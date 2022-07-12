Гонщики «Ф-1» в гневе от непостоянного судейства – оно путает и подводит под штрафы. Это последствия реформ после скандального финала сезона-2021

Феттель перебрал с эмоциями и наказан.

Гран-при Австрии запомнится небывало жестким судейством вплоть до мелочей: за 3 дня уик-энда за вылеты за пределы границ трека удалено 86 кругов (в квалификации, спринте и гонке – причем в двух последних за троекратное нарушение выдавали штраф в 5 секунд: пострадали четверо). Серьезно следили и за организационными процедурами: 7 пилотов вызывали к стюардам из-за чисто формального переслушивания радиопереговоров на внезапном втором прогревочном круге спринта (его провели из-за неполадок с мотором у Чжоу прямо перед стартом, и инженером требовалось объяснить пилотам, что вообще происходит – а инструкции в такие моменты запрещены), Ферстаппена, Леклера и Сайнса условно оштрафовали на 10 тысяч евро за присутствие физиотерапевтов в комнате пилотов после спринта (это формально тоже запрещено), а Расселлу досталось за «выход на трек без разрешения» после аварии в квалификации.

Но особенно мощно выглядит условный штраф в 25 тысяч евро Себастьяну Феттелю – за досрочный уход с брифинга пилотов. Дело спустили довольно тихо только потому, что Себ после лично встретился с гоночным директором и принес ему извинения.

Но в чем же дело? Что вообще происходит? Если вкратце – последствия реформы суледейства после скандального финала сезона-2021. Помните, как «Мерседес» подавал протесты, ФИА открывала расследования, а гоночного директора Майкла Маси уничтожали в прессе? С тех пор произошли серьезные перестановки: на место Маси взяли сразу двух человек – Нильса Виттиха и Эдуарду Фрейташа.

Они устроили еще большую неразбериху: вроде бы занялись более тщательным соблюдением правил, но в то же время ряд их решений слегка противоречит друг другу. Пилоты взбесились.

«Мы считаем, что стюарды сработали очень несправедливо и просто некомпетентно, – говорил Фернандо Алонсо после Гран-при Майами (его тогда оштрафовали за срезку шиканы, хотя он пытался сбросить скорость для компенсации нечестно выигранного времени). – Думаю, они действовали не очень профессионально. Они приняли решение без каких-либо доказательств. После гонки мы пришли с доказательствами того, что я вернул время, но они уже собрали вещи. Их даже не было в комнате. Мы пришли, показали все данные, нам ответили: «Дайте нам пять минут». Вероятно, у них были связаны руки, потому что штраф уже выписали, и они не понимали, как откатить документ. Очень плохая ситуация. Пару раз мы уже видели, что нужны серьезные улучшения. Необходим опыт, чтобы работать гоночным директором и следить за Гран-при. Не думаю, что такой опыт в данный момент присутствует».

«Если честно, я не доверяю ФИА, – сказал Юки Цунода после предупреждения за блокировку Магнуссена в Монако. – Каждый раз все чрезвычайно непоследовательно. У меня уже четыре предупреждения, и я не понимаю, почему получил последнее в Монако. Неправильно говорить, что так делали остальные, но на самом деле другие гонщики поступали и хуже. На каких-то Гран-при они даже не подпадали под расследование, на других [ФИА] действовала жестче. Допустим, кто-то может получить штраф за пересечение белой линии [на выезде с пит-лейн]. Я полагаю, что у Майкла Маси было больше опыта во многих других вещах – гоночные инциденты, трафик и тому подобное. Пожалуй, нужно время, чтобы они [Виттих и Фрейташ] привыкли и накопили опыт. А пока мне остается только выживать в попытке не получить штраф».

«Сейчас, возможно, нам стало чуть сложнее понимать, каковы же правила на самом деле, – считает Кевин Магнуссен. – Им стоит постараться разобраться в ситуации и поговорить с ребятами. Мне кажется, раньше постоянства в правилах и решениях было больше. Было бы здорово, если бы их подход или процесс интерпретации правил был одинаковым и постоянным. Тогда и гонщикам будет проще понимать каждую ситуацию».

Кульминация недовольства пилотов: Феттель психанул на брифинге пилотов и словил штраф за «психологический ущерб»

В пятницу после квалификации на Гран-при Австрии состоялся брифинг пилотов, который закончился скандалом. Себастьян Феттель – будучи одним из руководителей Ассоциации пилотов – досрочно покинул собрание и, уходя, очень нелестно отозвался о мероприятии. Позже немца обвинили в нарушении пункта 12.2.1.f Международного спортивного кодекса и пункта 20.1 спортивного регламента «Формулы-1».

