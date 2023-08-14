20 комментариев

Разбор Вадима Лукомского.

«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью (1:1) в первом туре АПЛ, а контекстом матча стала трансферная сага вокруг опорника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Его долго вел «Челси», а в конце недели в гонку с готовностью платить больше 100 млн фунтов включился «Ливерпуль».

Готовность обеих команд так щедро инвестировать в конкретную проблемную зону стала тизером тактических интриг матча. И Маурисио Почеттино, и Юргену Клоппу нужно было без важного элемента оригинальным образом выстроить игру в центральной зоне. Они выбрали очень разные пути.

Почеттино предпочел базис из трех центральных защитников – схема 3-4-2-1, которая хорошо знакома «Челси», но далеко не главная для аргентинца. В центре стартовали Энцо Фернандес и Конор Галлахер.

«Ливерпуль» вышел в классических 4-3-3, но с нестандартным наполнением. Алексис Мак Аллистер занял позицию опорника, а рядом с ним расположились Коди Гакпо и Доменик Собослаи. В сумме с отдельной тройкой нападения на бумаге максимально атакующий вариант:

Путь Почеттино: тот же стиль через смену схемы, спецзадание у Чуквуэмеки и свободная роль Энцо

Важно сыграть смело, а в этом рисунке нехватку чистого опорника может компенсировать работоспособность пары Энцо-Галлахер и дополнительный защитник с выдвижениями – ключевое из принципа Почеттино.

Некоторые элементы этого замысла очень достойно сработали. «Челси» высоко встречал соперника. Тренер уделил отдельное внимание походам Трента в опорную. По нему персонально играл Чуквуэмека. Остальные футболисты смещались по мячу так, что пространство оставалось только на дальнем фланге:

Чуквуэмека преследовал Трента, даже когда тот добегал до противоположной части поля. Партнеры адаптировались так, чтобы перекрывать все ближние опции:

В рамках этих принципов «Челси» шел в давление без перестраховок. У этого были и минусы. При провале первой волны давления особенно важны становились индивидуальные дуэли защитников «Челси» с тройкой атаки «Ливерпуля». Один проигранный эпизод кратно повышал остроту атаки .

При этом центральные защитники должны были действовать агрессивно – становились даже ситуативными опорниками, чтобы поддерживать цельность прессинга:

По сути, они должны были не просто выигрывать дуэли, а выигрывать их в особой манере – агрессивной, без возможности плассироваться и выжидать.

Пример негативных последствий – Аксель Дисаси уступает Луису Диасу после плотного выдвижения за ним:

Результат – атака 3-в-2:

Обычно такая агрессивная манера сочетается с большей подстраховкой. Либо защитники играют без четкой помощи, но действуют осторожнее. Вариант «Челси» был рискованным и не всегда работал (зато позволил не отказываться от смелого прессинга).

При владении схема «Челси» трансформировалась в 3-1-5-1. Ближе к защитникам чаще всего оставался Галлахер, а Энцо шел открываться рядом с атакующими игроками:

Такая структура дала Фернандесу максимальные полномочия. Он чаще всех из полузащитников касался мяча, но сочетал диктовку ритма с открываниями в чужой опорной и рывками до чужой штрафной. Аргентинец выбирал, где он нужнее – и был хорош в подобных решениях. Этот эксперимент однозначно сработал.

И здорово подчеркнул, почему Почеттино так хочет купить для Энцо более оборонительного партнера.

Путь Клоппа: пассивность без мяча, игра на пространстве, ситуативные переходы на 4-4-2

Клопп пошел иным путем. Его команда не прессинговала до упора, позволяя центральным защитникам и иногда опорникам «Челси» владеть мячом. Отказ от тотального давления позволял «Ливерпулю» поддерживать компактность. Вероятно, по задумке плотное расположение футболистов должно было компенсировать нехватку у большинства из них оборонительных качеств. Такой подход лишил «Ливерпуль» привычного стиля и все равно работал со сбоями.

