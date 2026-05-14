Чемпионат Испании. «Реал» примет «Овьедо», «Жирона» против «Сосьедада» Захаряна

В Ла Лиге проходят матчи 36-го тура.
12 мая «Осасуна» уступила «Атлетико» в матче 36-го тура Ла Лиги (1:2).
13 мая «Алавес» дома победил «Барселону» (1:0).
14 мая «Жирона» сыграет с «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, «Реал» дома проведет игру с «Реал Овьедо».
Чемпионат Испании
36-й тур
Сельта
Раду, Алонсо, Лаго, Хави Родригес, Каррейра, Сотело, Фер Лопес, Руэда, У. Альварес, Жуджла, Аспас
Запасные: Аспас, Ристич, Руэда, Антаньон, Сотело, У. Альварес, Нуньес, Домингес, Жуджла, Вильяр, Айду, Фернандес
Леванте:
Райан, Пампин, Морено, Адри, Толян, Арриага, Тунде, Виктор Гарсия, Оласагасти, Мартинес, Эспи
Запасные: Этта-Эйонг, Тунде, Перес, Виктор Гарсия, Маттурро, Абед, Пампин, Моралес, Мартинес, Эспи, Куньят, Ури Рей
Бетис
Вальес, Фирпо, Гомес, Льоренте, Бельерин, Ло Чельсо, Амрабат, Форнальс, Эззальзули, Эрнандес, Антони
Запасные: Фирпо, Эззальзули, Ло Чельсо, Форнальс, Рока, Бакамбу, Адриан, Лопес, Деосса, Чими Авила, де Роа, Фидальго
Эльче:
Дитуро, Петро, Аффенгрубер, Сангаре, Фебас, Агуадо, Вильяр, Валера, Форт, Андре Силва, Диангана
Запасные: Форт, Хосан, Сангаре, Редондо, Сепеда, Juan Piera Cugueró, Андре Силва, Мартим Нету, Вильяр, Диангана, Пенья, Бигас
Рубен Гарсия Рауль Гарсия
Осасуна
Фернандес, Галан, Бойомо, Катена, Розье, Торро, Монкайола, Моро, Мойсес Гомес, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Рубен Гарсия, Хуан Крус, Эррандо, Аргибиде, Бенито, Мойсес Гомес, Стаматакис, Галан, Торро, Rafael Fernández Rodríguez, Муньос, Моро
Атлетико:
Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Варгас, Коке, Мендоса, Альмада, Лукман, Гризманн
Запасные: Диас дель Ромо, Белаид, Боньяр, Сьерра, Miguel Llorente Cubo, Морсильо, Альмада, Лукман, Эскивель, Мендоса, Облак, Пурич
Руис де Галаррета Хаурегисар
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Ридель, Эль-Хилали, Рока, Лосано, Санчес, У. Гонсалес, Экспосито, Фернандес
Запасные: Фернандес, Рубио, Рока, Салинас, Гомес, Adama Timera, Lluc Castell Solé, Санчес, У. Гонсалес, Фортуньо, Экспосито
Атлетик:
Унаи Симон, Бойро, Лапорт, Вивиан, Аресо, Рего Мора, Руис де Галаррета, Наварро, Унаи Гомес, Беренгер, И. Уильямс
Запасные: Падилья, Саннади, Исета, Вивиан, Аресо, Унаи Гомес, Эхилус, Лекуэ, Весга, Паредес, Руис де Галаррета, И. Уильямс
Вильярреал
Тенас, Педраса, Вейга, Наварро, Фриман, Молейро, Гуйе, Парехо, Пепе, Микаутадзе, Жерар Морено
Запасные: Гонсалес, Гуйе, Жуниор, Олувасейи, Парехо, Камбвала, Коста, Марин, С. Кардона, Пепе, Микаутадзе, Моуриньо
Севилья:
Влаходимос, Мартинес Гауна, Кармона, Суасо, Салас, Аспиликуэта, Соу, Агуме, Варгас, Мопе, Адамс
Запасные: Нюланд, Ньянзу, Менди, Пеке, Варгас, Адамс, Фабиу Кардозу, Жордан, Соу, Эджуке, Мопе, Янузай
Алавес
Сивера, Реббаш, Перес Идальго, Парада, Коски, Теналья, Денис Суарес, Антонио Бланко, Гуриди, Диабате, Тони Мартинес
Запасные: Парада, Денис Суарес, Энрикес, Мариано Диас, Диабате, Р. Фернандес, Аленья, Калебе, Пачеко, Кастро, Муньос, Гевара
Барселона:
Шченсны, Бальде, Кортес, Кубарси, Кунде, Берналь, Касадо, Рэшфорд, Ольмо, Бардагжи, Левандовски
Запасные: Кубарси, Берналь, Мартин, Бальде, Гарсия, Эрик Гарсия, Касадо, Аллер, Кристенсен, Бардагжи, Араухо, Гави
Хетафе
Сория, Иглесиас, Ньом, Ромеро, Дуарте, Джене, Арамбарри, Damián, Милья, Мартин, Сатриано
Запасные: Летачек, Камара, Бирманчевич, Санкрис, Васкес, Джене, Хави Муньос, Лисо, Рико, Майораль, Ньом
Мальорка:
Роман, Орехуэла 2007, Вальент, Лопес, Маффео, Маскарель, Морланес, Виржили, Дардер, Лувумбу, Мурики
Запасные: Miguel Calatayud García, Льябрес, Лувумбу, Виржили, Куэльяр, Тони Лато, Олаисола, Дардер, Cesc Riba Espinosa, Морланес, Морей, Мохика
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
он как снотворное
ща чуть не уснул
Ателетик и Вильярреал уже заработали по три очка в следующем сезоне ))