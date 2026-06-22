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  4. «МЮ» приобрел землю для стадиона на 100 000 мест. Это будет крупнейшая спортивная арена в Великобритании

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«МЮ» приобрел землю для стадиона на 100 000 мест. Это будет крупнейшая спортивная арена в Великобритании
«МЮ» купил землю для строительства арены на 100 000 мест.

«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке земли для возведения нового стадиона на 100 тысяч зрителей.

«МЮ» приобрел большую часть земли, необходимой для строительства нового стадиона на 100 000 мест. Это важная веха в долгосрочной стратегии преобразования района Олд Траффорд.

Новый стадион, который станет крупнейшей спортивной ареной в Великобритании, послужит катализатором для возрождения района, способствуя созданию одного из самых динамичных и значимых спортивно-развлекательных центров в мире.

Клуб приобрел участок площадью 25 акров (101 171 кв. м – Спортс’‘), расположенный примерно в 350 метрах к северо-западу от нынешнего стадиона, у компании Indurent, ведущего поставщика промышленных площадей и компании из портфеля Blackstone. «Юнайтед» будет напрямую взаимодействовать с предприятиями, затронутыми этими планами, чтобы поддержать их в переходный период. 

Ожидается, что проект реконструкции площадью 370 акров (1 497 336 кв. м – Спортс’‘) обеспечит около 15 000 новых домов, включая доступное жилье, создаст 48 000 новых рабочих мест на местном уровне и более 90 000 на национальном уровне, а также будет приносить более 7 миллиардов фунтов в год в экономику Великобритании», – говорится в заявлении «МЮ».

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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Комментарии

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Столица переезжают в Нью Васюки
Нью Траффорд полагаю
ОтветupuckuH
Нью Траффорд полагаю
Ага, щас, будет Blackstone, AIG и еще 10 названий спонсоров - арена
Грандиозно!
Отличная новость, сдвинулись наконец с мертвой точки
Олд Траффорд станет Олд Олд Траффордом?
ОтветAleksey Yashin
Олд Траффорд станет Олд Олд Траффордом?
New Old Trafford
Видимо в Манчестере более толковый мер. Челси вон еще со времен Абрамовича землю в Лондоне найти не может
Ответdeadjoker
Видимо в Манчестере более толковый мер. Челси вон еще со времен Абрамовича землю в Лондоне найти не может
Нынешний мэр Манчестера вот-вот станет новым премьером Великобритании
Ответdeadjoker
Видимо в Манчестере более толковый мер. Челси вон еще со времен Абрамовича землю в Лондоне найти не может
Ну ты сравнил конечно землю в Манчестере и Лондоне. Манчестер - это захолустная помойка, а Лондон - одна из крупнейших столиц Европы, с самой дорогой землёй.
Интересно, а будущий премьер министр Англии бывший мэр Манчестера, за кого болеет, за Юнайтед или за Сити?🤷‍♀️
Ответdedpihto59
Интересно, а будущий премьер министр Англии бывший мэр Манчестера, за кого болеет, за Юнайтед или за Сити?🤷‍♀️
Ну это просто. За Эвертон и Селтик, как ни странно))
ОтветКлирик
Ну это просто. За Эвертон и Селтик, как ни странно))
Откуда сведения?
Я чет запутался - то пишут про постройку нового стадиона в 350 метрах от нынешнего, то «проект реконструкции». Выглядит как классический прогрев гоев перед тем как надеть им клоунские носы.
Лучше бы построили на том же месте, уйдет целая история
Ожидается, что проект реконструкции площадью 370 акров (1 497 336 кв. м – Спортс’‘) обеспечит около 15 000 новых домов,
...
Напоминает Федуна с клубным городом на реке. Прониклись духом красно-белым)
Только во всём Манчестере пол миллиона живёт, а не почти 15, как в Москве.
ОтветКлирик
Ожидается, что проект реконструкции площадью 370 акров (1 497 336 кв. м – Спортс’‘) обеспечит около 15 000 новых домов, ... Напоминает Федуна с клубным городом на реке. Прониклись духом красно-белым) Только во всём Манчестере пол миллиона живёт, а не почти 15, как в Москве.
В Большом Манчестере живет примерно 3 млн. Траффорд, к слову, часть именно Большого Манчестера, а не City of Manchester - хотя по сути эта разница никак не видна, эти районы примыкают друг к другу.
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