«Челси» без Поттера круче «Ливерпуля» без Салаха и Трента. Клоппа спасли везение и Алиссон

Разбор Славы Палагина.

«Челси» и «Ливерпуль» четвертый раз подряд сыграли 0:0. Все матчи в этой серии прошли с большим количеством моментов (xG – 12,73!), но разница в качестве между прошлогодним финалами (Кубок Лиги Кубок Англии) и последними матчами колоссальная. Юргену Клоппу она тоже бросилась в глаза – тренер «Ливерпуля» отметил, что из-за проблем с уверенностью в этом сезоне футбол был совершенно другого уровня.

Конкретно вчера себя лучше показал «Челси». Одно из объяснений – почти не затронутый состав после увольнения Грэма Поттера. Бруно Сальтор, готовивший команду к матчу, сделал лишь две перестановки. В основе появились Уэсли Фофана и Нголо Канте. Схема слегка видоизменилась (3-5-2 вместо 3-4-3), но даже ее Поттер пробовал во втором тайме игры с «Астон Виллой».

Клопп напротив сделал сразу 6 замен. Перед игрой предупреждал, что хочет добавить свежести основе, которая провалилась в выходные. Под раздачу попали лидеры – на скамейке остались Трент Александер-Арнольд, Энди Робертсон и Мо Салах. Вирджила Ван Дейка и Харви Эллиотта не было даже в заявке. Это ударило по сыгранности и идеям в атаке.

Команды предложили одинаковый прием по сдерживанию, но баланс моментов однозначно был в пользу «Челси»

Общим элементом тактики «Ливерпуля» и «Челси» стала игра в полузащите. Из-за постоянных опусканий Роберто Фирмино и Жоау Феликса там у команд образовывался ромб. Сальтор после матча даже пояснил, что видел португальца без мяча не нападающим, а именно десяткой.

Свой ромб «Челси» использовал для сдерживания «Ливерпуля» в центре поля. За каждым игроком был прикреплен соперник. Феликс чаще всего играл по Фабиньо, Ковачич – по Хендерсону, Канте опекал Джонса, а Энцо следил за движением Фирмино:

У «Ливерпуля» таких же жестких ориентировок не было – ромб применяли либо для начала давления, либо для обороны в среднем блоке:

Из-за такой плотности командам было тяжело разыгрывать через середину. Требовались моменты другого типа и движение на других участках поля. «Челси» с этой задачей справился намного лучше. Соотношение ожидаемых голов – иллюстрация пропасти между командами. Помимо моментов, у «Челси» были еще и обидно незасчитанные мячи.

На такой перевес хозяев повлияло два фактора, напрямую связанных с «Ливерпулем».

Во-первых, Клопп убрал с поля главных плеймейкеров. Четверка Трент – Робертсон – Эллиотт – Салах создала в этом сезоне 41 явный момент. У всех игроков, вышедших в старте вчера, набралось только 22. «Ливерпулю» не хватало и качеств лидеров, и сыгранности. Например, пострадал легендарный треугольник на правом фланге. Из основного сочетания в нем остался только Хендерсон.

Диогу Жота пытался разбудить команду открываниями в опорной «Челси», но это так и не стало постоянной идеей в атаке (плюс подводили решения после приема). «Ливерпуль» ни разу не пробил из штрафной с игры – острота там возникала только после подключений Фабиньо на угловые.

Второй момент – даже на удачных отрезках этого сезона «Ливерпуль» все равно способен привозить кучу убойных моментов у своих ворот. Перед игрой команда шла на последнем месте в чемпионатах топ-5 по средней дистанции, с которой соперники наносят удары воротам (ближе всех – с 15,4 метров). Вчера старался Костас Цимикас – трижды после его ошибок возникал пожар. Клопп после матча не критиковал грека персонально, но отмечал, что слишком часто проблемы создавали именно привозы.

