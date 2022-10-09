В «Ф-1» флэшбэки последней смертельной аварии: трактор в дождь у болидов на скорости 250 км/ч. Гонщики в ярости – «Я мог убиться!»

Ведь видимость на нуле.

Спустя два года «Формула-1» наконец вернулась в Японию: правда, из-за сильного дождя покатались около часа с перерывом на красный флаг. И его вывесили не случайно: пилоты то и дело разворачивались, а у пилота «Феррари» Карлоса Сайнса все закончилось мощной аварией.

В ожидании рестарта в паддоке нашлась горячая тема для обсуждения – внезапное появление трактора еще до красных флагов для эвакуации болида Сайнса. Это обычная процедура для «Формулы-1», но исключительно при сухой погоде и хорошей видимости – иначе поездка мимо превращается в лотерею, ведь автомобиль безопасности может эффективно управлять скоростью только головы пелотона. Хвост всегда немного сам по себе – и теперь Пьер Гасли едва разминулся с эвакуатором.

Из-за брызг на треке ничего не было видно, так что пилот «Альфа Таури», догонявший пелотон после пит-стопа и не знавший о конкретной опасности, оказался в сложной ситуации.

«Что это? Что этот трактор делает на трассе!? – кричал Гасли по радио. – Я проехал рядом с ним. Это неприемлемо. Помните, что случилось? Не могу поверить».

Пьер отсылал к гибели Жюля Бьянки после аварии на Гран-при Японии 2014-го: Жюль тогда тоже догонял пелотон, потерял управление и влетел прямо в трактор на скорости 126 км/ч. Далее впал в кому с повреждением головного мозга и умер спустя несколько месяцев – его случай до сих пор остается последней смертельной аварией в «Формуле-1».

Как только Пьер вернулся на пит-лейн, пошел к пит-уолл команды и излил им весь гнев: «Я мог ##### убиться!»

Эвакуатор появился на трассе до красного флага – вот онборд лидера гонки Макса Ферстаппена:

Камера с болида Дэна Риккардо:

Более четкий кадр получился с онборда Феттеля (да, в условиях дождя – это «более четкий»):

Самое страшное – онборд Сайнса: с него видно, насколько близко (и быстро) проезжали болиды даже за сэйфти-каром. Так что под угрозой, по сути, оказались все – не только Гасли.

По словам журналиста Бена Ханта, пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказывал, как на этой неделе один из шефов Ассоциации пилотов Гран-при Себастьян Феттель как раз поднимал вопрос о безопасности и появлении уборочной техники. Видимо, Себа не услышали.

И проблема как раз в погодных условиях: четырехкратный чемпион – не провидец, он не впервые гоняется на «Сузуке» и знает, как часто здесь идет дождь. И уж точно он заранее изучил прогноз погоды – ливень предполагали и за неделю до Гран-при, и за три дня, и накануне в субботу.

Однако трактор все равно выехал – причем, похоже его не попытались задержать до момента остановки гонки красными флагами после принятия решения. Тривиальная процедура превратилась в неуместный риск – ведь сигналы о красных флагах передают с тех же маршальских постов, что и указания об эвакуации.

«Не знаю, понимают ли люди, – сказал после Карлос Сайнс, – но даже за машиной безопасности мы едем 100-150 км/ч. То есть скорости все еще высокие. Мы ничего не видим [в дождь], даже позади сейфти-кара. Если один пилот решит немного сместиться с гоночной траектории, или случится аквапланирование, или он решит переключить что-то на руле и чуть-чуть отклонится в сторону – и [во всех случаях] врежется в трактор, то это конец, нет?

Я все еще не понимаю, почему в таких условиях мы вынуждены рисковать собой из-за выпущенного трактора – ведь это бессмысленно. Если вы все равно собираетесь дать красный флаг, зачем так рисковать?»

«Что за хрень, – возмутился гонщик «Макларена» Ландо Норрис. – Как это возможно!? В такой ситуации была потеряна жизнь несколько лет назад. Мы рискуем жизнями, особенно в таких условиях. Мы хотим гоняться. Но это… Неприемлемо».

Бывший пилот «Ф-1» и председатель Ассоциации пилотов Гран-при Алекс Вурц тоже зол: «Я думаю, нам нужно обсудить трактор на трассе… Можно и вкратце: ребята, такого не должно происходить».

