«Облажались больше, чем «Феррари» за 10 лет». Организация Гран-при Италии – кошмар: километровые очереди, минимум туалетов, агрессивная полиция

Фаны обещают больше не возвращаться.

Представляете, плохая организация этапов встречается даже на таких мировых событиях вроде этапов «Формулы-1» – недавний Гран-при Италии с двойным юбилеем (100 лет треку в Монце и 75 лет марке «Феррари») стал отличным примером. Безумные очереди, невнятные системы контроля и оплаты, постоянные сбои – вот чем запомнилась болельщикам домашняя гонка Скудерии.

Для наглядности: так выглядел выход с трека в воскресенье.

На самой трассе очереди достигали километра, а то и больше. Один фанат заскринил координаты своей очереди в пути с парковки на трек на гуглкарте:

А кто-то пробежался вдоль и заснял все на видео.

Таких человеческих «многоножек» в Монце было много: ее исток – система оплаты. В честь столетия трассы организаторы придумали особые жетоны – посетители покупали их (1,5 евро за штуку) и потом обменивали на воду и еду. Для разнообразия среди кучи серебряных жетонов были уникальные золотые – правда, цвет никак не влиял на их стоимость. Просто что-то вроде сувенира.

Но, видимо, после двух лет простоя из-за карантинов наплыв фанов оказался суровее ожидаемого, и система не вывезла. Болельщики взбесились и завалили соцсети гневными постами.

«Какой ужасный-ужасный день, – рассказывает реддитор GrimFandago. – Система жетонов не работает. У меня ушло 2 часа, чтобы получить жетоны на покупку воды. Какой-то парень впереди меня заплатил кому-то 20 евро, чтобы ему купили воды – еще перед тем, как ее начали раздавать бесплатно.

Длиннющие очереди, плохая организация. На одном из входов была просто давка.

Возвращение на автобусную остановку было похоже на чью-то шутку. Мы шли по отдельным линиям, которые все равно слились в одну. Охрана сказала нам идти в метро, где из-за толпы тоже была давка. У некоторых пустых вагонов не открывались двери.

Путь на автобусную остановку

Худший день на моей памяти. Большую часть дня провел, стоя в очередях. Удивлен, что никто не устроил бунт. Крайне рекомендую не посещать Монцу».

«Мой брат и кузен остановились в отеле в Милане, оттуда до трассы меньше 30 минут. Вчера брат сказал мне, что на дорогу обратно у них ушло шесть (!) часов», – пишет steferrari.

«Просто отвратительно, – считает sil445. – На станции тысячи человек, поезда задерживаются, и теперь там драки и происшествия. И это вдобавок к ряду непонятных решений организаторов. Они буквально ########## [облажались] больше, чем «Феррари» за последние 10 лет. Беспорядок!»

Самый подробный рассказ на реддите привел suolwaxdotinfo – со всеми ужасами итальянского Гран-при:

«Это настолько плохо, что остается только посмеяться. Утром где-то в 10-11 часов было только два (очень маленьких) поезда из Милана – и один из них отменили!

На станции не было никого, кто мог бы помочь. Зато полиция веселилась, приставая к людям с требованием предъявить паспорт. И это вместо того, чтобы дать хоть какую-то информацию или как-нибудь проконтролировать ситуацию, когда тысячи людей ждут полтора часа маленький региональный поезд. А самое тупое: от Милана до Монцы ехать всего десять минут!

То же самое на трассе.

Если я правильно подсчитал, на моей трибуне сидели 3500 человек. На нашем фудкорте было 2 стенда с напитками с шестью пивными кранами (на 3500 человек). Вместо того, чтобы заранее подготовить кружки, они разливали пиво только при заказе. Было еще четыре маленьких фудтрака (на 3500 человек!). И опять же: бургер делали только при заказе – заранее никто ничего не готовил. Все организовано, как на небольшом местном фестивале, а не на Гран-при с аншлагом.

На нашей трибуне всего 15 туалетов – без разделения на мужские и женские. Почему нет писсуаров для мужчин, которым нужно просто отлить? Сочувствую всем женщинам, которым нужно в туалет. И, конечно, там нет туалетной бумаги или воды, чтобы помыть руки. Блин, я уже ностальгирую по чистым туалетам «Зандворта», там даже было мыло и полотенце, которыми пользовались после мытья рук – ох уж эта роскошь.

Зато я придумал шутку: «Как поиздеваться над голландским фанатом «Ф-1»? Купите ему билет на итальянский Гран-при!» (голландцы очень организованны, как следует из их этапа, и не смогут понять итальянского пути).

И, ох, я еще не рассказал много других анекдотов.

Вот один из них: каждый раз, как вы заходите на трибуну или уходите с нее, стюарды сканируют билет через приложение – которое вручную настраивается на «вход» или «выход». И поскольку организаторы слишком тупые, чтобы сделать раздельные вход и выход [на трибуну], стюарды не справляются с потоком людей, одновременно желающих и зайти, и выйти – все потому, что они просто не успевают переключать режимы в приложении».

В твиттере тоже нашлось много разочарованных. И там пользователи сдерживались меньше, иногда тегая в постах аккаунт самой Монцы:

«Короче, чтобы купить любую еду или напитки на трассе в Монце, сперва нужно отстоять очередь к киоску для обмена денег на жетоны. Покупать что-либо можно только за жетоны. Наличку или карты нигде не принимают. Но затем ко второй половине дня у них закончились жетоны?»

«Если вы интересовались, каково это потратить 700 евро на билет на «Формулу-1» в Монце, то вот очередь за семь минут до начала первого сегмента [квалификации «Ф-1»]. Это вторая очередь, которую я обязан отстоять. Вторая проверка охраной, второй скан QR-кода. После часовой ходьбы со стоянки».

Еще фото со входа, только в другое время (вид сверху):

Кто-то описал организацию менее сдержанно:

«Застрял в Монце в очереди за ####### жетонами, чтобы купить еду или напиток. Что не так с нормальной ###### наличкой/картой? Посмешище».

«Двухкилометровая очередь на входе на трассу в 9 часов утра. Не успею даже к старту «Ф-2». Организация в Монце в эти выходные была просто ужасная. Никогда сюда не вернусь».

«Монца – это посмешище. У меня ушло больше двух часов, чтобы взять бутылку воды. Пришлось записаться на получение жетонов с помощью приложения, которое все время ломалось. Затем опять очередь, чтобы получить жетоны, затем опять – уже за водой. Чзх!»

Этот год в «Формуле-1» явно не для итальянцев: весь сезон фанаты поражаются неудачам «Феррари», а теперь еще и ужасно организованному Гран-при. Интересно, почему в Имоле было не так на этапе «Гран-при Сделано в Италии»?

Фото: REUTERS/Ciro De Luca; Reddit/jobbet12345, ohCollege, sveskenerik, ildimoney; Twitter/formulamatt23, amilouHDLY.