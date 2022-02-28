У нового босса мировых гонок – ошеломительная коллекция суперкаров за $75 млн. От монстров на 1500 л.с. до легендарного летающего «Мерседеса»

А на одной «Феррари» он даже застрял на выезде из гаража.

Зимой у автоспорта сменился босс: вместо Жана Тодта президентом ФИА выбрали Мохаммед Бен Сулайем. Раньше он возглавлял федерацию ОАЭ и работал в ФИА вице-президентом по спорту, но еще до кабинетной рутины Сулайема знали как арабскую ралли-звезду: 14 побед в чемпионате Ближнего Востока!

Машины всегда были страстью Мохаммеда: благодаря богатой семье (его брат – глава госкомпании DP World стоимостью $27 млрд) у него имелось достаточно средств, чтобы собрать могучую коллекцию суперкаров.

В 90-х Сулайем рассекал на «Феррари» F50 (512 л.с., $3 млн) и «Ягуаре» XJ220 (500 л.с., 282 выпущенных экземпляра, $600 тысяч). Он хвалился ими еще в старой передаче Джереми Кларксона Motorworld (в выпуске за 1996 год).

Эти машины – до сих пор в гараже президента ФИА.

Еще Мохаммед показал Кларксону другую «Феррари» – F40. Где она сейчас неясно, но однажды машина неплохо так подвела шейха на съемках одного интервью. Он захотел проехаться на ней и порычать мотором, но получилось как-то криво: «Феррари» застряла еще на выезде из гаража. Может, после этого F40 и покинула гараж арабского гонщика.

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Есть у Сулайема и любимчик – «Мерседес» CLK GTR Super Sport (664 л.с., $3,3 млн) – раллийной звезде повезло получить один из всего пяти экземпляров. В конце 90-х «Мерседес» очень рассчитывал на ее успех, потому даже специально доработал модель для участия в «24 часах Ле-Мана». И с треском провалился: из-за неудачной конструкции машина мощно перевернулась и улетела с трека в лес.

Но Мохаммед не собирался на ней гоняться: чаще использовал «Мерседес» для пафосных фото.

Или для совместного снимка с основателем известного бренда одежды Томми Хилфигером.

Вообще эта модель так приглянулась Сулайему, что он приобрел и другую версию – Roadster с открытым верхом (612 л.с., $3,5 млн).

Есть в коллекции шейха и другие редкие экземпляры – например, «Кенигсегг» Agera RS из синего углеволокна (таких всего 25 штук; 1360 л.с., $2,2 млн).

Или дорожная версия «Порше» 911 GT1 (996) – всего сделали 21 машину (600 л.с., $2 млн).

Также в гараже Сулайема можно увидеть одну из всего тридцати «Пагани» Huayra BC – из золотистого углеволокна (800 л.с., $2,5 млн).

Вот за рулем машины сам шейх:

Еще один «Кенигсегг» – гиперкар Regera с уникальной коробкой передач KDD (Koenigsegg Direct Drive). Благодаря ей ДВС напрямую связан с задней осью, и в результате энергия расходуется куда эффективнее: можно еще лучше ощутить 1500 л.с. Всего построили 80 таких машин стоимостью минимум $1,9 млн. Мохаммед не смог пройти мимо такого монстра:

Катается президент ФИА и на одном из главных конкурентов шведских гиперкаров – «Бугатти». Вот, к примеру, Chiron (1500 л.с., $3 млн) с мелькнувшим на фоне «Форде» GT 2005 года (507 л.с., $296 тыс.):

Не обошел стороной Сулайем и известный Veyron (1200 л.с., $2,8 млн) – при этом в гараже шейха стоит редкая версия Super Sport (таких всего 50 штук).

И для полного комплекта французских красавчиков – классическая и довольно редкая «Бугатти» EB110 SS (611 л.с., $660 тыс.): в честь 110-летия компании основателю Этторе Бугатти построили всего 40 экземпляров.

Из классики можно еще отметить фаворитку всех богачей – «Феррари» Enzo (660 л.с., $2,7 млн):

Есть и не менее известная LaFerrari (963 л.с., $3,3 млн):

Мохаммед еще обожает «Макларен». У него есть и нашумевшая Senna (800 л.с., $840 тыс.):

И на том же фото сзади стоит другая модель – P1 (916 л.с., $1,4 млн):

Вместе с ними Сулайем приобрел сразу два (из 115) экземпляра «Макларена» Speedtail (1050 л.с., $2,2 млн):

А здесь позади Senna можно увидеть уже известную нам «Феррари» F50 и «Порше» 918 Spyder (887 л.с., $1,3 млн):

И в конце немного менее спортивной роскоши: первый кроссовер в истории «Роллс-Ройс» – Cullinan (571 л.с., $400 тыс.):

И это далеко не вся коллекция! Несмотря на все старания реддиторов, автопарк Мохаммеда кажется абсолютно бесконечным. Зато там подсчитали, что в целом его гараж стоит $75 млн – всего-то половина бюджета команды «Ф-1» на 2022-й (потолок – $140 млн), 3 годовые зарплаты Фернандо Алонсо или заработок Льюиса Хэмилтона со всеми возможными призовыми, спонсорскими контрактами и дивидендами от бизнеса.

Да, новый босс ФИА знает толк в машинах, гонках и работе топовых автозаводов.

Источник: Reddit

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic; instagram.com/mohammed.ben.sulayem; instagram.com/sbs_03