Другой шеф Ассоциации и гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл поддержал коллегу: «Это не инцидент с Пьером Гасли, это инцидент, когда ФИА вывела трактор на трассу. Это совершенно неприемлемо ни при каких условиях и обстоятельствах».

«Как нам дать понять, что мы никогда не хотим видеть кран на трассе? – написал в соцсетях пилот «Ред Булл» Серхио Перес. – Мы потеряли Жюля из-за этой ошибки. Случившееся сегодня полностью неприемлемо!!!!! Надеюсь, это последний раз, когда я вижу кран на треке!»

Отреагировал и отец Жюля – Филипп Бьянки: «Никакого уважения к Жизни пилота! Никакого уважения к памяти Жюля! Невероятно!»

Прошелся по дирекции и босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер: «Совершенно неприемлемо. Мы потеряли здесь Жюля Бьянки, и это больше никогда не должно повториться. Поэтому нужно провести тщательное расследование, почему вообще этот транспорт появился на трассе».

ФИА действительно начала расследование – правда, только насчет появления трактора, но и о превышении скорости Гасли.

«В связи с восстановлением после инцидента на третьем круге на трассу была выпущена машина безопасности, а гонка остановлена. Машина №10 [Гасли], которая получила повреждения и остановилась на пит-стоп в режиме машины безопасности, затем ехала на высокой скорости, чтобы нагнать пелотон. Поскольку условия ухудшались, был показан красный флаг – до того, как №10 проехал место аварии», – говорилось в сообщении. №10 достиг скорости 250 км/ч, завершая круг под красным флагом после проезда мимо места аварии

Стюарды выслушали пилота машины №10 (Пьера Гасли) и представителя команды и пересмотрели видео и данные телеметрии. После проезда мимо место инцидента № 10 продолжил движение под красными флагами на скорости больше 200 км/ч в нескольких случаях – в один момент показатель достиг 251 км/ч. Пилот признал, что понял, что на трассе могли быть маршалы и другие обстоятельства и что он ехал слишком быстро.

Однако, чтобы смягчить наказание, мы принимаем к сведению, что хотя скорость и не может считаться настолько «медленной», насколько того требует регламент, она была меньше возможной в данных условиях. Мы также принимаем к сведению шок, который пилот испытал от вида трактора на гоночной траектории в повороте с инцидентом».

В эфире Sky Sports бывшие пилоты «Формулы-1» Карун Чандок и Пол ди Реста тоже заметили: когда Пьер подъезжал к трактору, на трассе уже горел красный флаг – и он же отобразился на панели руля пилота.

По мнению экспертов британского канала, Гасли ехал слишком быстро, так что формально сам создавал опасную ситуацию. Вдобавок они считают, что гонщик хорошо видел впереди трактор.

«Полагаю, команда и он сам видели инцидент, знали, что там машина Карлоса. Гасли, наверное, знал либо сам, либо через команду, что происходит впереди», – сказал Чандок.

Пьера оштрафовали на 20 секунд – и в целом справедливо: ведь он и правда нарушил правила и превысил скорость. Однако его нарушение не меняет сути момента: опасности выезда трактора на трек при таких условиях. Ведь возможны разные варианты.

Например, преложенный журналистом Крисом Медландом: «Уборочная техника не должна появляться на трассе, пока весь пелотон не соберется за машиной безопасности. Вот почему Гасли – по понятным причинам – был в ярости. На видео видно, что красный флаг показали за две секунды до того, как Гасли достиг трактора. Тот уже был на треке, так что оповещение [о красном флаге] появилось слишком поздно – даже если оно было ответом на ситуацию. Как отметил Дженсон Баттон, Пьер не мог среагировать быстро в этой ситуации без риска разбиться».

Что с трактором? Это отдельное дело, и в ФИА уже занялись им: «Несмотря на то что уборка болидов в условиях машины безопасности и красных флагов является обычной практикой, из-за особых обстоятельств, а также принимая во внимание отзывы ряда пилотов, ФИА начала тщательный анализ событий во время Гран-при Японии. Это часть обычной практики подведения итогов и анализа всех инцидентов на гонках, чтобы обеспечить постоянное совершенствование процессов и процедур».

В ситуации с Гасли ошиблись обе стороны: Пьер превысил скорость под красными флагами (заметьте – как отметили стюарды, он гнал даже после того, как проехал мимо трактора), а маршалы невовремя вывели на трассу транспорт. Обе стороны повторили ошибки, известные по гибели Жюля Бьянки. Повезло, что на этот раз обошлось.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon