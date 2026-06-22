Мухин покинул ЦСКА и перешел в «Ростов»
ЦСКА объявил об уходе полузащитника Максима Мухина.
«Максим Мухин покидает ПФК ЦСКА по соглашению сторон. В сезоне 2025/26 полузащитник выступал за «Сочи».
В составе ПФК ЦСКА Максим дважды побеждал в FONBET Кубке России. Провел 70 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи 🔴🔵.
Муха, спасибо за годы, проведенные в нашем клубе, и удачи в дальнейшей карьере! И как бы сказал сам Макс: «Ну че, свидимся!» 🤝🏻» – говорится в заявлении армейцев.
Опорный хавбек продолжит карьеру в «Ростове».
«Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 24-летним российским полузащитником. Муха, добро пожаловать в Ростов», – сообщил донской клуб.
Утверждалось, что Мухин и «Ростов» подпишут трехлетнее соглашение.
Фото: fc-rostov.ru
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Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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Такое везде происходит , не только в России
А он в 23 года рэп пишет.
Понятно, что от фамилии, но дали же прозвище, звучит-то как. Как в классике:
- Это ещё что?!
- Это "Муха".
- Я вижу, что "Муха"! Что она тут делает?
Мб мне напомнить, как ты тут наяривал на Максименко, Зобнина и прочих Айртонов?