20 комментариев

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И «Ливерпулю», и «Челси» очень нужен опорник (Кайседо). А пока у Клоппа с Почеттино максимально разные решения – оба проблемные

Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
Коди Гакпо Коди Гакпо
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Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Футбол Футбол

Разбор Вадима Лукомского.

«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью (1:1) в первом туре АПЛ, а контекстом матча стала трансферная сага вокруг опорника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Его долго вел «Челси», а в конце недели в гонку с готовностью платить больше 100 млн фунтов включился «Ливерпуль». 

Готовность обеих команд так щедро инвестировать в конкретную проблемную зону стала тизером тактических интриг матча. И Маурисио Почеттино, и Юргену Клоппу нужно было без важного элемента оригинальным образом выстроить игру в центральной зоне. Они выбрали очень разные пути.

Почеттино предпочел базис из трех центральных защитников – схема 3-4-2-1, которая хорошо знакома «Челси», но далеко не главная для аргентинца. В центре стартовали Энцо Фернандес и Конор Галлахер. 

«Ливерпуль» вышел в классических 4-3-3, но с нестандартным наполнением. Алексис Мак Аллистер занял позицию опорника, а рядом с ним расположились Коди Гакпо и Доменик Собослаи. В сумме с отдельной тройкой нападения на бумаге максимально атакующий вариант:

Путь Почеттино: тот же стиль через смену схемы, спецзадание у Чуквуэмеки и свободная роль Энцо

Важно сыграть смело, а в этом рисунке нехватку чистого опорника может компенсировать работоспособность пары Энцо-Галлахер и дополнительный защитник с выдвижениями – ключевое из принципа Почеттино.

Некоторые элементы этого замысла очень достойно сработали. «Челси» высоко встречал соперника. Тренер уделил отдельное внимание походам Трента в опорную. По нему персонально играл Чуквуэмека. Остальные футболисты смещались по мячу так, что пространство оставалось только на дальнем фланге: 

Чуквуэмека преследовал Трента, даже когда тот добегал до противоположной части поля. Партнеры адаптировались так, чтобы перекрывать все ближние опции:

В рамках этих принципов «Челси» шел в давление без перестраховок. У этого были и минусы. При провале первой волны давления особенно важны становились индивидуальные дуэли защитников «Челси» с тройкой атаки «Ливерпуля». Один проигранный эпизод кратно повышал остроту атаки.

При этом центральные защитники должны были действовать агрессивно – становились даже ситуативными опорниками, чтобы поддерживать цельность прессинга:

По сути, они должны были не просто выигрывать дуэли, а выигрывать их в особой манере – агрессивной, без возможности плассироваться и выжидать. 

Пример негативных последствий – Аксель Дисаси уступает Луису Диасу после плотного выдвижения за ним:

Результат – атака 3-в-2:

Обычно такая агрессивная манера сочетается с большей подстраховкой. Либо защитники играют без четкой помощи, но действуют осторожнее. Вариант «Челси» был рискованным и не всегда работал (зато позволил не отказываться от смелого прессинга).

При владении схема «Челси» трансформировалась в 3-1-5-1. Ближе к защитникам чаще всего оставался Галлахер, а Энцо шел открываться рядом с атакующими игроками:

Такая структура дала Фернандесу максимальные полномочия. Он чаще всех из полузащитников касался мяча, но сочетал диктовку ритма с открываниями в чужой опорной и рывками до чужой штрафной. Аргентинец выбирал, где он нужнее – и был хорош в подобных решениях. Этот эксперимент однозначно сработал.

И здорово подчеркнул, почему Почеттино так хочет купить для Энцо более оборонительного партнера. 

Путь Клоппа: пассивность без мяча, игра на пространстве, ситуативные переходы на 4-4-2

Клопп пошел иным путем. Его команда не прессинговала до упора, позволяя центральным защитникам и иногда опорникам «Челси» владеть мячом. Отказ от тотального давления позволял «Ливерпулю» поддерживать компактность. Вероятно, по задумке плотное расположение футболистов должно было компенсировать нехватку у большинства из них оборонительных качеств. Такой подход лишил «Ливерпуль» привычного стиля и все равно работал со сбоями.

