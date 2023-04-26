Пока сравнялся с Салахом.

В первые три сезона в АПЛ (с 1992-го по 1995-й) играли 22 клуба, каждый проводил за чемпионат по 42 матча. Затем лига ужалась до привычных нам 20 команд и перешла на 38-матчевый формат.

Это важная оговорка всплывает, когда кто-то берется сравнивать бомбардирские успехи разных эпох. В АПЛ до этого сезона сосуществовали два зачета – для игроков, чей максимум ограничен 38 играми, и для тех, кто застал рождение лиги.

Но вот появился Эрлинг Холанд – нападающий, который не любит условности. Мегабомбардир «Манчестер Сити» в нескольких шагах от абсолютного рекорда лиги. За 8 матчей до конца он уже повторил достижение Мохамеда Салаха (32 гола в сезоне с 38 турами) и вот-вот подберется к вершинам Алана Ширера и Энди Коула – 34 гола при 42 турах.

Холанду просто не нужны оговорки.

Норвежец попал в элитную компанию бомбардиров с 30+ мячами за чемпионат. До него такого добивались только девять игроков (Ширер пробил отметку в 30 голов три раза).

Пока Холанд и здесь не подмял под себя историю, вспомним детали рекордных сезонов Коула, Ширера и Салаха – ведь похоже, что совсем скоро мы будем ориентироваться лишь на Эрлинга.

Энди Коул, «Ньюкасл» – 34 гола (1993/94). И он даже не бил пенальти

Союз Коула и «Ньюкасла» начался не так, как начинаются правильные истории.

О чем говорить, если Кевин Киган, тренировавший «Ньюкасл», перепутал имя форварда, которого собирался подписать.

В феврале 1993-го одноклубник по «Бристолю» сообщил Энди, что с ним хочет переговорить Киган. Вскоре из трубки прозвучало: «Здравствуй, Адриан». Коул вообще-то предпочитал, чтобы его называли Эндрю (а не Энди, как мы все привыкли), но Адриан – это было уже слишком.

– Думаю, вы ошиблись, потому что я Эндрю.

– Ой, прости. Так или иначе ты нам интересен. Можешь завтра приехать в Ньюкасл?

– Завтра не получится, я еще не закончил со стиркой. А вот послезавтра – могу.

Коул забил 12 мячей в 12 играх за «Ньюкасл» и помог клубу вернуться в высший дивизион, который с недавнего времени назывался Премьер-лигой.

А когда Киган перед новым сезоном сообщил: «Я возьму игрока именно для тебя» – и вернул на «Сент-Джеймс Парк» Питера Бердсли, стало еще лучше. Взаимопонимание парочки позволило «Ньюкаслу» закончить дебютный сезон в АПЛ с 82 мячами – атаки лучше у «сорок» так и не появилось.

Коул забил 34 мяча и добавил 13 ассистов, став первым в лиге по двум показателям. Позже такое удастся лишь Харри Кейну (сезон-2020/21).

При этом Коул обошелся без пенальти – привычного бонуса для успешных бомбардиров. За карьеру в АПЛ Энди наколотил 187 мячей – и лишь один был с точки.

«Я всегда говорил, хоть это и может показаться высокомерным: если забивать, то чистые голы. Я сказал это наполовину в шутку, но во всех клубах тренеры думали, что я захочу бить пенальти (кроме «Манчестер Юнайтед», там пенальти исполнял Кантона). Они удивлялись, когда я отказывался. Так бы я, может, добирал голов 6 каждый сезон, но я ни о чем не жалею.

У меня только один такой гол. Это было за «Фулхэм» против «Бирмингема», я взялся, потому что больше никто не хотел», – рассказывал много лет спустя Коул.

Прорыв в сезоне-1993/94 принес ему приз лучшему молодому игроку. Киган называл Энди (Адриана) «самым интересным футболистом Англии». 41 гол в 46 матчах остается клубным рекордом «Ньюкасла».

Но идиллия продлилась недолго. Уже следующей зимой Коул сенсационно перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Мне нравилось в «Ньюкасле», но играть там было тяжело. Я был молод, и было трудно справиться со свалившимся обожанием. Я просто хотел играть в футбол, потом идти домой и тусоваться с приятелями.