В кодексе нарушение Феттеля звучит так: «Любые слова, действия или письменные высказывания, которые вызывают психологический ущерб ФИА, ее организациям, членам или сотрудникам, а также в целом интересам автоспорта и ценностям, которые защищает ФИА».

Издание The Race немного прояснило ситуацию: в среде пилотов считают решения Виттиха и Фрейташа непоследовательными, а работу – неэффективной. Сам Себ, кроме этого, раскритиковал дирекцию за неразбериху с границами трассы – в частности, на австрийском Гран-при. Ранее на это же жаловался пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Судьи упустили момент нарушения гонщиком границ трека во втором сегменте пятничной квалификации и занялись делом только после сессии. Чеко в итоге наказали 13-м местом на старте спринта – но потраченные на третий сегмент ресурсы болида ему никто не вернет.

«Думаю, я действительно ошибся, но я также считаю, я заплатил за неспособность ФИА нормально контролировать процесс», – сказал Перес.

Босс «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что пилоты также ругались с ФИА из-за линии въезда на пит-лейн и ее положения. «Это то, что я услышал. Они спорят о темах, которые навряд ли входят даже в топ-50 важных. Но меня там не было, так что это дошло до меня как просто слух».

Вместе с Феттелем активно проявлял недовольство Фернандо Алонсо – испанец вообще весь сезон грызется с судьями в прессе, хотя до штрафа дело пока не дошло.

«Мы слишком долго ходили по кругу с одними и теми же вопросами, – объяснил произошедшее на брифинге Мик Шумахер. – И все эти обсуждения затянулись гораздо дольше, чем требовалось. Полностью понимаю Себа. Даже больше: несколько гонщиков явно хотели сделать то же».

Гонщики требуют разобраться с ситуацией: им нужно постоянство в решениях и стабильное соблюдение правил

После такой заварушки журналисты обратились за комментариями к главе Ассоциации пилотов – Джорджу Расселлу из «Мерседеса».

«Думаю, все это сложно и для ФИА, и для пилотов, -- ответил напарник Хэмилтона. – Было очень много спорных решений касательно то обороны позиции, то границ трассы. Мы не хотим, чтобы штрафы раздавали направо и налево, всегда нужен элемент стабильности. Думаю, нужно взглянуть на первопричину проблем. В границах трека, к примеру, причина кроется в самом треке.

У нас должен быть один постоянный гоночный директор. Нам нужно больше стабильности и постоянства в работе стюардов. Мы приезжаем на новую гонку, и зачастую состав стюардов меняется, а людей с предыдущей гонки тут просто нет. В результате никто не несет ответственность, нет объяснений принятых решений.

Мы задаем вопросы, но получить прямые ответы очень трудно, потому что людей, которых мы можем в чем-то винить, здесь даже нет. Так что это непросто. У всех свои интерпретации правил.

Я согласен с тем, что у стюардов очень непростая работа. Но нам нужна стабильность, нужно постоянство. Мне кажется, если бы у нас был один постоянный гоночный директор, то и постоянства в принятии решений было бы больше.

Чувствуют ли пилоты, что ФИА слышит наши мнения? Да, конечно. Просто нельзя менять правила каждую неделю, когда какой-то пилот будет выходить и предлагать то одно, то другое. Правил нужно придерживаться. Просто в этом нужно постоянство, правила должны быть предельно понятны всем. И штрафы должны выдаваться тоже последовательно. А добиться этого можно будет только в том случае: если следить за соблюдением правил будут одни и те же люди, с постоянным составом стюардов».

А ведь новый президент ФИА Мухаммед бен Сулайем предлагал решение с другого конца – нанять третьего гоночного директора (возможно, даже того же Маси).

«Проблема была в неверной структуре организации, – высказался новый шеф мировых гонок. – Несмотря на то, что сейчас у нас два гоночных директора, я бы не сказал, что все в порядке. Нужно очистить конюшни. Это не супермаркет: нельзя просто нанять больше стюардов. Необходимы специалисты, которые работают четко и справедливо, устойчивые люди. К примеру, я размышлял о привлечении и подготовке раллийных штурманов, которые обладают навыками многозадачности.

ФИА должна заняться тем, что людей не хватает. Я бы хотел, чтобы гоночных директоров стало как минимум трое – в идеале к началу следующего сезона».

Представьте, что начнется тогда?

Фото: REUTERS/Jim Watson, Leonhard Foeger, Florion Goga, Chris Helgren; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Mark Thompson