Команда выжидала в схеме 4-3-3, но не давила на защитников «Челси». В центре создавали плотность, но Тиаго Силва получал время для подготовки переводов: 

В некоторых эпизодах «Ливерпуль» вообще переходил на 4-4-2 – Диас и Собослаи становились фланговыми, а впереди оставались Салах и Жота:

Идея была понятной, но детали хромали. Провалов именно в центральной зоне хватало.

В этом моменте Гакпо с опозданием выдергивается на Энцо – и накрывать не успевает, и линию для передачи открывает:

После продвижения Энцо делает рывок, который мог бы доиграть опорник:

Но Мак Аллистер не чувствует этот момент – и позволяет партнеру по сборной оторваться:

Это эпизод перед отмененным голом «Челси». Он подчеркивает другую по характеру проблему.

Вокруг Фернандеса есть плотность, но Гакпо и Мак Аллистер не могут создать нужного давления – слишком многое позволяют:

Тут Гакпо смотрит на мяч и теряет оппонента по эпизоду – Энцо:

В момент получения мяча Гакпо уже отстает от эпизода, поэтому для запоздалой страховки выдвигается Мак Аллистер – неудачно:

Из хороших новостей: в большинстве эпизодов этот беспредел не шел в комплекте с высокой линией (так как отказались от прессинга). Защитникам было проще исправлять ошибки – особенно классно выглядел Ибраима Конате.

Еще одно следствие такого подхода – «Ливерпулю» открывалось больше возможностей для игры на пространстве. В такие моменты атакующее сочетание в полузащите играло уже за гостей. Мак Аллистер связывал пасами, Собослаи тащил на проходах, а Гакпо становился четвертым в атакующей группе. Лучший пример – как раз гол Диаса. Начиная с Алиссона, все участники атаки показали потрясающее спокойствие и техническое великолепие. Ни одного лишнего касания.

При этом пассивный стиль привел к упущенным возможностям в позиционных атаках. У «Челси» было достаточно проблем на своей половине поля, но «Ливерпуль» недостаточно часто проверял их в таком режиме. 

В моменте перед отмененным голом Салаха часть команды действовала пассивно, часть пыталась давить. Чуквуэмека разрывался между соперниками (за эпизод попробует начать забеги в трех направлениях):

Трент в момент получения мяч был ничейным:

В этом моменте Галлахер с лучшей позиции наблюдает за тем, как Собослаи разгоняется и входит в штрафную, хотя опорник мог бы четче оценить ситуацию и закрыть самое очевидное направление для прохода: 

Эти недостатки можно было вскрывать заметно чаще, если бы «Ливерпуль» не выбрал путь выжидания и перестраховок.  

***

Обе команды пошли на компромиссы. Обе чередовали неплохие отрезки с проблемными – и не показали цельного рисунка (наверное, и ждать не стоило).

После матча появились финальные новости по Мойсесу Кайседо: он все-таки выбрал «Челси». Получив эквадорца, Почеттино сможет вернуться к любимой схеме 4-2-3-1. Кайседо – инструмент, который позволит достичь баланса в прессинге, не жертвуя при этом атакующим потенциалом. Приятным бонусом будет возможность и дальше использовать Энцо в более свободной атакующей роли.

«Ливерпуль» тоже нуждается в опорнике. Формально даже без игрока этого функционала Клопп не отказывался от любимой формации, но был максимально далек от привычных принципов. «Ливерпуль» без прессинга не настоящий «Ливерпуль». Без объемного опорника «Ливерпуль» не чувствует страховки и уверенности, которая нужна, чтобы тотально душить соперника. Показательно, что без такого футболиста Клопп решил даже не пробовать играть классическим образом.

Этот матч стоит рассматривать в более широком контексте. В теории он мог родить нестандартные ходы и даже переоценку приоритетов, но на практике лишь подтвердил очевидные нужды команд. Теперь следим за трансферными решениями.

