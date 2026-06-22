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Мухин покинул ЦСКА и перешел в «Ростов»

ЦСКА объявил об уходе полузащитника Максима Мухина.

«Максим Мухин покидает ПФК ЦСКА по соглашению сторон. В сезоне 2025/26 полузащитник выступал за «Сочи». 

В составе ПФК ЦСКА Максим дважды побеждал в FONBET Кубке России. Провел 70 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи 🔴🔵.

Муха, спасибо за годы, проведенные в нашем клубе, и удачи в дальнейшей карьере! И как бы сказал сам Макс: «Ну че, свидимся!» 🤝🏻» – говорится в заявлении армейцев.

Опорный хавбек продолжит карьеру в «Ростове».

«Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 24-летним российским полузащитником. Муха, добро пожаловать в Ростов», – сообщил донской клуб.

Утверждалось, что Мухин и «Ростов» подпишут трехлетнее соглашение.

Фото: fc-rostov.ru

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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Комментарии

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Когда уже про мусаева будет такая новость ? Там реально по блату чтоли в команде держится…
ОтветVlados154
Когда уже про мусаева будет такая новость ? Там реально по блату чтоли в команде держится…
И не говори
Ответgvktgbt6xq
И не говори
И Гаича пускай забирают
Помнится Шуллер и Ко его рисовали как очередной будущий лучший игрок в истории, опять не вышло
Ответarspurs9
Помнится Шуллер и Ко его рисовали как очередной будущий лучший игрок в истории, опять не вышло
Ой, всех мало мальски сверкнувших и по молодняку себя проявивших записывают в какие то будущие лучшие и далее по методичке.
Такое везде происходит , не только в России
ОтветЗлой Руся
Ой, всех мало мальски сверкнувших и по молодняку себя проявивших записывают в какие то будущие лучшие и далее по методичке. Такое везде происходит , не только в России
Ну так-то да, Фати даже 10 номер отдали.
А он в 23 года рэп пишет.
Легенда сборной Дании
Ответcoolclou
Легенда сборной Дании
Всегда думал что это Ромка Зобнин
Ответcoolclou
Легенда сборной Дании
Всегда думал что это Малафеев
а разговоров то было
>Муха, спасибо за годы, проведенные в нашем клубе

Понятно, что от фамилии, но дали же прозвище, звучит-то как. Как в классике:

- Это ещё что?!
- Это "Муха".
- Я вижу, что "Муха"! Что она тут делает?
ЦСКА очень активен на трансфером рынке, но есть нюанс
Пассажир. По физухе так и остался на уровне старшей школы.
arspurs, будь пацаном, разбань уже меня, а то в третьем лице тут меня упоминаешь, половину сочиняя.
Мб мне напомнить, как ты тут наяривал на Максименко, Зобнина и прочих Айртонов?
Мухину уже завершать карьеру можно через годик видимо
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