Команда выжидала в схеме 4-3-3, но не давила на защитников «Челси». В центре создавали плотность, но Тиаго Силва получал время для подготовки переводов:

В некоторых эпизодах «Ливерпуль» вообще переходил на 4-4-2 – Диас и Собослаи становились фланговыми, а впереди оставались Салах и Жота:

Идея была понятной, но детали хромали. Провалов именно в центральной зоне хватало.

В этом моменте Гакпо с опозданием выдергивается на Энцо – и накрывать не успевает, и линию для передачи открывает:

После продвижения Энцо делает рывок, который мог бы доиграть опорник:

Но Мак Аллистер не чувствует этот момент – и позволяет партнеру по сборной оторваться:

Это эпизод перед отмененным голом «Челси». Он подчеркивает другую по характеру проблему.

Вокруг Фернандеса есть плотность, но Гакпо и Мак Аллистер не могут создать нужного давления – слишком многое позволяют:

Тут Гакпо смотрит на мяч и теряет оппонента по эпизоду – Энцо:

В момент получения мяча Гакпо уже отстает от эпизода, поэтому для запоздалой страховки выдвигается Мак Аллистер – неудачно:

Из хороших новостей: в большинстве эпизодов этот беспредел не шел в комплекте с высокой линией (так как отказались от прессинга). Защитникам было проще исправлять ошибки – особенно классно выглядел Ибраима Конате.

Еще одно следствие такого подхода – «Ливерпулю» открывалось больше возможностей для игры на пространстве. В такие моменты атакующее сочетание в полузащите играло уже за гостей. Мак Аллистер связывал пасами, Собослаи тащил на проходах, а Гакпо становился четвертым в атакующей группе. Лучший пример – как раз гол Диаса. Начиная с Алиссона, все участники атаки показали потрясающее спокойствие и техническое великолепие. Ни одного лишнего касания.

При этом пассивный стиль привел к упущенным возможностям в позиционных атаках. У «Челси» было достаточно проблем на своей половине поля, но «Ливерпуль» недостаточно часто проверял их в таком режиме.

В моменте перед отмененным голом Салаха часть команды действовала пассивно, часть пыталась давить. Чуквуэмека разрывался между соперниками (за эпизод попробует начать забеги в трех направлениях):

Трент в момент получения мяч был ничейным:

В этом моменте Галлахер с лучшей позиции наблюдает за тем, как Собослаи разгоняется и входит в штрафную, хотя опорник мог бы четче оценить ситуацию и закрыть самое очевидное направление для прохода:

Эти недостатки можно было вскрывать заметно чаще, если бы «Ливерпуль» не выбрал путь выжидания и перестраховок .

***

Обе команды пошли на компромиссы. Обе чередовали неплохие отрезки с проблемными – и не показали цельного рисунка (наверное, и ждать не стоило).

После матча появились финальные новости по Мойсесу Кайседо: он все-таки выбрал «Челси». Получив эквадорца, Почеттино сможет вернуться к любимой схеме 4-2-3-1. Кайседо – инструмент, который позволит достичь баланса в прессинге, не жертвуя при этом атакующим потенциалом . Приятным бонусом будет возможность и дальше использовать Энцо в более свободной атакующей роли.

«Ливерпуль» тоже нуждается в опорнике. Формально даже без игрока этого функционала Клопп не отказывался от любимой формации, но был максимально далек от привычных принципов. «Ливерпуль» без прессинга не настоящий «Ливерпуль». Без объемного опорника «Ливерпуль» не чувствует страховки и уверенности, которая нужна, чтобы тотально душить соперника. Показательно, что без такого футболиста Клопп решил даже не пробовать играть классическим образом.

Этот матч стоит рассматривать в более широком контексте. В теории он мог родить нестандартные ходы и даже переоценку приоритетов, но на практике лишь подтвердил очевидные нужды команд. Теперь следим за трансферными решениями.

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: AP Photo/Ian Walton