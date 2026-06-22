«МЮ» купил землю для строительства арены на 100 000 мест.

«Манчестер Юнайтед » объявил о покупке земли для возведения нового стадиона на 100 тысяч зрителей.

«МЮ» приобрел большую часть земли, необходимой для строительства нового стадиона на 100 000 мест. Это важная веха в долгосрочной стратегии преобразования района Олд Траффорд .

Новый стадион, который станет крупнейшей спортивной ареной в Великобритании, послужит катализатором для возрождения района, способствуя созданию одного из самых динамичных и значимых спортивно-развлекательных центров в мире.

Клуб приобрел участок площадью 25 акров (101 171 кв. м – Спортс’‘), расположенный примерно в 350 метрах к северо-западу от нынешнего стадиона, у компании Indurent, ведущего поставщика промышленных площадей и компании из портфеля Blackstone. «Юнайтед» будет напрямую взаимодействовать с предприятиями, затронутыми этими планами, чтобы поддержать их в переходный период.

Ожидается, что проект реконструкции площадью 370 акров (1 497 336 кв. м – Спортс’‘) обеспечит около 15 000 новых домов, включая доступное жилье, создаст 48 000 новых рабочих мест на местном уровне и более 90 000 на национальном уровне, а также будет приносить более 7 миллиардов фунтов в год в экономику Великобритании», – говорится в заявлении «МЮ».