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«Челси» без Поттера круче «Ливерпуля» без Салаха и Трента. Клоппа спасли везение и Алиссон

Матео Ковачич Матео Ковачич
Ливерпуль Ливерпуль
Челси Челси
Жоау Феликс Жоау Феликс
Нголо Канте Нголо Канте
Юрген Клопп Юрген Клопп
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Футбол Футбол

Разбор Славы Палагина. 

«Челси» и «Ливерпуль» четвертый раз подряд сыграли 0:0. Все матчи в этой серии прошли с большим количеством моментов (xG – 12,73!), но разница в качестве между прошлогодним финалами (Кубок Лиги Кубок Англии) и последними матчами колоссальная. Юргену Клоппу она тоже бросилась в глаза – тренер «Ливерпуля» отметил, что из-за проблем с уверенностью в этом сезоне футбол был совершенно другого уровня. 

Конкретно вчера себя лучше показал «Челси». Одно из объяснений – почти не затронутый состав после увольнения Грэма Поттера. Бруно Сальтор, готовивший команду к матчу, сделал лишь две перестановки. В основе появились Уэсли Фофана и Нголо Канте. Схема слегка видоизменилась (3-5-2 вместо 3-4-3), но даже ее Поттер пробовал во втором тайме игры с «Астон Виллой».

Клопп напротив сделал сразу 6 замен. Перед игрой предупреждал, что хочет добавить свежести основе, которая провалилась в выходные. Под раздачу попали лидеры – на скамейке остались Трент Александер-Арнольд, Энди Робертсон и Мо Салах. Вирджила Ван Дейка и Харви Эллиотта не было даже в заявке. Это ударило по сыгранности и идеям в атаке. 

Команды предложили одинаковый прием по сдерживанию, но баланс моментов однозначно был в пользу «Челси»

Общим элементом тактики «Ливерпуля» и «Челси» стала игра в полузащите. Из-за постоянных опусканий Роберто Фирмино и Жоау Феликса там у команд образовывался ромб. Сальтор после матча даже пояснил, что видел португальца без мяча не нападающим, а именно десяткой. 

Свой ромб «Челси» использовал для сдерживания «Ливерпуля» в центре поля. За каждым игроком был прикреплен соперник. Феликс чаще всего играл по Фабиньо, Ковачич – по Хендерсону, Канте опекал Джонса, а Энцо следил за движением Фирмино: 

У «Ливерпуля» таких же жестких ориентировок не было – ромб применяли либо для начала давления, либо для обороны в среднем блоке: 

Из-за такой плотности командам было тяжело разыгрывать через середину. Требовались моменты другого типа и движение на других участках поля. «Челси» с этой задачей справился намного лучше. Соотношение ожидаемых голов – иллюстрация пропасти между командами. Помимо моментов, у «Челси» были еще и обидно незасчитанные мячи. 

На такой перевес хозяев повлияло два фактора, напрямую связанных с «Ливерпулем». 

Во-первых, Клопп убрал с поля главных плеймейкеров. Четверка Трент – Робертсон – Эллиотт – Салах создала в этом сезоне 41 явный момент. У всех игроков, вышедших в старте вчера, набралось только 22. «Ливерпулю» не хватало и качеств лидеров, и сыгранности. Например, пострадал легендарный треугольник на правом фланге. Из основного сочетания в нем остался только Хендерсон. 

Диогу Жота пытался разбудить команду открываниями в опорной «Челси», но это так и не стало постоянной идеей в атаке (плюс подводили решения после приема). «Ливерпуль» ни разу не пробил из штрафной с игры – острота там возникала только после подключений Фабиньо на угловые. 

Второй момент – даже на удачных отрезках этого сезона «Ливерпуль» все равно способен привозить кучу убойных моментов у своих ворот. Перед игрой команда шла на последнем месте в чемпионатах топ-5 по средней дистанции, с которой соперники наносят удары воротам (ближе всех – с 15,4 метров). Вчера старался Костас Цимикас – трижды после его ошибок возникал пожар. Клопп после матча не критиковал грека персонально, но отмечал, что слишком часто проблемы создавали именно привозы. 

У «Челси» была постоянная идея: дуэль Феликс vs Матип принесла лучшие моменты в позиционных атаках

На фоне такого проблемного «Ливерпуля» «Челси» предстал командой, которая хотя бы примерно представляет, как создавать моменты. Вчера они приходили из двух источников. Первый – движение Жоау Феликса. При обороне португалец опускался в полузащиту, но с мячом действовал куда свободнее. Это дополнительно помогало в создании остроты. 

Чаще всего Жоау заходил в зону Жоэля Матипа. Вот тепловая карта португальца. Акцент на левый фланг очевиден: 

В персональной дуэли Феликс уничтожал разными приемами. 

Первый – за счет быстрой работы ног. Матип дважды нарушал на нем правила, несколько раз Феликс оказывался быстрее защитника в штрафной: 

Второй прием – роль приманки. Феликс здорово вытягивал Матипа и создавал пространство кому-то из партнеров. Чаще всего ими были Бен Чилуэлл и Нголо Канте: 

Третий прием – заставить Матипа выйти из зоны комфорта. При прессинге «Ливерпуля» Феликс часто уходил на фланг – Жоэлю приходилось оставлять позицию, чтобы давление было цельным. Португалец и там его проходил: 

Активность Феликса подчеркивает лидерство по ударам (4), успешным обводкам (5) и заработанным фолам (5). Не хватило лишь реализации – классика. 

Контратаки – еще одно оружие «Челси». Тут «Ливерпуль» не справился с Ковачичем и Канте

Вторая порция моментов «Челси» рождалась в контратаках. Общим элементом были высокие позиции крайних защитников «Ливерпуля». Вчера там играли Цимикас и Гомес, но казалось, что Робертсон и Трент – причем образца первых сезонов за «Ливерпуль», когда оба высоко подключались в атаку. 

Из-за того, что рабочих механизмов впереди не нашлось, вчерашняя смелость защитников только вредила «Ливерпулю» – хозяева контратаковали из их зон: 

«Челси» помогал опыт недавних матчей. Против дортмундской «Боруссии» тоже наказывали за смелость фулбеков – в этот раз Хавертц и Феликс открывались похожим образом. 

Отличие – поддержка из глубины. В завершающей стадии ее часто оказывал Матео Ковачич. Для хорвата это необычная роль. Перед началом матча у него было только 2 удара из штрафной в этом сезоне. Вчера нанес столько же. Ключевая причина – смена позиции. Обычно Матео действует в паре опорников и разгоняет атаки, вчера из-за решения Бруно сменить схему играл выше и помогал нападающим. 

Вторым компаньоном Феликса и Хавертца стал Нголо Канте. Во-первых, порадуемся его возвращению. Во-вторых, отметим вездесущесть француза, который последний раз появлялся в основе в конце августе (и еще при Томасе Тухеле). Вчера Нголо здорово запускал контратаки. 

Иногда – через отбор: 

Иногда через передачи на ход. Трижды они приводили к удару: 

Против «Астон Виллы» в выходные Канте пытался завести «Челси» другим способом – подключениями в штрафную. Вместе со вчерашними трюками хорошо подчеркивает роль после возвращения. Так Нголо периодически использовали предыдущие тренеры «Челси» (пожалуй, не хотел только Тухель). Учитывая важность Энцо в построении атак, возможно, будем видеть Канте в ней еще чаще. Пока здорово справляется. 

***

Реплики тренеров после игры зафиксировали впечатления. 

Бруно Сальтор после матча оправдывался за незабитые моменты – настаивал, что на тренировках игроки «Челси» забивают. 

Клопп выразил надежду, что против «Арсенала» зрители увидят совершенно другой «Ливерпуль». Как аргумент привел разницу между домашними и гостевыми матчами. В этом сезоне она олицетворяет нестабильность «Ливерпуля»: на своем поле у команды третий результат по очкам, на чужом – только 12-й. Если бы не спасения Алиссона, все могло быть еще хуже. 