Когда я показывался на людях, порой кто-то бросал: «Хорош!» Это было прекрасно. Но порой я ужинал с женой, и находились те, кто пытался влезть в разговор. Я оказался в ловушке. И чем больше я забивал, тем хуже становилось. Все – от молочника до продавца газет – хотели говорить лишь о футболе, футболе и только футболе», – говорил Коул.

Впоследствии он выиграет все возможные трофеи, но хотя бы до 20 голов за сезон Премьер-лиги уже не доберется.

Алан Ширер, «Блэкберн» – 34 гола (1994/95). Единственный полностью здоровый сезон и трофей лучшего бомбардира в истории АПЛ

260 – столько Алан Ширер забил в Премьер-лиге. С этим рекордом Холанд пока не расправится.

В первых 100 матчах Алан выбил 100 результативных баллов – 79+21.

Еще у Ширера три «Золотых бутсы» – за сезоны 1994/95, 1995/96 и 1996/97.

Короче говоря, хорошо, что в 90-х против него играли другие ребята, а не кто-то из нас.

Если Коулу помогла связка с Бердсли, то у Ширера был мощный тандем с Крисом Саттоном – с отсылкой к воздушным силам прозванный SAS. На двоих они забили 49 из 78 голов «Блэкберна» в чемпионском сезоне-1994/95, причем 13 раз ассистировали друг другу.

Их дуэт впечатлял на поле, но совершенно не работал вне стадионов. Приход Саттона за рекордные для Британии 5 миллионов фунтов отбросил в запас Майка Ньюэлла, любимого партнера Ширера. «Внезапно Алана попросили играть с парнем, который хотел забивать столько же, сколько и он», – вспоминал защитник того «Блэкберна» Грэм Ле Со. Саттон к тому же оказался эмоционально чувствительным и расстроился, когда Ширер не отпраздновал с ним хет-трик в одном из стартовых туров.

В золотом сезоне Ширер сделал три хет-трика – в ворота «Куинз Парк Рейнджерс», «Вест Хэма» и «Ипсвича». За весь чемпионат Алан лишь раз забил с левой, а 9 из 34 мячей пришли в первые 15 минут матчей.

На финише «Блэкберн» растерял кучу очков, но все же доехал до чемпионства благодаря осечке «МЮ» с «Вест Хэмом» в последнем туре. Шесть игроков «Блэкберна» попали в символическую сборную Премьер-лиги – разумеется, Ширер и Саттон там тоже были.

Главный английский бомбардир не только взял единственный трофей в карьере, но и провел уникальный по своим меркам сезон: он отыграл все матчи (а их было 42). Дальше сильно мешали травмы.

Мохамед Салах, «Ливерпуль» – 32 гола (2017/18). Все еще рекорд для сезонов АПЛ с 38 матчами

Первый сезон Салаха на «Энфилде» был феноменальным – как и трио с Роберто Фирмино и Садьо Мане.

В 52 матчах во всех турнирах Мо забил 44 раза. Совсем немного не хватило до рекорда «Ливерпуля» всех времен – 47 голов Иана Раша в сезоне-1983/84.

Салах вместе с «Ливерпулем» дошел до финала Лиги чемпионов и был признан игроком года в Англии по трем различным версиям.

А голом «Брайтону» в последнем туре египтянин поднял планку для сезонов АПЛ в формате 38 матчей – 32 мяча, позади остались Криштиану Роналду и Луис Суарес.

Популярность Салаха после такого оглушительного успеха перешла все границы: например, его бутсы выставили в Британском музее. «Эти бутсы рассказывают историю современной египетской иконы, которая играет в Великобритании, но оказывает влияние на весь мир», – прокомментировали решение в музее.

«Недавно Рори Смит писал в NY Times, что у голов Салаха есть еще одно значение. Когда он отправляет мяч в сетку и встает на колени для молитвы, ревущий «Энфилд» на секунду притихает, отдавая дань уважения религии Салаха, – и это вроде как в целом очень важно для нынешней Британии, где после референдума о выходе из Евросоюза все разговоры о национальности и вере проходят на повышенных тонах», – передавал значимость момента главный любитель Англии на Sports.ru Иван Калашников.

И просто здорово, что этот сезон Салаха большинство из нас увидело в прямом эфире. Это было что-то с чем-то.

Фото: Gettyimages.ru/Simon Bruty, Clive Brunskill