Саутгейт выключил единственное, что работало у Англии на Евро. Экспресс-разбор очередного уныния

Медленные (как игра Англии) мысли.

Сборная Англии сыграла вничью со Словенией (0:0), но вышла в плей-офф с первого места.

Трех матчей в группе не хватило, чтобы всей командой обогнать одного Килиана Мбаппе по xG (умолчим, что француз сыграл на игру меньше), но это вообще не повод для критики. Мы же знаем, что моменты в игре Англии – не главное.

На этот раз в меню для наслаждения такие позиции.

Англия напугала разговорами о прессинге. Всех, кроме Облака

Перед матчем интригующей деталью о плане Англии поделился Деклан Райс:

«Хотим показать, что можем быть командой, которой нас все хотят видеть. Вы увидите, что мы можем прессинговать. Работали над этим на тренировках, поэтому планируем сыграть первым номером. Будем давить на Словению как можно выше.

Мой стиль завязан на игре первым номером, я люблю читать передачи соперников и перехватывать их. Ненавижу сидеть на своей половине, вот почему был так расстроен в прошлой игре – у меня не получалось добираться до полузащиты соперника. После сезона в «Арсенале» хочется буквально в каждой игре действовать от себя. Думаю, такой же установкой заражены в сборной все».

Деклан не соврал: в отличие от прошлых игр, Англия правда пыталась прессинговать . Самому Деклану досталась роль страхующего перед защитой, тогда как в давление шла атакующая пятерка. Главная проблема – Словения вообще не хотела в это играть. Даже не пытались разыгрывать и почти сразу выносили. Из 28 передач Яна Облака – сразу 21 лонгбол.

Кипер «Атлетико» выбирал между двумя вариантами – забросы на высокого Беньямина Шешко или диагонали на очень активного крайка Жана Карничника. Пару раз словенцы даже выжимали дальние попытки из нехитрой тактики. Иногда выигрывали подбор и запирали Англию на ее половине, чтобы взять передышку от игры в обороне (хотя запыхаться там было трудно).

С главной задачей справились: не дали Англии даже шанса на момент вследствие прессинга.

Саутгейт нашел нового Филлипса. Он продержался всего тайм

После матча с Данией Гарет повеселил: сказал , что ему не хватает Кэлвина Филлипса. Оказалось, не шутил. На игру со Словенией попытался найти ему наиболее близкую замену. Вместо игравшего на этой позиции в центре Трента появился Конор Галлахер из «Челси».

Сразу скажем: Конор – не прямая копия Филлипса по качествам. Играет ближе к чужим воротам, а лучший сезон в карьере провел, копируя манеру Фрэнка Лэмпарда, в «Кристал Пэлас». При этом показательно, что тренировавший его тогда Патрик Виейра тоже видел сходства с Филлипсом. Особенно выделял энергичность в прессинге и заряженность, с которой оба выходят на поле.

Вероятно, Саутгейт посчитал Галлахера более подходящим к прессинг-манере, чем Трента. Проблема в том, что Словения не дала даже шанса показать лучшие качества . Конор прессинговал на одной линии с Джудом Беллингемом, но после выносов Словении возвращался на свою половину.

Такое же минимальное влияние от Галлахера было на игру с мячом. Далеко не сильная его сторона: привык открываться на скорости и врываться вторым темпом в штрафную, чем разыгрывать накоротке. Возможно, поэтому Конора почти на задействовали перед заменой. За первый тайм – всего 20 передач. Меньше только у Харри Кейна и Букайо Сака.

Следствие – Англия старательно избегала зону, которая приносила им хоть какие-то моменты в первых турах . Речь про фланг Сака и Уокера – Галлахер действовал ближе к ним. Основной упор сделали на левый край.

Во втором тайме баланс скоректировался, но уже без Конора. Его Саутгейт убрал сразу в перерыве.

Треугольник на левом фланге – что-то новое от Саутгейта

Благодаря пассивности Словении (устраивала ничья, да и вообще не привыкли прессинговать) Англия наконец-то перестала копировать приемы Шона Дайча в «Эвертоне» и лупить со своей половины. В основном разыгрывали через короткий пас на чужой половине Прогресс!

Ключевая проблема – мяч двигался со скоростью улитки и очень редко доходил до штрафной . Вот передачи на получасовом отрезке первого тайма как олицетворение ужасов.

Разыгрывая, Англия поставила чуть ли не своей миссией решение проблемы левого фланга, где играют Киран Триппьер (правша) и Фил Фоден (привык к центру). Задумка Саутгейта на Словению – подтянуть к ним Джуда и соорудить треугольник, от которого захватит дух.

Выглядело так.

Или так.

До перерыва у этой троицы даже получилось сплести несколько перспективных комбинаций. Самый яркий пример – незасчитанный гол, когда к ним присоединилась еще пара партнеров.

Основная беда – сырость. В результате перепасовок пытались вывести на свободу Деклана Райса (его оппонент уходил на фланг), но слишком часто подводил либо последний пас, либо предпоследний . Самый показательный пример – когда всех выбесил Киран Триппьер, проигнорировавший совершенно свободного Деклана Райса.

Верим, что хотя бы к плей-офф поправится Люк Шоу. Без него совсем туго.

Что дали дебютанты? Сразу трое получили шанс!

Во втором тайме Саутгейт пытался освежить игру. Шалость зашла настолько далеко, что он дал шанс молодым Кобби Майну, Коулу Палмеру и Энтони Гордону. До этого на троих у них было всего четыре минуты на Евро. Тут получили гораздо больше времени.

Чем запомнились:

● Майну – вышел в центр поля вместо Галлахера. Был активнее вовлечен в розыгрыши и сместил в ней акценты в сторону правого фланга, который до перерыва игнорировался. Не улучшил их радикально, но пару раз здорово подключался к атакам и тонко пасовал;

● Палмер – появился вместо Сака в любимую зону у правого фланга. Получил хороший момент в концовке. Пару раз показывал любимый прием – стягивал двух-трех соперников на себя и пасовал свободным партнерам. Те не использовали;

● Гордон – выскочил на левый край вместо Фодена. Сыграл совсем мало, но, возможно, отдал самый острый пас Англии на турнире (разрезал две линии Словении). Если Шоу не поправится, вполне вероятно, будет претендентом на старт в плей-офф. Единственный из заявки, кто способен создавать ширину на проблемном левом фланге.

Я искала хорошее в этой Англии – и провалила миссию

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, Justin Setterfield