторник, в то время как тесты проходили в среду. По словам итальянца, он хотел «как следует ее испытать», так что отпросился у команды – и та вроде как согласилась. 

Вот только от игры в плейбоя недовольство Витантонио не убавилось. Он фактически превратился в тест-пилота, хотя перед переходом в «Ф-1» то и дело пренебрежительно отзывался о такой работе.

«Я решил уйти, как вдруг сам Дитрих подошел ко мне и сказал: «Не переживай, мы планируем купить другую команду, итальянскую команду. Я хотел бы сделать тебя первым пилотом итальянского бренда. Он будет называться «Торо Россо». Мы верим, что ты можешь стать нашим будущим, и не хотим тормозить твой рост, так что подожди еще год и получишь целый болид на весь сезон», – вспоминает Лиуцци.

Матешиц сдержал слово: купил в 2006-м «Минарди», переименовал ее в «Торо Россо» и посадил туда итальянца. А через пару лет, по совету Герхарда Бергера (ему принадлежала половина дочерней команды), гонщика уволили.

«Вокруг Матешица было много людей, которые пытались убедить его в своей точке зрения, – пояснил Витантонио. – Были Бергер, [Ники] Лауда. И не только они. Матешица консультировало семь-восемь человек. Это был непростой период. В 2006-2007 годах в команде было много политики».

Клин продержался не сильно дольше: в 2006-м его результаты заметно упали, и в следующем сезоне его заменил Марк Уэббер.

В первые годы «Ред Булл» устроил настоящее шоу: построил классный моторхоум, создал журнал для паддока и привел Голливуд в «Ф-1»

«Быки» довольно быстро прослыли весельчаками и тусовщиками. Многие считали, что они несерьезно относились к гонкам. При этом, по словам Хорнера, в команде спокойно относились к критике:

«Ред Булл» – это компания по производству энергетических напитков, управляющая командой в «Ф-1». Конечно, это не очень здорово, когда соревнуешься с культовыми брендами типа «Феррари». Но мы рады, что нас считают диссидентами».

В первый же сезон «Ред Булл» придумал множество способов громко заявить о себе вне трассы. Один из них – невероятный моторхоум площадью 400 квадратных метров, который назвали «Энергетической станцией». Команда впервые привезла его на четвертый этап в Имоле – для этого понадобилось 11 грузовиков и 40 человек. За три дня (на следующих этапах дело шло уже быстрее) «быки» возвели трехэтажное здание из стали и стекла, с гидравлической крышей, светившейся ночью.

Главной фишкой моторхоума «Ред Булл» стала его открытость: туда мог прийти абсолютно любой – даже пилот другой команды. Вечером по четвергам на «Станции» устраивали вечеринку с баром на верхнем этаже для всего паддока. Сотрудники других команд любили зайти после рабочего дня в моторхоум «быков» и пропустить по кружке пива – и это не очень нравилось их боссам.

В следующем сезоне здание слегка обновили и расширили. А в Монако на его крыше даже был бассейн – именно там Хорнер и прыгал в суперменском плаще после проигранного спора.

К слову, о фильме про Супермена: это была не единственная картина, которую прорекламировал «Ред Булл». Годом ранее в том же Монако команда прониклась духом «Звездных войн» – в княжестве как раз готовились к премьере третьего эпизода киносаги (да, той самой, где уснул Эдриан Ньюи).

История практически та же, что и с «Возвращением Супермена»: изначально рекламу планировал «Ягуар», а Матешиц согласился продолжить дело. Боксы «Ред Булл» захватила атмосфера далекой галактики. Болид покрасили в особую ливрею.

Механики превратились в имперских штурмовиков, а главный механик выглядел почти как Дарт Вейдер.

Лиуцци (слева) и Клин (справа) сфотографировались с С-3РО и R2-D2.

На стартовой решетке появились весьма своеобразные «грид-бойз» в лице Чубакки и Вейдера.

Паддок посетили актеры фильма. Вот Хейден Кристенсен (Энакин Скайуокер) дает интервью на фоне звездного «Ред Булл».

А это подъехал Иан Макдермид (канцлер Палпатин).

Не обошлось без фото с создателем франшизы Джорджем Лукасом:

Босс «Ред Булл» Дитрих Матешиц тоже приехал.

И, конечно, куда же без командного снимка:

Самым необычным пиар-ходом «Ред Булл» стал бесплатный журнал Red Bulletin (тут игра слов: если переводить дословно, то получится «красный бюллетень»). Он появился на Гран-при Монако – как раз когда рекламировали «Звездные войны». «Бюллетень» запомнился тем, что в паддоке его раздавали бесплатно.

Журнал выходил в дни Гран-при и печатался непосредственно там, где проводился этап. Последний номер за уик-энд печатали спустя 30 минут после финиша гонки. Бесплатное издание было достаточно красочным, так что с аудиторией проблем не возникало – его полюбили даже пилоты «Ф-1».

С 2007-го журнал стал ежемесячным и уже потерял былую романтику паддока. Но популярность от этого не упала: тираж доходил до 1,2 млн копий. Интересно, что «бюллетень» выпускают по сей день.

Сегодняшний «Ред Булл» далеко ушел от прежнего имиджа главных весельчаков паддока. «Быки» считаются одним из самых жестких и недемократичных коллективов. Однако, по мнению Хорнера, именно подобный подход позволил им стать многократными чемпионами:

«Вы можете слушать, вы можете все проверять – но в конце концов кто-то должен принять решение. Иногда оно может быть не самым популярным. Но самое важное – принять его, сказать: «Мы будем двигаться в этом направлении». Главное – как только вы приняли решение, убедиться, что вы сделали все возможное.

Не нужно бояться перемен. Если вы ошиблись, просто двигайтесь в новом направлении. Худшее – это повторять ошибку за ошибкой. Хорошее и сильное руководство – это то, при котором люди знают, в каком направлении идут, какая у них цель, почему они это делают и ради чего».

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Фото: redbullracing.com; newatlas.com; redbull.com; Gettyimages.ru/Mark Thompson, Paul Gilham, Clive Rose, Robert Cianflone, Sean Gallup, Bryn Lennon, Vladimir Rys/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Christof Koepsel/Bongarts

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