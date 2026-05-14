Чемпионат Испании. «Реал» примет «Овьедо», «Жирона» против «Сосьедада» Захаряна

В Ла Лиге проходят матчи 36-го тура.

12 мая «Осасуна» уступила «Атлетико» в матче 36-го тура Ла Лиги (1:2).

13 мая «Алавес» дома победил «Барселону» (1:0).

14 мая «Жирона» сыграет с «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, «Реал» дома проведет игру с «Реал Овьедо».

Чемпионат Испании

36-й тур

Ла Лига Испания. 36 тур
12 мая 17:00, Балаидос
Сельта
Завершен
2 - 3
1.92xG1.53
Леванте
Матч окончен
90’
Райан
86’
Эспи   Ромеро
77’
Пампин   Ману Санчес
Жуджла   Эль-Абделлауи
76’
Сотело   Мингеса
76’
Руэда   Иглесиас
66’
У. Альварес   Сведберг
66’
Аспас   Дуран
66’
63’
  Бруги
62’
Мартинес   Рагубер
61’
Виктор Гарсия   Бруги
60’
Пампин
57’
  Адри
  Жуджла
48’
46’
Тунде   Лосада
2тайм
Перерыв
43’
  Арриага
  Жуджла
4’
Сельта
Раду, Алонсо, Лаго, Хави Родригес, Каррейра, Сотело, Фер Лопес, Руэда, У. Альварес, Жуджла, Аспас
Запасные: Аспас, Ристич, Руэда, Антаньон, Сотело, У. Альварес, Нуньес, Домингес, Жуджла, Вильяр, Айду, Фернандес
1тайм
Леванте:
Райан, Пампин, Морено, Адри, Толян, Арриага, Тунде, Виктор Гарсия, Оласагасти, Мартинес, Эспи
Запасные: Этта-Эйонг, Тунде, Перес, Виктор Гарсия, Маттурро, Абед, Пампин, Моралес, Мартинес, Эспи, Куньят, Ури Рей
Ла Лига Испания. 36 тур
12 мая 18:00, Ла Картуха
Бетис
Завершен
2 - 1
1.98xG0.34
Эльче
Матч окончен
90’
+9’
Валера
Эрнандес
90’
+3’
Натан
85’
Эззальзули   Рикельме
83’
Форнальс   Альтимира
83’
81’
Сангаре   Педроса
81’
Вильяр   Дональд
Льоренте
80’
78’
Вильяр
76’
Фебас
  Форнальс
68’
Фирпо   Натан
66’
64’
Андре Силва   А. Родригес
64’
Форт   Моренте
Ло Чельсо   Иско
63’
58’
Сарабия
57’
Диангана   Виктор Чуст
49’
Петро
2тайм
Перерыв
41’
  Форт
  Эрнандес
9’
Бетис
Вальес, Фирпо, Гомес, Льоренте, Бельерин, Ло Чельсо, Амрабат, Форнальс, Эззальзули, Эрнандес, Антони
Запасные: Фирпо, Эззальзули, Ло Чельсо, Форнальс, Рока, Бакамбу, Адриан, Лопес, Деосса, Чими Авила, де Роа, Фидальго
1тайм
Эльче:
Дитуро, Петро, Аффенгрубер, Сангаре, Фебас, Агуадо, Вильяр, Валера, Форт, Андре Силва, Диангана
Запасные: Форт, Хосан, Сангаре, Редондо, Сепеда, Juan Piera Cugueró, Андре Силва, Мартим Нету, Вильяр, Диангана, Пенья, Бигас
Ла Лига Испания. 36 тур
12 мая 19:30, Эль-Садар
Осасуна
Завершен
1 - 2
2.41xG1.82
Атлетико
Матч окончен
Бойомо
90’
+2’
  Барха
90’
+1’
85’
Ле Норман
Катена
85’
83’
Симеоне
82’
Лукман   Лангле
79’
Льоренте
Мойсес Гомес   Осамбела
72’
Торро   Орос
72’
71’
  Серлот
Галан   Бретонес
60’
Рубен Гарсия   Рауль Гарсия
60’
59’
Пубиль
Барха