Челси – Ливерпуль 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
13 августа, 18.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 18 Диас, 1:1 – 37 Дисаси.
ЧелсиСанчес, Джеймс (Гюсто, 76), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл (Угошукву, 90), Галлахер, Фернандес, Чуквуэмека (Матсен, 81), Стерлинг (Мудрик, 81), Джексон.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер, Салах (Эллиотт, 77), Диогу Жота (Нуньес, 66), Диас (Доук, 77), Гакпо (Джонс, 66).
Предупреждения:
Чуквуэмека (4), Фернандес (32), Диогу Жота (32), Александер-Арнолд (68), Джексон (85), Мак Аллистер (89).

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Фото: AP Photo/Ian Walton

20 комментариев

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Абдра
какое ржачное фото🤣
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DolJun
интересно, сколько времени должно пройти до тех пор, пока соперники энцо по единоборствам раскусят его фишку умышленно остановиться на секунду и откатить мяч чуть назад. всего один матч прошел - а эта особенность его контроля мяча уже слишком бросается в глаза. но вообще вчера он был крут, ждем опорника в пару.
по поводу ливерпуля - год новый, трент-защитник старый) весь матч самые опасные моменты пришли с его фланга: и удар чилвела, и удар джексона, и проход мудрика в концовке. прикольно как клопп упирается в свое мнение о том, что трент хороший защитник) напоминает мне онану, которого типа взяли за его игру ногами и даже получая мячи за шиворот он будто нарочито продолжает выходить все дальше из ворот - классическое "на зло мамке отморожу уши".
а вообще бодрая была ничья, челси уже который матч непобедимый против ливерпуля в основное время. как и ливерпуль против челси))
+6
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gopar
Челси приятно удивил после прошлого сезона, появилась структура и мысль. Уверен, что Кайседо стоит своих денег и будет больше вариантов для Поччетино, но Ливерпулю, на мой взгляд,классный опорник просто необходим - Слобослай и тем более Гакпо это все таки больше игроки атаки.
+3
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Альвир Райн
Кайседо не опорник. Это "восьмерка" оборонительного плана. В любой схеме с единственным опорником Кайседо на этой позиции не решит проблем команды.
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Stewart D.
Ответ Sergey Kuznetsov
Наверное, стоит отметить, что встреча команд в первом туре большая удача для Ливерпуля. И хочется надеется, что сильно постарел и сморщился Джон Генри именно от переживаний из-за необходимого укрепления команды.
генри приехал в лондон что бы жаловаться на челси, почему они тратят 800 мультов за 3 трансф окна и всё еще без наказания за нарушения ФФП.

на счёт остального хз. Покупками пока не пахнет
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Фанат спорта01
Ответ Профессор из Кобхэма
Нисколько, у Энцо все движения на автомате работают. Это все равно что раскусить рулетку у Зидана или смещение в центр от Роббена. Ну и у Энцо достаточно большой арсенал движений, он может разворачиваться как-угодно, поэтому столько стоит, и поэтому он чемпион мира и ему всего 22. Просто вчера Энцо дали чуть больше свободы и вот сразу его уровень бросается в глаза, он способен доминировать от опорки до штрафной соперника. Помимо техники он еще и очень крепкий, как типичный латинос, поэтому он может контролировать мяч даже когда на нем буквально висит игрок или даже пытается фолить. В общем это бульдозер с феноменальной техникой и культурой паса. И он действительно стоит столько, сколько за него заплатили. Как только пришел тренер - Энцо сразу начал показывать уровень, как показывал в Бенфике или сборной. Вряд ли это совпадение.
ну не знаю я смотрел только 4матча Челси после перехода Энсо.
с Арсеналом,2матча с Мадридом и вчера.
И хорошо он смотрелся только во вчерашнем матче.
с Арсеналом его вообще не было видно,с Реалом вроде играл неплохо но не на 120млн конечно.
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Джейме Ланнистер
Ответ Профессор из Кобхэма
Нисколько, у Энцо все движения на автомате работают. Это все равно что раскусить рулетку у Зидана или смещение в центр от Роббена. Ну и у Энцо достаточно большой арсенал движений, он может разворачиваться как-угодно, поэтому столько стоит, и поэтому он чемпион мира и ему всего 22. Просто вчера Энцо дали чуть больше свободы и вот сразу его уровень бросается в глаза, он способен доминировать от опорки до штрафной соперника. Помимо техники он еще и очень крепкий, как типичный латинос, поэтому он может контролировать мяч даже когда на нем буквально висит игрок или даже пытается фолить. В общем это бульдозер с феноменальной техникой и культурой паса. И он действительно стоит столько, сколько за него заплатили. Как только пришел тренер - Энцо сразу начал показывать уровень, как показывал в Бенфике или сборной. Вряд ли это совпадение.
Не знал что Зидан каждый матч один финт 10 раз делал.
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Stewart D.
Ответ Sergey Kuznetsov
жаловаться самому Боули на стадионе? или все же где и положено: в Весминстерском Аббатстве?
а что ему мешает после матча пойти в офис ПЛ ?
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Sergey Kuznetsov
Ответ Stewart D.
генри приехал в лондон что бы жаловаться на челси, почему они тратят 800 мультов за 3 трансф окна и всё еще без наказания за нарушения ФФП. на счёт остального хз. Покупками пока не пахнет
жаловаться самому Боули на стадионе? или все же где и положено: в Весминстерском Аббатстве?
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The Best
Ответ Альвир Райн
Кайседо не опорник. Это "восьмерка" оборонительного плана. В любой схеме с единственным опорником Кайседо на этой позиции не решит проблем команды.
Может быть поэтому и пытаются взять Лавию,в центре будут играть Лавия а Кайседо а Энцо чуть ближе к атаке.Идеально как по мне
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pack25
Ответ Фанат спорта01
ну не знаю я смотрел только 4матча Челси после перехода Энсо. с Арсеналом,2матча с Мадридом и вчера. И хорошо он смотрелся только во вчерашнем матче. с Арсеналом его вообще не было видно,с Реалом вроде играл неплохо но не на 120млн конечно.
У данного пользователя в порядке вещей хейтить клубы и их трансферы, при этом всячески превозносить трансферы Челси. Это норма для него, к этому многие здесь уже привыкли.
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Shuller18
К Челси состав ппц средним стал, уровня Кристал Пэлас какого-то
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Назарбек Рамунанаев
А нечего было Канте продавать
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Balt
Чурчхелу.... Ой, Кукурелью пусть в опорной зоне пробуют.
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Sergey Kuznetsov
Наверное, стоит отметить, что встреча команд в первом туре большая удача для Ливерпуля. И хочется надеется, что сильно постарел и сморщился Джон Генри именно от переживаний из-за необходимого укрепления команды.
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lampard4ever
Ну, претензий к оборонительной тройке Челси по этому матчу быть не может. Сказать, что они не сыграны ещё - это ничего не сказать. Колвилл вернулся из аренды, а Дисаси купили буквально на днях, так что перспективы роста значительны. Хорошо, что Ливерпуль особо не напрягал их в этом матче. Нужно время, команда новая, сыгрывается прямо в боевых условиях по ходу чемпионата.
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Никита Самарин
Какая же всё-таки важнейшая позиция - опорник. С определённым (нужным) игроком в опорной зоне обе команды играли бы по другому.
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Marat_taraz
После отмененного 2 гола Салаха, весь Ливерпуль как то встал пассивно , в этот момент стало тревожно, пропустили гол от Дисаси, вследом лишь милиметры спасли от гола Чилуэла, да и дальше Ливерпуль был очень пассивен , мяч отбирать было не кому, да срочно нужен полузащитник с оборонительными навыками , уход Фабиньо это большая дыра , а теперь что интересно к кому бы Ливерпуль не вышел все будут задирать ценник, с другой стороны а есть ли сейчас такого уровня опорники способные заиграть сразу же без подготовки и без предсезонки , мне тревожно за Ливерпуль, о чем думали целое лето , почему не уговорили остаться Фабиньо пока не нашли замену
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