Челси – Ливерпуль 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
4 апреля, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЧелсиАррисабалага, Джеймс, Кулибали, Кукурелья, Фофана, Чилуэлл (Мудрик, 78), Ковачич, Канте (Галлахер, 69), Фернандес, Хавертц, Жоау Феликс (Стерлинг, 85).
ЛиверпульАлиссон, Гомес, Матип, Конате, Цимикас (Робертсон, 66), Хендерсон, Фабиньо, Джонс (Гакпо, 79), Диогу Жота, Фирмино (Салах, 65), Нуньес (Милнер, 79).
Предупреждения:
Матип (46), Цимикас (56), Джонс (61), Ковачич (68), Фабиньо (74).

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose

12 комментариев

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atashchelsea
срочно передайте этот пост Кириллу еБельскому. он до сих пор кончает на Поттера
0
0
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liv6
Так много текста об игре команд состоящих из деревяшек. Так много давно не смеялся, смотря футбол)))
0
-1
-1
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wshnmn
Ответ edward_freeman
"Импотенция в завершении атак" тогда уж. Сами атаки как раз получались. Хаверц забивает столько же, сколько он и раньше забивал в среднем. Стерлинга не хватает, Феликс эгоист. Ждём Нкунку.
Просто надо в старте выпускать либо Феликса, либо Кая. Стерлинг до сих пор не пойми кто. Боюсь, что Нкунку зачахнет так же как Тимо.
0
0
0
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wshnmn
Ответ *MVP*
значит, ты просто не тем местом смотрел матч. импотенции в атаке не было и близко - моментов и полумоментов много, как и часто в последних матчах, даже 2 незасчитанных гола. реализации - да, ухже быть не может, но это другая проблема.
момент хоть и есть, а где реализация и если это не импотенция то что ?
0
-2
-2
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Магомед Жабиев
Ответ Вовито Бомбито
Посмотрел матч, после такого мудрика за 100млн, считаю что нашего спинера критиковать не за что вообще
Где ты смотрел матч ? Мудрик вчера неплохо вышел
+4
-3
+1
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*MVP*
Ответ wshnmn
Давно я такой импотенции в атаке не видел. Даже прости меня господи, с Моратой, Игуаином, Лукаку и Вернером. Последний топчик был Коста, а к слову прошло уже 6 лет.
значит, ты просто не тем местом смотрел матч. импотенции в атаке не было и близко - моментов и полумоментов много, как и часто в последних матчах, даже 2 незасчитанных гола. реализации - да, ухже быть не может, но это другая проблема.
+4
0
+4
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edward_freeman
Ответ wshnmn
Давно я такой импотенции в атаке не видел. Даже прости меня господи, с Моратой, Игуаином, Лукаку и Вернером. Последний топчик был Коста, а к слову прошло уже 6 лет.
"Импотенция в завершении атак" тогда уж. Сами атаки как раз получались.
Хаверц забивает столько же, сколько он и раньше забивал в среднем. Стерлинга не хватает, Феликс эгоист.
Ждём Нкунку.
+1
0
+1
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wshnmn
Давно я такой импотенции в атаке не видел. Даже прости меня господи, с Моратой, Игуаином, Лукаку и Вернером. Последний топчик был Коста, а к слову прошло уже 6 лет.
+1
-2
-1
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Вовито Бомбито
Посмотрел матч, после такого мудрика за 100млн, считаю что нашего спинера критиковать не за что вообще
0
-3
-3
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Вовито Бомбито
Посмотрел матч, после такого мудрика за 100млн, считаю что нашего спинера критиковать не за что вообще
+1
-5
-4
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Томаш Спенсер
Ну и главное!
Под управлением амирикянских специалистов у Челси за 99 лет (Девяносто девять!)
Худший результат по голам 🤣
Аплодисменты америкянским гениям! Показали этим Русским в очередной раз класс 😎
+1
-6
-5
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DolJun
респект челси и конкретно хаверцу - множат эту модную иксджи псевдонауку на ноль выступлениями на практике. жаль что ценой своих результатов. надеюсь скоро использовать эту бесовщину при оценке игр станет плохим тоном.
+8
-4
+4
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