57’
57’
Коке
52’
Льоренте
46’
Альмада   Серлот
2тайм
Перерыв
Будимир
45’
+9’
Моро   Барха
37’
Рубен Гарсия
30’
18’
Мендоса   Ле Норман
15’
  Лукман
Галан
14’
Осасуна
Фернандес, Галан, Бойомо, Катена, Розье, Торро, Монкайола, Моро, Мойсес Гомес, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Рубен Гарсия, Хуан Крус, Эррандо, Аргибиде, Бенито, Мойсес Гомес, Стаматакис, Галан, Торро, Rafael Fernández Rodríguez, Муньос, Моро
1тайм
Атлетико:
Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Варгас, Коке, Мендоса, Альмада, Лукман, Гризманн
Запасные: Диас дель Ромо, Белаид, Боньяр, Сьерра, Miguel Llorente Cubo, Морсильо, Альмада, Лукман, Эскивель, Мендоса, Облак, Пурич
Ла Лига Испания. 36 тур
13 мая 17:00, RCDE Стэдиум
Эспаньол
Завершен
2 - 0
0.85xG0.89
Атлетик
Матч окончен
  Кике Гарсия
90’
+2’
У. Гонсалес   Пикель
90’
+1’
Экспосито   Терратс
84’
Фернандес   Кике Гарсия
84’
78’
Унаи Гомес   Серрано
71’
Аресо   Горосабель
  Милья
69’
63’
И. Уильямс   Гурусета
63’
Руис де Галаррета   Хаурегисар
Рока   Милья
63’
Санчес   Каррерас
63’
46’
Вивиан   Йерай Альварес
2тайм
Перерыв
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Ридель, Эль-Хилали, Рока, Лосано, Санчес, У. Гонсалес, Экспосито, Фернандес
Запасные: Фернандес, Рубио, Рока, Салинас, Гомес, Adama Timera, Lluc Castell Solé, Санчес, У. Гонсалес, Фортуньо, Экспосито
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Бойро, Лапорт, Вивиан, Аресо, Рего Мора, Руис де Галаррета, Наварро, Унаи Гомес, Беренгер, И. Уильямс
Запасные: Падилья, Саннади, Исета, Вивиан, Аресо, Унаи Гомес, Эхилус, Лекуэ, Весга, Паредес, Руис де Галаррета, И. Уильямс
Ла Лига Испания. 36 тур
13 мая 17:00, Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
Завершен
2 - 3
0.95xG0.92
Севилья
Матч окончен
90’
+3’
Кармона
Вейга
90’
+2’
86’
Соу   Гудель
86’
Адамс   Кастрин
Айосе Перес
81’
72’
  Адамс
71’
Мопе   Санчес
Микаутадзе   Айосе Перес
70’
Парехо   Комесанья
70’
67’
Варгас   Хуанлу Санчес
Гуйе   Парти
60’
Пепе   Бьюкенен
60’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Салас
36’
  Мартинес Гауна
  Микаутадзе
20’
  Жерар Морено
13’
Вильярреал
Тенас, Педраса, Вейга, Наварро, Фриман, Молейро, Гуйе, Парехо, Пепе, Микаутадзе, Жерар Морено
Запасные: Гонсалес, Гуйе, Жуниор, Олувасейи, Парехо, Камбвала, Коста, Марин, С. Кардона, Пепе, Микаутадзе, Моуриньо
1тайм
Севилья:
Влаходимос, Мартинес Гауна, Кармона, Суасо, Салас, Аспиликуэта, Соу, Агуме, Варгас, Мопе, Адамс
Запасные: Нюланд, Ньянзу, Менди, Пеке, Варгас, Адамс, Фабиу Кардозу, Жордан, Соу, Эджуке, Мопе, Янузай
Ла Лига Испания. 36 тур
13 мая 19:30, Мендисорроса
Алавес
Завершен
1 - 0