У «Челси» была постоянная идея: дуэль Феликс vs Матип принесла лучшие моменты в позиционных атаках

На фоне такого проблемного «Ливерпуля» «Челси» предстал командой, которая хотя бы примерно представляет, как создавать моменты. Вчера они приходили из двух источников. Первый – движение Жоау Феликса. При обороне португалец опускался в полузащиту, но с мячом действовал куда свободнее. Это дополнительно помогало в создании остроты.

Чаще всего Жоау заходил в зону Жоэля Матипа. Вот тепловая карта португальца. Акцент на левый фланг очевиден:

В персональной дуэли Феликс уничтожал разными приемами.

Первый – за счет быстрой работы ног. Матип дважды нарушал на нем правила, несколько раз Феликс оказывался быстрее защитника в штрафной:

Второй прием – роль приманки. Феликс здорово вытягивал Матипа и создавал пространство кому-то из партнеров. Чаще всего ими были Бен Чилуэлл и Нголо Канте:

Третий прием – заставить Матипа выйти из зоны комфорта. При прессинге «Ливерпуля» Феликс часто уходил на фланг – Жоэлю приходилось оставлять позицию, чтобы давление было цельным. Португалец и там его проходил:

Активность Феликса подчеркивает лидерство по ударам (4), успешным обводкам (5) и заработанным фолам (5). Не хватило лишь реализации – классика.

Контратаки – еще одно оружие «Челси». Тут «Ливерпуль» не справился с Ковачичем и Канте

Вторая порция моментов «Челси» рождалась в контратаках. Общим элементом были высокие позиции крайних защитников «Ливерпуля». Вчера там играли Цимикас и Гомес, но казалось, что Робертсон и Трент – причем образца первых сезонов за «Ливерпуль», когда оба высоко подключались в атаку.

Из-за того, что рабочих механизмов впереди не нашлось, вчерашняя смелость защитников только вредила «Ливерпулю» – хозяева контратаковали из их зон:

«Челси» помогал опыт недавних матчей. Против дортмундской «Боруссии» тоже наказывали за смелость фулбеков – в этот раз Хавертц и Феликс открывались похожим образом.

Отличие – поддержка из глубины. В завершающей стадии ее часто оказывал Матео Ковачич. Для хорвата это необычная роль. Перед началом матча у него было только 2 удара из штрафной в этом сезоне. Вчера нанес столько же. Ключевая причина – смена позиции. Обычно Матео действует в паре опорников и разгоняет атаки, вчера из-за решения Бруно сменить схему играл выше и помогал нападающим.

Вторым компаньоном Феликса и Хавертца стал Нголо Канте. Во-первых, порадуемся его возвращению. Во-вторых, отметим вездесущесть француза, который последний раз появлялся в основе в конце августе (и еще при Томасе Тухеле). Вчера Нголо здорово запускал контратаки.

Иногда – через отбор:

Иногда через передачи на ход. Трижды они приводили к удару:

Против «Астон Виллы» в выходные Канте пытался завести «Челси» другим способом – подключениями в штрафную. Вместе со вчерашними трюками хорошо подчеркивает роль после возвращения. Так Нголо периодически использовали предыдущие тренеры «Челси» (пожалуй, не хотел только Тухель). Учитывая важность Энцо в построении атак, возможно, будем видеть Канте в ней еще чаще. Пока здорово справляется.

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Реплики тренеров после игры зафиксировали впечатления.

Бруно Сальтор после матча оправдывался за незабитые моменты – настаивал, что на тренировках игроки «Челси» забивают.

Клопп выразил надежду, что против «Арсенала» зрители увидят совершенно другой «Ливерпуль». Как аргумент привел разницу между домашними и гостевыми матчами. В этом сезоне она олицетворяет нестабильность «Ливерпуля»: на своем поле у команды третий результат по очкам, на чужом – только 12-й. Если бы не спасения Алиссона, все могло быть еще хуже.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose