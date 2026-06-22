Мухин покинул ЦСКА и перешел в «Ростов»

ЦСКА объявил об уходе полузащитника Максима Мухина .

«Максим Мухин покидает ПФК ЦСКА по соглашению сторон. В сезоне 2025/26 полузащитник выступал за «Сочи».

В составе ПФК ЦСКА Максим дважды побеждал в FONBET Кубке России. Провел 70 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи 🔴🔵.

Муха, спасибо за годы, проведенные в нашем клубе, и удачи в дальнейшей карьере! И как бы сказал сам Макс: «Ну че, свидимся!» 🤝🏻» – говорится в заявлении армейцев.

Опорный хавбек продолжит карьеру в «Ростове».

«Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 24-летним российским полузащитником. Муха, добро пожаловать в Ростов », – сообщил донской клуб.

Утверждалось, что Мухин и «Ростов» подпишут трехлетнее соглашение.

Фото: fc-rostov.ru