0.95xG0.36
Барселона
Матч окончен
89’
Жоау Канселу
87’
Берналь   Маркес
Реббаш
81’
Парада   Бенавидес
80’
79’
Бальде   Жоау Канселу
Денис Суарес   Ибаньес
64’
Диабате   Маньяс
64’
62’
Касадо   Педри
62’
Бардагжи   Ферран Торрес
62’
Кубарси   Эспарт
46’
Рэшфорд
2тайм
Перерыв
  Диабате
45’
+1’
Алавес
Сивера, Реббаш, Перес Идальго, Парада, Коски, Теналья, Денис Суарес, Антонио Бланко, Гуриди, Диабате, Тони Мартинес
Запасные: Парада, Денис Суарес, Энрикес, Мариано Диас, Диабате, Р. Фернандес, Аленья, Калебе, Пачеко, Кастро, Муньос, Гевара
1тайм
Барселона:
Шченсны, Бальде, Кортес, Кубарси, Кунде, Берналь, Касадо, Рэшфорд, Ольмо, Бардагжи, Левандовски
Запасные: Кубарси, Берналь, Мартин, Бальде, Гарсия, Эрик Гарсия, Касадо, Аллер, Кристенсен, Бардагжи, Араухо, Гави
Ла Лига Испания. 36 тур
13 мая 19:30, Колисеум
Хетафе
Завершен
3 - 1
1.82xG0.41
Мальорка
Матч окончен
Мартин
86’
81’
А. Санчес
Давинчи
80’
79’
Морланес   Пратс
Дуарте
78’
74’
Торре
Джене   Боселли
71’
66’
Виржили   Асано
66’
Дардер   А. Санчес
65’
  Маскарель
Ньом   Давинчи
64’
  Ромеро
63’
46’
Лувумбу   Торре
2тайм
Перерыв
43’
Маффео
  Сатриано
41’
31’
Маскарель
  Сатриано
14’
Хетафе
Сория, Иглесиас, Ньом, Ромеро, Дуарте, Джене, Арамбарри, Damián, Милья, Мартин, Сатриано
Запасные: Летачек, Камара, Бирманчевич, Санкрис, Васкес, Джене, Хави Муньос, Лисо, Рико, Майораль, Ньом
1тайм
Мальорка:
Роман, Орехуэла 2007, Вальент, Лопес, Маффео, Маскарель, Морланес, Виржили, Дардер, Лувумбу, Мурики
Запасные: Miguel Calatayud García, Льябрес, Лувумбу, Виржили, Куэльяр, Тони Лато, Олаисола, Дардер, Cesc Riba Espinosa, Морланес, Морей, Мохика
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс''
24 комментария
Удачи каталонскому гегемону:)) Как же похорошело на ветке, ни одного мадридского глора:))
100 лет не слышал мельникова
он как снотворное

ща чуть не уснул
вот и заканчивается очередной футбольный сезон, интриги все меньше, но скоро чм!
А чё у нас 2 выходных только
Рад за Инженера, заслужили!!!
Пока прям вар здорового человека
Пока прям вар здорового человека
Николай Ставрогин - добрый мальчик
Загорелый удалился, видимо перегрелся
Операция по отправке Жироны в Сегунду идёт по плану !
Ателетик и Вильярреал уже заработали по три очка в следующем сезоне ))
Вам же важнее посмотреть рекламу никчемных кредиток, чем такое «рядовое» событие как чемпионский коридор?
Вам же важнее посмотреть рекламу никчемных кредиток, чем такое «рядовое» событие как чемпионский коридор?
Так не делал вроде Ланс ?
Эспаньол выиграл!? Да ладно! Когда они побеждали последний раз в Ла Лиге? Давно это было... А ведь в начале сезона какое-то время неплохо шли.
